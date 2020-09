Το anime σύμπαν του Hayao Miyazaki στην πρώτη αναδρομική έκθεση του Academy Museum of Motion Pictures

Το Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για την πρώτη αναδρομική έκθεση του, που θα τιμήσει τον Ιάπωνα Χαγιάο Μιγιαζάκι (Hayao Miyazaki), συνιδρυτή του Studio Ghibli, τον κορυφαίο anime δημιουργό.

Το θρυλικό αυτό στούντιο είχε ιδρυθεί στο Τόκιο το 1985 και δημιούργησε τα «Spirited Away (Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων)» και «Howl's Moving Castle (Το Κινούμενο Κάστρο)».

«Η ευφυΐα του Μιγιαζάκι έγκειται στην ικανότητά του να θυμάται ό,τι βλέπει. Ανοίγει τα συρτάρια στο νου του και ανασύρει αυτές τις οπτικές μνήμες, δημιουργώντας χαρακτήρες, τοπία και μορφές οι οποίες σφύζουν από πρωτοτυπία» λέει ο συνιδρυτής του Studio Ghibli, Τόσιο Σουζούκι.

Επιμελητές της έκθεσης Τζέσικα Νίμπελ (Jessica Niebel) και Χ. Ραούλ Γκουσμάν (J. Raúl Guzmán) συνεργάστηκαν στενά με το ιαπωνικό στούντιο για να στήσουν την έκθεση, στην οποία θα δειχθούν περίπου 300 storyboard, εικαστικά έργα για χαρακτήρες των ταινιών, κλιπ από τις ταινίες και άλλα αντικείμενα που ιχνηλατούν την εξηκονταετή καριέρα του Μιγιαζάκι ως δημιουργού anime.

Πολλά από αυτά θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά εκτός Ιαπωνίας καθώς, παρότι και το Studio Ghibli έχει το δικό του μουσείο, ουδέποτε εξουσιοδότησε άλλο μουσείο να παρουσιάσει έκθεση βασισμένη στη δουλειά του. Εκτός απροόπτου, τα εγκαίνια θα γίνουν 30 Απριλίου του 2021 και η έκθεση θα είναι χωρισμένη σε επτά τμήματα.

«Ως επί το πλείστον αυτά είναι σκίτσα και για τον σχεδιασμό χαρακτήρων, σκηνικών και των τοποθεσιών» εξηγεί η Νίμπελ. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μιγιαζάκι εκκινεί την επεξεργασία της δημιουργικής σκέψης του· λέει ότι εργάζεται με πολλά θραύσματα τα οποία, κατά κάποιον τρόπο, ενοποιούνται αργά για να σχηματίσουν κάτι περισσότερο ολιστικό».

Η έκθεση περιλαμβάνει και εμβληματικές συνεργασίες του Μιγιαζάκι με έναν από τους συνιδρυτές του Studio Ghibli, τον εκλιπόντα Ισάο Τακαχάτα (Isao Takahata) καθώς και την πρώιμη δουλειά του στην τηλεοπτική σειρά «Heidi, Girl of the Alps» (1974). Την τιμητική της θα έχει και η πρώτη του ταινία «Lupin the 3rd: The Castle of Cagliostro».

Οι επισκέπτες θα μπορούν ξαπλώσουν στο γρασίδι και να απολαύσουν animations από τις ταινίες του Μιγιαζάκι σε μια εγκατάσταση εμπνευσμένη από μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας «Kiki's Delivery Service» (1989), στην οποία ο κεντρικός ήρωας αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, ενώ είναι ξαπλωμένος σε ένα χωράφι και κοιτάζει ψηλά τον ουρανό.

Η έκθεση θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο και θα συνοδεύεται από έναν 256 σελίδων εικονογραφημένο κατάλογο.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper