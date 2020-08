Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Black Panther, Chadwick Boseman, στα 43 του

Ο ηθοποιός Chadwick Boseman, πρωταγωνιστής της ταινίας Black Panther πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναρτήθηκε μια επίσημη ανακοίνωση που ενημέρωνε τους ακολούθους ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί εδώ και χρόνια με καρκίνο του παχέος εντέρου, και έδωσε μάχη με την ασθένεια, γυρίζοντας παράλληλα μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του.

«Με απύθμενο πόνο σας επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Chadwick Boseman.⁣ Είχε διαγνωστεί με καρκίνο τρίτου σταδίου το 2016 και πάλεψε τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς ο καρκίνος εξελίχθηκε στο τέταρτο στάδιο. Ένας πραγματικός μαχητής, ο Chadwick τα υπέμεινε όλα και σας προσέφερε πολλά από τα φιλμ που αγαπήσατε τόσο πολύ. Το "Marshall" το "Da 5 Bloods", το "Ma Rainey's Black Bottom" και πολλά άλλα, γυρίστηκαν στα μεσοδιαστήματα αναρίθμητων χειρουργείων και χημειοθεραπειών»

«Ήταν τιμή που στην καριέρα του ενσάρκωσε τον βασιλιά T'Challa στον Μαύρο Πάνθηρα. Πέθανε σπίτι του, με την σύζυγό του και την οικογένειά του στο πλευρό του. Η οικογένεια σας ευχαριστεί για την αγάπη και τις προσευχές σας και σας παρακαλεί να εξακολουθήσετε να σέβεστε την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτή της δύσκολης περιόδου».

Ο Chadwick υποδύθηκε σημαντικές προσωπικότητες μεταξύ των οποίων τους Jackie Robinson, James Brown και Thurgood Marshall. Η Oprah Winfrey έγραψε για αυτόν στο Twitter ότι ήταν μία «ευγενική, χαρισματική ψυχή». «Μας έδειξε όλο αυτό το μεγαλείο μεταξύ χειρουργείων και χημειοθεραπείας. Το θάρρος, τη δύναμη που χρειάζεται για να τα καταφέρεις. Αυτό ήταν το πρόσωπο της αξιοπρέπειας».

Το 2013 είχε υποδυθεί τον πρώτο μαύρο παίκτη στην επαγγελματική λίγκα του μπέιζμπολ, τον Τζάκι Ρόμπινσον, στο "42" και το 2014 ενσάρκωσε τον τραγουδιστή της σολ μουσικής, Τζέιμς Μπράουν στο "Get On Up". Η παγκόσμια φήμη ήρθε ωστόσο με το φιλμ της Marvel, "Black Panther", το 2018.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και οδύνη στην κοινότητά. Ο ακτιβιστής Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο Γ', μεγαλύτερος γιος του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, έγραψε πως ο Chadwick «έδωσε ζωή στην Ιστορία, στη μεγάλη οθόνη» με το ενσαρκώσει επιφανείς μαύρους, πρωτοπόρους και ηγετικές μορφές.

Η ταινία θεωρείται πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη μεγάλη ταινία με σούπερ-ήρωες που έχει μαύρο πρωταγωνιστή και ως επί το πλείστον μαύρους ηθοποιούς στο καστ της Marvel.

«Θα μου λείψεις φίλε. Μου ράγισε η καρδιά», έγραψε ο συμπρωταγωνιστής του στους Avengers Κριμς Χέμσγουορθ. «Ένας από τους πιο καλόκαρδους και αυθεντικούς ανθρώπους που γνώρισα. Στέλνω την αγάπη και την υποστήριξή μου σε όλη την οικογένεια. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ο κινηματογραφικός «Θορ» που είχε εμφανιστεί σε ταινίες των εκδικητών μαζί με τον Chadwick Boseman.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι τραγωδίες που συσσωρεύονται φέτος έγιναν ακόμα πιο έκδηλες από την απώλεια του Chadwick Boseman», έγραψε το πρωί στο Twitter ο «Χαλκ» Μαρκ Ράφαλο, που από εκείνη την ώρα κάνει Retweet μηνύματα άλλων για τον θάνατο του συμπρωταγωνιστή του.

«Τι άνθρωπος. Τι τεράστιο ταλέντο. Αδελφέ, ήσουν ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, και το μεγαλείο σου ήταν μόλις στην αρχή του. Σε αγαπώ άρχοντα. Αναπαύσου με δύναμη, Βασιλιά».

Τις τελευταίες ώρες το χάσταγκ #WakandaForever εμφανίζεται στα κορυφαία τρεντς της πλατφόρμας, αφού χιλιάδες χρήστες κάνουν αναρτήσεις για την απώλεια.

Γεννημένος στη Νότια Καρολίνα, γιος μιας νοσοκόμας και ενός τεχνίτη ταπετσαριών, ο Boseman αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Howard στην Ουάσιγκτον και, παρά τους πολλούς ρόλους που είχε παίξει στην τηλεόραση, έκανε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του στα 36, με το φιλμ "42".

Το 2018, είχε επιστρέψει στο πανεπιστήμιό του για να μιλήσει στην τελετή αποφοίτησης άλλων σπουδαστών. «Κάποιοι από εσάς παλέψατε ακόμα και με το ίδιο το πανεπιστήμιο», έλεγε απευθυνόμενος στις μειονότητες του ακροατηρίου.

«Πολλοί από εσάς θα φύγετε από το Howard για να εισαχθείτε σε συστήματα και ιδρύματα που έχουν ιστορικό διακρίσεων και περιθωριοποίησης. Το γεγονός ότι παλέψατε στο πανεπιστήμιο το οποίο αγαπάτε, είναι ένα σημάδι πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τη μόρφωσή σας για να βελτιώσετε τον κόσμο στον οποίο μπαίνετε».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο υποψήφιος πρόεδρος τον Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ήταν μεταξύ των ανθρώπων που αποχαιρέτησαν τον Boseman από το Διαδίκτυο.

Η Marvel ανέβασε στον λογαριασμό της μια αφίσα του Black Panther γράφοντας: «Οι καρδιές μας ράγισαν, η σκέψη μας είναι με την οικογένεια του Chadwick Boseman. Η κληρονομιά σου θα ζήσει για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Τον «Μαύρο Πάνθηρα» τίμησε και το αντίπαλο δέος της Marvel, η DC Comics. «Για έναν ήρωα που υπερβαίνει τα σύμπαντα. Αναπαύσου στη Δύναμη, Chadwick»

Με πληροφορίες από New York Times και BBC