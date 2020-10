Νόμπελ Λογοτεχνίας: Στην Αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζ Γκλικ το φετινό βραβείο

Το ίδρυμα Νόμπελ απένειμε το νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2020 στην Αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζ Γκλικ.





Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών έκανε την ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης. Το νόμπελ δόθηκε στην Γκλικ «για την αλάνθαστη ποιητική φωνή της, που με λιτή ομορφιά καθιστά την κάθε μοναδική ύπαρξη καθολική».

Η Γκλικ γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη το 1943 και έχει εκδώσει δώδεκα συλλογές ποίησης μεταξύ των οποίων την Faithful and Virtuous Night (2014), που κέρδισε το βραβείο National Book Award και την συλλογή Poems 1962-2012 που είχε λάβει το βραβείο των Los Angeles Times.

Κεντρικό θέμα της ποίησής της είναι η παιδική ηλικία και η οικογενειακή ζωή, η στενή σχέση με τους γονείς και τα αδέλφια. «Στην ποίησή της, ο εαυτός αφουγκράζεται ότι έχει απομείνει από τα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις και κανείς δεν είναι πιο σκληρός από εκείνη όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις προσωπικές ψευδαισθήσεις», σημειώνει η Ακαδημία.

Η βραβευμένη ποιήτρια ζει πλέον στο Κέμπριτζ της Μασσαχουσέττης και είναι καθηγήτρια αγγλικών στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ.

Εδώ, στο πρωτότυπο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της ποιήματα με τον τίτλο "Snowdrops":

I did not expect to survive,

earth suppressing me. I didn't expect

to waken again, to feel

in damp earth my body

able to respond again, remembering

after so long how to open again

in the cold light

of earliest spring –

afraid, yes, but among you again

crying yes risk joy

in the raw wind of the new world