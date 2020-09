Πέθανε ο Ρόναλντ Μπελ, ιδρυτικό μέλος των Kool & The Gang

O Ρόναλντ Μπελ, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Kool & the Gang, του συγκροτήματος που μεσουράνησε κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο Ρόναλντ Μπελ δημιούργησε το σχήμα μαζί με τον αδερφό του Ρόμπερτ, το 1964. Οι Kool & the Gang έγιναν μία από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές φανκ και σόουλ μπάντες της εποχής τους, σημειώνοντας παράλληλα μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Celebration», «Ladies' Night» και «Get Down On It». Η μουσική τους συμπεριλήφθηκε στο Saturday Night Fever, όπου και τους απονεμήθηκε βραβείο Grammy το 1978, αλλά και στο Pulp Fiction. Ο Μπελ πέθανε στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, σύμφωνα με εκπρόσωπο του. Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά. Ο Ρόναλντ Μπελ, αυτοδίδακτος σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, σχημάτισε το συγκρότημα στο Νιου Τζέρσεϊ, μαζί με τον αδερφό του και πέντε φίλους από το σχολείο.

Η πορεία του συγκροτήματος διακρίνεται σε δύο ξεχωριστά μέρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 που σημείωσαν επιτυχία με φανκ κομμάτια όπως τα «Jungle Boogie» και «Hollywood Swinging». Στη συνέχεια, και μετά την προσθήκη του τραγουδιστή Τζέιμς «Τζέι Τι» Τέιλορ μεταμορφώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σε ένα R&B σχήμα που απογειώθηκε εμπορικά ενώ πλησίαζε τα είκοσι χρόνια παρουσίας.

Ο Ρόναλντ Μπελ συνυπέγραψε όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Kool & the Gang, ανάμεσά τους και το κλασικό ντίσκο κομμάτι «Celebration». Ήταν το αγαπημένο του κομμάτι, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στο Reuters το 2008, προσθέτοντας πως δεν περίμενε ότι το κομμάτι θα γινόταν επιτυχία.

«Αλλά μετά από τόσα χρόνια, υπάρχουν πολλές φορές που στο τέλος της συναυλίας βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους να τραγουδούν το κομμάτι. Έχει περάσει μιάμιση ώρα, τους ζητάς να χοροπηδήσουν πάνω και κάτω και εξακολουθούν να χοροπηδούν πάνω και κάτω», είχε δηλώσει στην ίδια συνέντευξη.

Το σχήμα απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ το 2015 και εισήχθησαν στο Songwriters Hall Of Fame το 2018.

Ο Ρόναλντ Μπελ δούλευε το τελευταίο διάστημα πάνω σε έναν σόλο δίσκο με τίτλο Kool Baby Brotha Band και σε μία σειρά από animations για τα πρώτα χρόνια της μπάντας και τη μετέπειτα πορεία της. Σε συνέντευξή του στο Billboard την περασμένη χρονιά είπε πως νιώθει ευγνώμων για τη διαδρομή του στη μουσική.

Ήταν παντρεμένος με την Τία Σίνκλερ Μπελ και πατέρας δέκα παιδιών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο ενώ ζητήθηκε από τους φαν του να κάνουν δωρεές στην εθελοντική οργάνωση Boys & Girls Clubs of America.



