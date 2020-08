Sotheby's: Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 25%, οι millennials όμως «απαλύνουν το πλήγμα»

Δημοπρασίες ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκαν από τον Sotheby's κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2020.

Σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι η συνολική πτώση των πωλήσεων αγγίζει το 25,3% και το γεγονός αυτό αποκαλύπτει το πλήγμα που έχει δεχθεί η αγορά έργων τέχνης από την πανδημία. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εισροή νέων αγοραστών ενδέχεται να απαλύνει το πλήγμα αυτό.

Τα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Sotheby's τη Δευτέρα, αποκαλύπτουν πτώση κατά 30,4% στις δημοπρασίες και στις διαδικτυακές πωλήσεις που άγγιξαν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο διάσημος οίκος διαμεσολάβησε σε ιδιωτικές πωλήσεις έργων τέχνης ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2019.

Ο οίκος Sotheby's γνωστοποιεί συνήθως τα στοιχεία των εργασιών του με το πέρας του πρώτου εξαμήνου της κάθε χρονιάς, ωστόσο, φέτος αποφάσισε να το κάνει μετά το τέλος του Ιουλίου καθώς πολλές δημοπρασίες είχαν αναβληθεί έως και τον περασμένο μήνα.

Από την πλευρά του, ο οίκος Christie's ανέφερε ότι δημοπράτησε και πούλησε μέσω διαδικτύου, έως και την 31η Ιουλίου, έργα τέχνης συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για μείωση ύψους 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο ο οίκος Christie's θα αποκαλύψει το ύψος των ιδιωτικών πωλήσεων έργων τέχνης στο τέλος του έτους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η αφρόκρεμα των συλλεκτών απείχε κατά τις δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη και επανήλθε σε διαδικτυακές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο οίκος Sotheby's εκτιμά πως τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα αν δεν είχε σημειωθεί ένα «κύμα προσφορών» από νεοεισερχόμενους καταναλωτές, ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίο αναζήτησαν λίγο έως πολύ τα πάντα: από σύγχρονους καλλιτέχνες έως πολυτελή ρολόγια και κρασί.

Ένα σπάνιο Rolex πωλήθηκε έναντι 1,5 εκατ. δολ. τον Ιούλιο

Ο Sotheby's αναφέρει ότι πάνω από το 30% του πελατολογίου του αποτελείται από millennials και οι προσφορές τους βοήθησαν τον οίκο να αυξήσει τις διαδικτυακές τους πωλήσεις σε πάνω από 285 εκατομμύρια δολάρια, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με το 2019.

«Ανακαλύπτουμε ένα κοινό που δεν περιμένει να βρει στο γραμματοκιβώτιό του έναν πολυσέλιδο κατάλογο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου δημοπρασιών, Charles F. Stewart, ο οποίος πρόσθεσε ότι περίπου το 20% των νέων πελατών του είναι millennials από την Ασία.

Μετά από μία πενταετία διόγκωσης, οι διαδικτυακές πωλήσεις έργων τέχνης σταθεροποιήθηκαν πέρυσι, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, σύμφωνα με την έκθεση UBS Art Market 2020. Κλεισμένοι στα σπίτι τους, οι λάτρεις της τέχνης που γεννήθηκαν κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 άρχισαν να προσέχουν περισσότερο τους οίκους δημοπρασιών που πραγματοποιούσαν διαδικτυακές δημοπρασίες με στόχο περισσότερο τους millennials και λιγότερο τους baby boomers.

Ανάμεσα σε αυτές τις δημοπρασίες και εκείνη ενός ζευγαριού Nike Air Jordan τα οποία είχε φορέσει ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν. Τα παπούτσια πωλήθηκαν έναντι 560.000 δολαρίων. Οι αρχικές εκτιμήσεις τα ήθελαν την τιμή τους να αγγίζει τα 150.000 δολάρια.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που κέντρισαν το ενδιαφέρον των millennials ήταν o Ιάπωνας ζωγράφος Yoshitomo Nara. Το έργο του «Three Stars», που δημιούργησε το 2014, πωλήθηκε έναντι 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν την τιμή του να αγγίζει τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά και ο Eddie Martinez ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Το έργο του, με τίτλο «Empirical Mind State» πωλήθηκε έναντι 795.910 δολαρίων, ποσό τετραπλάσιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, ένα έργο του ίδιου καλλιτέχνη, με τίτλο «Florida # 2 (Mailbox Margie)» πωλήθηκε έναντι 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό διπλάσιο από τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's έργα των παραπάνω καλλιτεχνών, αλλά και άλλων, όπως ο Άντι Γουόρχολ, βοήθησαν ώστε να αυξηθούν οι ιδιωτικές πωλήσεις κατά 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Πάνω από 84 εκατ. δολ. για τρίπτυχο του Φράνσις Μπέικον στην πρώτη live streaming δημοπρασία του Sotheby's

Οι οίκοι δημοπρασιών εξακολουθούν να ανιχνεύουν τις προθέσεις του νεότερου κοινού. Ο Hiscox, ένας ασφαλιστικός οργανισμός που διεξάγει έρευνες για τις διαδικτυακές πωλήσεις έργων τέχνης, διαπίστωσε πρόσφατα ότι το 79% των συλλεκτών ηλικίας κάτω των 35 ετών ανακαλύπτει νέους καλλιτέχνες μέσα από τα social media. Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι millennials προτιμούν να βλέπουν μέσα από εφαρμογές τις προσφορές. Η προσιτή τιμή εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο για πολλούς. Το 70% των πωλήσεων άλλωστε αφορά αντικείμενα κάτω των 10.000 δολαρίων.

Το «Four Nudes» του Sanyu πωλήθηκε έναντι 33,3 εκατ. δολ. από τον Sotheby's του Χονγκ Κονγκ

Η ακριβότερη πώληση του Sothebys μέχρι στιγμής το 2020 ήταν το «Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus», έργο του Φράνσις Μπέικον που πωλήθηκε έναντι 84,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έναντι 29,8 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε το "The Splash" του Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal