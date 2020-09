Όλα όσα θα δούμε φέτος στο Animasyros

Στη 13η διοργάνωσή του, το Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Animasyros αναδιαμορφώνεται και παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα ταινιών τόσο στο φυσικό χώρο του, στο νησί της Σύρου όσο και διαδικτυακά, μέσα από την live πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τη φετινή Phygital εκδοχή του.

Από τις 23 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μερικές από τις καλύτερες ταινίες animation, καταξιωμένων επαγγελματιών αλλά και της νέας γενιάς δημιουργών, από όλο τον κόσμο, που έχουν επιλεχθεί από την ομάδα του Animasyros.

Έχοντας λάβει περισσότερες από 3.000 ταινίες από 100 χώρες, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται από πέντε σταθερά διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες, Φοιτητικό Διαγωνιστικό, Ελληνικό Πανόραμα & European Award Values), το Διεθνές Πανόραμα, ταινίες για τα παιδιά με το αφιέρωμα K.ID.S. αλλά και σε συνεργασία με Athens Children’s Film Festival, ειδικά αφιερώματα όπως το AnimaprideV καθώς και μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Τιμώμενη χώρα του Animasyros13 είναι η Τσεχία, με την πλούσια σκηνή animation της. Θα παρουσιαστούν δύο προγράμματα, μια επιλογή ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Τσεχίας – Anifilm και μια επιλογή ταινιών από την Σχολή Κινηματογραφίας της Πράγας – FAMU. δείχνει το φάσμα της σύγχρονης σκηνής animation της Τσεχίας. Το Αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Τσεχικού Κέντρου στην Αθήνα.

Οι προβολές του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται σε υπαίθριους χώρους σε επίλεκτα σημεία της Σύρου, όπως στην αυλή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων που στεγάζεται το εμβληματικό Αρχοντικό Βελισσαρόπουλου στην Ερμούπολη, στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, στην είσοδο της Άνω Σύρου, στην Πλατεία του Φοίνικα και στην παραλία του Ξενοδοχείου Kastello στη Βάρη.

Beyond Noh

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Φέτος το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Animasyros 13, τη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ που αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την παγκόσμια animation σκηνή, φιλοξενεί εξαιρετικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, από καταξιωμένους animators, που διεκδικούν το Μεγάλο Βραβείο.

Ανάμεσα στις ταινίες που διαγωνίζονται είναι η προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία του Bruno Collet, Memorable, που θίγει το θέμα του Αλτσχάιμερ, καθώς και το Beyond Noh, που παρουσιάζει 3.475 μάσκες από το ιαπωνικό θέατρο Νο, σκηνοθετημένο από τον αγαπημένο του φεστιβάλ Patrick Smith, ιδιαίτερα γνωστός από τις συνεργασίες του με το MTV και με τη βραβευμένη για EMMY σειρά Downtown. Άλλος ένας ανιμέιτορ που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το Φεστιβάλ, είναι και ο Alberto Vázquez (Psiconautas) που επιστρέφει με τη νέα του ταινία Homeless Home, ένα ακόμη σκοτεινό παραμύθι σαν αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει, ενώ η άλλη αγαπημένη του φεστιβάλ Niki Lindroth von Bahr με τη νέα της ταινία Something to Remember και την γνωστή stop motion τεχνική δείχνει στιγμές καθημερινότητας λίγο πριν μια μεγάλη καταστροφή. Δύο ντοκιμαντέρ εμπλουτίζουν τη λίστα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, το Just a guy που καταπιάνεται με τον κατά συρροή δολοφόνο Richard Ramirez, καθώς και το Life at Oranje Hotel που θίγει το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από το Διεθνές Διαγωνιστικό δεν λείπει και η ελληνική συμμετοχή, με το Sevarambes του George Kontos. Μία φουτουριστική ιστορία όπου στην πόλη Σεβαράμπες, ανθρωπόμορφοι εργάτες δουλεύουν υπό τον ζυγό των τεράστιων μηχανικών χεριών που χτίζουν μια δυστοπική πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία είχε γίνει pitch στην Αγορά του Animasyros 10. Τέλος, από την γειτονική μας Κύπρο συμμετέχει η ταινία The Parrot Lady του Μιχάλη Καλοπαίδη, από το ανερχόμενο στούντιο Zedem, μια συγκινητική ιστορία μιας κυρίας που μένει στο δρόμο με τους παπαγάλους της επειδή φοβάται να πεθάνει μόνη της στο διαμέρισμά της.

Sar

Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Νέες φωνές στο χώρο του animation δίνουν το παρών τους στην κατηγορία του Διεθνούς Φοιτητικού Διαγωνιστικού Τμήματος. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα η Daria Kashcheeva από την Τσεχία (Τιμώμενη χώρα του Animasyros13) με την προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία της Daughter. Από το πρόγραμμα του Τμήματος, δε θα λείψουν ταινίες με έντονο κοινωνικό σχολιασμό, όπως η ταινία Tamou που θίγει θέματα γύρω από τον LGBT χώρο και το Bearwithme, για το επίκαιρο προσφυγικό. Αξίζει να αναφερθούν και οι δύο ταινίες που ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ του Ανεσί, το I’m not fereling very well και το The balloon catcher, καθώς και το Leaf και το Onsen από την σχολή Esma της Γαλλίας.

Στο ανταγωνιστικό Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros13, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ποικίλλες τεχνοτροπίες της τέχνης της εμψύχωσης, όπως το stop motion μέχρι το computer animated, παίρνοντας μία καλή γεύση του πλούσιου προγράμματος του Φεστιβάλ.

Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες

Μουσικά βίντεο, διαφημιστικά, τρέιλερ, τηλεοπτικά επεισόδια κ.ά. αποτελούν το πρόγραμμα των Τηλεοπτικών & κατά Παραγγελία Ταινιών του Animasyros13, μεταξύ άλλων και η νέα ταινία της Chintis Lundgren, βραβευμένη ως καλύτερη ταινία στο Animasyros12. Στην κατηγορία των μουσικών βιντεοκλίπ – που φέτος έχουν την τιμητική τους - ξεχωρίζουν αυτό για το συγκρότημα The Sparks, το AERAS των Gadjo Dilo από την Κλεοπάτρα Κοραή, το STAR των Locomondo από την Έφη Παππά, το Sprout των Language Arts από τον Pierre-Julien Fieux και Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ, του Γιώργου Χατζηπιερή από τον Φωκίωνα Ξένο και τον Γιάννη Ζιόγκα. Ακόμα, θα μάθουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα σκύλο, με το ενημερωτικό κλιπ A DOG BY YOUR SIDE, την σημασία της προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων στο YOUR DATA IS SHOWING και θα μάθουμε για το σημαντικό έργο γυναικών στην ιστορία με τα BRAZEN - MAE JEMISON και WOMEN UNDERCOVER – YOLA. Tamou Ελληνικό Πανόραμα | Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Νέοι αλλά και καταξιωμένοι animators της Ελληνικής σκηνής, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους με το Animasyros, παρουσιάζουν τις νέες τους ταινίες στο Ελληνικό Πανόραμα του Φεστιβάλ. Η Έφη Παππά με την ταινία ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, και η Κλεοπάτρα Κοραή μαζί με τον Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο και την ταινία του ALMON STROWGER επιστρέφουν με τις νέες τους δημιουργίες, ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Λιζάρδος σκηνοθετεί μαζί με τον Άκη Μελαχρή το πρώτο τους animation με τίτλο ΣΤΟ ΓΥΨΟ, ενώ η Ζίνα Παπαδοπούλου μας παρουσιάζει το 59 DAYS, μια βιωματική ταινία από τις μέρες της καραντίνας. Μία από τις 21 ταινίες του Ελληνικού Πανοράματος θα βραβευθεί με το βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας, το οποίο αθλοθετείται για πέμπτη συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών: #ThisIsEU Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά θα απονεμηθεί το βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών #ThisIsEU από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ως συνδιοργανώτριας του φεστιβάλ. Οι ταινίες που διεκδικούν το βραβείο #ThisIsEU αντανακλούν τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Το βραβείο θα δοθεί σε μία ταινία που θα επιλεγεί από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, μεταξύ 8 ταινιών που προβάλλονται στα διάφορα διαγωνιστικά και μη τμήματα του Φεστιβάλ. Οι κριτικές επιτροπές

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του Animasyros 13, υπεύθυνη για τα Βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος και της κατηγορίας Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες, αποτελείται από την Καλλιόπη Χαραλάμπους, Διευθύντρια του Παιδικού κι Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, τον Πορτογάλο Pedro Serrazina, βραβευμένο σκηνοθέτη, λέκτορα και ερευνητή ανιμέισιον, και την Anca Damian, πολυβραβευμένη σκηνοθέτιδα και animator από τη Ρουμανία. Η Διεθνής Επιτροπή θα επιλέξει και την ταινία που θα λάβει το Βραβείο #ThisIsEU.

Την Επιτροπή Φοιτητικού Τμήματος αποτελούν ο Martin Vandas, σκηνοθέτης κι animator, βραβευμένος με Όσκαρ για την τελευταία του ταινία «Daughter» που θα προβληθεί και στο Φεστιβάλ, οTomek Popakul, σκηνοθέτης, σεναριογράφος κι animator, και ο Bruno Collet σκηνοθέτης, σεναριογράφος κι animator, υποψήφιος για Όσκαρ και για το βραβείο Cesar.

The shadow of the sun

Η Αγορά

H Αγορά του Animasyros στην 6η έκδοσή της, επιστρέφει με ένα δυναμικό πρόγραμμα παρουσιάσεων για τους επαγγελματίες του χώρου, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και διαδικτυακά, ενώ εγκαινιάζει και τη συνεργασία με την MIFA – Animation du Monde, το μεγαλύτερο παγκόσμιας κλίμακας εμπορικό γεγονός, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανιμέισον του Ανεσί στη Γαλλία, και διοργανώνει ένα τετραήμερο pitching forum στη Σύρο.

Οι παρουσιάσεις της φετινής Αγοράς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων την παγκόσμιας κοινότητας του ανιμέισον, με ομιλητές σημαντικούς επαγγελματίες του είδους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Κακαρούντας του Dahouse Studio, ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, σκηνοθέτης και συγγραφέας, ο σκηνοθέτης & animator Τζώρτζης Κόντος ο Παραγωγός & Συνιδρυτής της Laïdak films, Antoine Lietout, ο TommMoore, συνιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του Cartoon Saloon, μαζί με τον Ζωγράφο, εικονογράφο & Αnimator, RossSteward, καθώς και η GeraldineBache, υπεύθυνη προγραμμάτων του Annecy MIFA, η animator, εικαστικός & εικονογράφος, Signe Baumane αλλά και οι αγαπημένες πιστές φίλες του Φεστιβάλ, η παραγωγός Tunde Vollenbroek και η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney Phelps.

Επιπλέον, φέτος όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την Αγορά του Animasyros θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από οποιοδήποτε σημείο της γης καθώς οι παρουσιάσεις της Αγοράς θα μεταδίδονται διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω συνδέσμου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.animasyros.gr).

Τα πρότζεκτ της Αγοράς

Ανάμεσα στα δεκάδες projects που κατατέθηκαν, διακρίθηκαν έξι τα οποία θα παρουσιαστούν στη Σύρο και θα διεκδικήσουν μεταξύ άλλων και μία θέση στο Φεστιβάλ του Ανεσί. Τα επιλεγμένα project της φετινής Αγοράς είναι:

-Pelo na Venta/ In Her Face (PT) – Ταινία Μικρού Μήκους υπό ανάπτυξη της Margarida Madeira

-Oscar (GR)- Ταινία Μικρού Μήκους υπό ανάπτυξη των:: Πολυξένη Κάτσαρη & Ματίνα Φύκαρη, Matina Fykari

-Vast Blue Antarctica (GR)/Ταινία Τεκμηρίωσης Ανιμέισον υπό ανάπτυξη του Χρήστου Πανάγου

-Playground (GR)/ Σειρά μικρού μήκους υπό ανάπτυξη των Κλεοπάτρα Κοραή και Έλενα Παυλάκη Travel Bugs (GR)/ Σειρά μικρού μήκους υπό ανάπτυξη του Φωκίωνα Ξένου

-Mesut (CY)/ Ταινία μικρού μήκους της Αλεξίας Roider