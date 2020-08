«Πλαστός» Ρέμπραντ προήλθε από το εργαστήριο του καλλιτέχνη και είναι πιθανώς αυθεντικός

Ένας μικρός πίνακας ενός μελαγχολικού άντρα που είχε απορριφθεί ως πλαστός και στάλθηκε στα υπόγεια ενός μουσείου, αποκαλύφθηκε πως προέρχεται από το εργαστήριο του Ρέμπραντ, φιλοτεχνημένος ενδεχομένως από τον ίδιο.

Το μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης θα εκθέσει αυτή την εβδομάδα το έργο «Head of a Bearded Man», που απέκτησε το 1951. Τριάντα χρόνια αργότερα, το Rembrandt Research Project, η παγκόσμια ηγετική αρχή για τα έργα του καλλιτέχνη, απέρριψε τον πίνακα.

«Είδαν τον πίνακα από κοντά και αποφάσισαν πως δεν ήταν του Ρέμπραντ», σχολίασε η επιμελήτρια του μουσείου, Αν Βαν Καμπ. «Είπαν πως ίσως ήταν απομίμηση σε στιλ Ρέμπραντ και πιθανώς φτιάχτηκε πριν τα τέλη του 1ου αιώνα, οπότε ούτε καν όσο ζούσε ο Ρέμπραντ», πρόσθεσε.

Αποκαρδιωμένοι επιμελητές το μετακόμισαν τότε στα υπόγεια του μουσείου. Η Βαν Καμπ ξεκίνησε να εργάζεται στο Ashmolean το 2015, οπότε πληροφορήθηκε την ύπαρξη του πίνακα μεγέθους καρτ-ποστάλ, για τον οποίο «κανείς δεν ήθελε να συζητήσει επειδή ήταν πλαστός Ρέμπραντ».

Υπέρυθρη σύγκριση του «Head of Bearded Man». Φωτογραφία: Ashmolean Museum, University of Oxford

Πολύ σύντομα της ζητήθηκε να βοηθήσει την διοργάνωση μια έκθεσης, που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο πριν κλείσει τον Μάρτιο. Όλο αυτό το διάστημα, την βασάνιζε ωστόσο η σκέψη πως ίσως ο πίνακας δεν ήταν πλαστός. «Αυτό κάνει ο Ρέμπραντ. Κάνει αυτές τις μικροσκοπικές σπουδές μεγάλων σε ηλικία αντρών, με κατηφές, μελαγχολικό και στοχαστικό βλέμμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όσων έκανε ο Ρέμπραντ στο Λάιντεν γύρω στο 1630».

Η πλάκα εξετάστηκε από τον Πίτερ Κλάιν, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς δενδροχρονολόγησης παγκοσμίως, που αποφάνθηκε πως προέρχεται από το ίδιο δέντρο που χρησιμοποιήθηκε στο «Andromeda Chained to the Rocks» του Ρέμπραντ, το οποίο βρίσκεται στο Mauritshuis στη Χάγη και στο «Portrait of Rembrandt's Mother» του Γιαν Λίφενς, στις Κρατικές Συλλογές Έργων Τέχνης της Δρέσδης. Αμφότερα φιλοτεχνήθηκαν περί το 1630 όταν οι καλλιτέχνες, φίλοι από τα παιδικά του χρόνια, εργάζονταν στο Λάιντεν της Ολλανδίας.

Ο Κλάιν είπε πως η ξύλινη πλάκα προέρχεται από κομμένη βελανιδιά στην περιοχή της Βαλτικής μεταξύ 1618-28. Η Βαν Καμπ είπε πως η έρευνα απέδειξε τουλάχιστον πως η πλάκα προέρχεται από το εργαστήριο του Ρέμπραντ, σημειώνοντας πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω έρευνες για να προσδιοριστεί αν υπάρχουν στοιχεία ότι το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από Guardian