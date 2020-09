Victoria & Albert Museum: Εικονική «πρόγευση» της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων

Η έκθεση στο Victoria & Albert Museum για την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων δεν πρόκειται να εγκαινιαστεί πριν το επόμενο Μάρτιο.

Αναζητώντας τρόπους για να επικοινωνήσει με το κοινό από μακριά, το λονδρέζικο μουσείο σε συνεργασία με την HTC VIVE Arts θα προσφέρει τον Οκτώβριο μια πρόγευση της έκθεσης «Alice: Curiousier and Curiousier», μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας «βαθιά στην κουνελότρυπα».

Peter Blake, Through the Looking Glass and What Alice Found There (1970)