To «αντίο» των Κόζα Μόστρα στον Αγάθωνα : «Είναι σκληρό για εμάς»

Ο θάνατος του Αγάθωνα Ιακωβίδη τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε ηλικία 65 ετών από ανακοπή, προκάλεσε θλίψη σε μουσικούς και μουσικόφιλους.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που επεφύλαξαν ένα πιο προσωπικό αντίο στον ρεμπέτη Αγάθωνα ήταν το συγκρότημα Κόζα Μόστρα.

Το 2013 είχε αποδεχθεί την πρόσκληση του συγκροτήματος να συμμετάσχει μαζί τους στο Φεστιβάλ της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, με το τραγούδι "Alcohol Is Free", με το οποίο προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης όπου κατέλαβαν την 6η θέση.

«So hard for us. Our great friend Agathonas passed away this morning. Can't find words to describe our pain. Our mind is with his family. (Είναι τόσο σκληρό για εμάς. Ο υπέροχος φίλος μας, Αγάθωνας, πέθανε το πρωί. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον πόνο μας. Η σκέψη μας με την οικογένειά του)», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Koza Mostra στην ανάρτησή τους στο Instagram.

Ο κατά κόσμον Αγάθωνας Ιακωβίδης είχε γεννηθεί το 1955, στον Ευαγγελισμό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, από γονείς πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν μικρασιατικές μελωδίες και το 1971, σε ηλικία 16 ετών, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική. Μόνος του έμαθε να παίζει σχεδόν όλα τα έγχορδα όργανα των ρεμπέτικων τραγουδιών: κιθάρα, μπαγλαμά, ούτι, μπουζούκι, τζουρά, μάντολα, μαντολίνο.

Το 1973 έκανε την πρώτη επαγγελματική του εμφάνιση σε μπουάτ της Θεσσαλονίκης και πολύ γρήγορα αφιερώθηκε στο ρεμπέτικο. Το 1977 δημιούργησε το "Ρεμπέτικο Συγκρότημα Θεσσαλονίκης", με το οποίο έπαιζε σε μαγαζιά, έκανε συναυλίες και ηχογράφησε δύο δίσκους. Το 1981 μετακόμισε στην Αθήνα όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες της λαϊκής μουσικής.

Ήταν παντρεμένος με την Εριφύλη Χοντολίδου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Νίκο, που επίσης ασχολείται με το ρεμπέτικο τραγούδι.