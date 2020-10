Πέθανε ο Τζόνι Νας - Τραγουδιστής του «I can see clearly now»

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Τζόνι Νας, γνωστός κυρίως για την επιτυχία του «I Can See Clearly Now».

Το γεγονός γνωστοποίησε ο γιος του καλλιτέχνη με δηλώσεις του στο ΤΜΖ και σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του την Τρίτη, από φυσικά αίτια. «Ήταν θαυμάσιος πατέρας και οικογενειάρχης. Αγαπούσε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Θα λείψει στην κοινότητά του. Η οικογένεια ήταν το παν γι' αυτόν», τόνισε ο γιος του καλλιτέχνη που διευκρίνισε στον τηλεοπτικό σταθμό CBSLA ότι ο πατέρας του πέθανε στο σπίτι του.

Το τραγούδι «I Can See Clearly Now», το οποίο κυκλοφόρησε το 1972, παρέμεινε στην κορυφή του τσαρτ Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και γνώρισε επίσης επιτυχία στον Καναδά, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική.

Γεννημένος στο Χιούστον, ο Νας άρχισε την καριέρα του στα τέλη του 1950, ως τραγουδιστής της R&B και αργότερα της ρέγκε, αλλά και ηθοποιός. Ταξίδεψε στην Τζαμάικα τη δεκαετία του 1960, όπου επηρεάστηκε από το μουσικό ρεύμα ο γνωστότερος εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο Μπομπ Μάρλεϊ.

Ο Νας κυκλοφόρησε αρκετά επιτυχημένες διασκευές των τραγουδιών «Stir It Up» και «There are More Questions Than Answers» του Μάρλεϊ. Το τελευταίο του άλμπουμ, με τίτλο Here Again, κυκλοφόρησε το 1986.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ