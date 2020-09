Βραβεία Emmy 2020: Οι μεγάλοι νικητές, τα απρόοπτα και τα live από τα σαλόνια των πρωταγωνιστών

Τα χθεσινά βραβεία Emmy ήταν τα πρώτα εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού και φυσικά δεν είχαν «κόκκινο χαλί».

Ωστόσο οι αποστάσεις και οι περιορισμοί δεν εμπόδισαν τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ και τους δεκάδες ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς να προσφέρουν μια άκρως ψυχαγωγική βραδιά με χιούμορ και απρόοπτα στιγμιότυπα στις live συνδέσεις από τα σαλόνια τους.

Οι σειρές Succesion (ΗΒΟ), Watchmen (HBO) και Schitt's Creek (Pop TV) συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία στην πολύ διαφορετική απονομή, με τον κωμικό να αστειεύεται εξ αρχής για το άδειο στούντιού στο Staples Center, κάνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ: «Φυσικά και είμαι μόνος μου εδώ. Φυσικά και δεν έχουμε κοινό. Δεν είμαστε σε συγκέντρωση MAGA, εδώ είναι τα Emmy!».

Σε ένα μονταρισμένο βίντεο, πασίγνωστοι σταρ μοιράστηκαν με το κοινό τι έκαναν από την αρχή της πανδημίας:

Καλύτερη κωμική σειρά αναδείχθηκε το Schitt's Creek που θριάμβευσε με 9 αγαλματίδια για την τελευταία της σεζόν, το Watchmen βραβεύτηκε ως η καλύτερη μίνι-σειρά και έφυγε με 11 βραβεία συνολικά και το Succession πήρε το Emmy της καλύτερης δραματικής σειράς μαζί με ακόμη τρεις διακρίσεις.

Η καναδική σειρά Schitt's Creek αναδείχθηκε η καλύτερη κωμική σειρά

Παρότι το Netflix είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, η συνδρομητική πλατφόρμα έφυγε με 21 βραβεία από τη βραδιά, πίσω από το HBO που κυριάρχησε με 30.

Ως καλύτερο ντοκιμαντέρ διακρίθηκε το The Last Dance για τη ζωή και την ονειρική πορεία του Μάικλ Τζόρνταν στο ΝΒΑ ενώ το Saturday Night Live έλαβε το Emmy για Variety Sketch Series. Το RuPaul's Drag Race πήρε το Emmy του καλύτερου διαγωνιστικού ριάλιτι. Τo Last Week Tonight με τον John Oliver έλαβε το Emmy για το καλύτερο Talk Show. Το βραβείο της καλύτερης τηλεταινίας πήγε στο Bad Education του HBO και καλύτερη σειρά κινουμένων σχεδίων αναδείχτηκε το Rick and Morty.

Τα χθεσινοβραδινά, «εικονικά Emmy» επέβαλαν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και οι διάσημοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί αποδέχονταν τα βραβεία σε ζωντανή σύνδεση από τα σπίτια τους ή από χώρους που είχαν συγκεντρωθεί αποκλειστικά οι συντελεστές της κάθε παραγωγής.

Ο Jesse Armstrong στο κέντρο με την ομάδα του Succession αποδέχεται το Emmy της καλύτερης δραματικής σειράς από ένα σαλόνι

Το Emmy Α' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά πήρε η Αμερικανίδα ηθοποιός Zendaya για το Euphoria και το αγαλματίδιο για τον Α' ανδρικό ρόλο σε δράμα πήγε στον Jeremy Strong του Succession. Ο Mark Ruffalo έλαβε το Emmy για τον Α' ανδρικό ρόλο σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση, για την ερμηνεία του στο I Know This Much Is True και το βραβείο για τον Α' γυναικείο ρόλο της ίδιας κατηγορίας πήγε στην Regina King της σειράς Watchmen.

Ο πανευτυχής Jeremy Strong

Η Regina King αποδέχτηκε το emmy φορώντας ένα μπλουζάκι με το πρόσωπος της Μπριόνα Τέιλορ και το σύνθημα «Say Her Name»

Αναλυτικά τα υπόλοιπα βραβεία των ηθοποιών:

Α' ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Eugene Levy, Schitt's Creek

Α' γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Β' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Billy Crudup, The Morning Show

Β' γυναικείος σε δραματική σειρά: Julia Garner, Ozark

Β' ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Daniel Levy, Schitt's Creek

Β' γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Annie Murphy, Schitt's Creek

Β΄ ανδρικός ρόλος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος ρόλος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Uzo Aduba, Mrs. America

Ένα από τα highlight της βραδιάς ήταν το μίνι Reuinion των πρωταγωνιστριών από τα «Φιλαράκια». Αφού πρώτα παρουσίασε ένα βραβείο από το στούντιο, η Τζένιφερ Άνιστον επέστρεψε στο σπίτι της και παρακολούθησε την υπόλοιπη βραδιά με την «Μόνικα» Κόρτνεϊ Κοξ και την «Φίμπι» Λίζ Κούντροου. Ο Κίμελ συνδέθηκε μαζί τους «για να δει αν η συμπαρουσιάστριά του επέστρεψε ασφαλής» και οι τρεις ηθοποιοί εμφανίστηκαν στην κάμερα παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν του Ozark.









Νωρίτερα, από το πλατό, η Τζένιφερ Άνιστον «έσωσε τη βραδιά» σβήνοντας μια φωτιά στο πλατό και ο Jason Sudeikis έκανε «live τεστ κορωνοϊού» προς τέρψη των τηλεθεατών.

Τα υπόλοιπα βραβεία της βραδιάς:

-Καλύτερος παρουσιαστής: RuPaul, Drag Race

-Καλύτερο δομημένο ριάλιτι: Queer Eye (Netflix)

-Καλύτερο «ελεύθερο» ριάλιτι: Cheer (Netflix)

-Καλύτερη guest ηθοποιός, κωμωδία: Maya Rudolph, Saturday Night Live

-Καλύτερος guest ηθοποιός, κωμωδία: Eddie Murphy, Saturday Night Live

-Καλύτερη guest ηθοποιός, δράμα: Cherry Jones, Succession

-Καλύτερος guest ηθοποιός, δράμα: Ron Cephas Jones, This Is Us

Watchmen

-Καλύτερο ντοκιμαντέρ ή σπέσιαλ πρόγραμμα: The Apollo

-Καλύτερο σενάριο κωμικής σειράς: Daniel Levy, Schitt's Creek ("Happy Ending")

-Καλύτερο σενάριο δραματικής σειράς: Jesse Armstrong, Succession ("This Is Not for Tears")

-Καλύτερο σενάριο για περιορισμένη σειρά, ταινία ή ειδικό δραματικό επεισόδιο: Damon Lindelof και Cord Jefferson, "Watchmen" ("This Extraordinary Being")

-Καλύτερη σκηνοθεσία κωμικής σειράς: Andrew Cividino και Daniel Levy, "Schitt's Creek" ("Happy Ending")

-Καλύτερη σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Andrij Parekh, Succession ("Hunting")

-Καλύτερη σκηνοθεσία για περιορισμένη σειρά, ταινία ή δράμα: Maria Schrader, Unorthodox

-Σκηνοθεσία για Variety Series: Don Roy King, Saturday Night Live