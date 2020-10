The City talks back: Το online πρότζεκτ της Στέγης για την φωνή της Αθήνας

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Theatrum Mundi παρουσιάζουν τo πρότζεκτ “The City Talks Back” («Η πόλη ανταπαντάει») που φέρνει κοντά αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ανθρωπολόγους, ώστε να εξερευνήσουν τις ηχοποιητικές διαστάσεις της σημερινής Αθήνας.

Η Αθήνα έχει δει τις διαβουλευτικές διεργασίες της σύγχρονης δημοκρατίας εν τη γενέσει τους, αλλά έχει δει επίσης και ραγδαίες αλλαγές, κινήματα και διαμαρτυρίες του πρόσφατου παρελθόντος. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εργαστήριο και σκηνή για μια σειρά κειμένων, περφόρμανς και οπτικο-ακουστικών έργων, που αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους ανταπαντούν η πόλη και οι κάτοικοί της. Δείτε live καλλιτεχνικά έργα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου στις 20.00.

Το “The City Talks Back” αποσκοπεί στο να παρουσιάσει προτάσεις που φανερώνουν πώς ο αστικός χώρος βοηθά στην ανάδειξη των φωνών που δεν γίνονται ακουστές, και στη μεταμόρφωσή τους σε πολιτικό λόγο. Οι προτάσεις αυτές σκοπίμως αποτελούν προκλήσεις για τις πόλεις ανά τον κόσμο, οι οποίες μετατρέπονται σε δομές αντίστασης ενάντια στις οπισθοδρομικές τάσεις που εκδηλώνονται σε διεθνές και πλανητικό επίπεδο.

Artwork: Ella Finer

Τα έργα θα διατεθούν μέσα από ψηφιακές δράσεις, αλλά και διά ζώσης εκδηλώσεις. Ο ιστότοπος backtalks.city είναι προσβάσιμος στο κοινό από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 για να παρουσιάσει το έργο των συμμετεχόντων και να φιλοξενήσει μια σειρά από live εκπομπές και περφόρμανς, ως ένα φόρουμ για όλες τις λέξεις και τους ήχους που παίχτηκαν, ηχογραφήθηκαν ή ακούστηκαν στην πόλη.

Η ανοιχτή συζήτηση του Ιουνίου του 2021 θα παρουσιάσει μια σειρά από αναστοχασμούς –εγκαταστάσεις περφόρμανς, ομιλίες, συζητήσεις κ.ά.– που θα βοηθήσουν στην έναρξη του δημόσιου διαλόγου και θα πυροδοτήσουν νέες ιδέες για το πώς και πού ακούγονται φωνές.

Το πρότζεκτ "The City Talks Back" («Η πόλη ανταπαντάει») αποτελεί συνεργασία του Theatrum Mundi και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

The City Talks Back

Πρόγραμμα live

Όλα τα έργα παρουσιάζονται live στο backtalks.city

30 Σεπτεμβρίου 2020 | 20:00

“her moon is a captured object” της Ella Finer

1 Οκτωβρίου 2020 | 20:00

“Lovesong Revolution” της Urok Shirhan

2 Οκτωβρίου 2020 | 20:00

“Priestess of disgrace, you bring joy into my life” της Mercedes Azpilicueta με την Αγγελική Τζωρτζακάκη και τη Μαρία Σιδέρη

3 Οκτωβρίου 2020 | 00:00

«Ακούς την Αθήνα;» της Φανής Κωστούρου με την Ελεάννα Σαντοριναίου (διαθέσιμο μόνο την ώρα του 24ωρου live)

6 Οκτωβρίου 2020 | 20:00

“Becoming the City” από το Φάρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας

Όλα τα έργα διατίθενται στο backtalks.city, δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό. *εκτός από το «Ακούς την Αθήνα;» της Φανής Κωστούρου με την Ελεάννα Σαντοριναίου που διατίθεται μόνο την ώρα του 24ωρου live.