Πέθανε η ηθοποιός της Χρυσής Εποχής του σινεμά, Ρόντα Φλέμινγκ

Η Ρόντα Φλέμινγκ, πρωταγωνίστρια της Χρυσής Εποχής του κινηματογράφου αλλά και των πρώτων ημερών της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 97 ετών.

Πέθανε την Τετάρτη και η είδηση επιβεβαιώθηκε από την γραμματέα της που δεν έκανε γνωστή την αιτία του θανάτου της. Η Φλέμινγκ ήταν γνωστή ως «Βασίλισσα της Technicolor» για τα εκπληκτικά κόκκινα μαλλιά και τα βαθυπράσινα μάτια της, που έλαμπαν στις εμφανίσεις της σε ταινίες όπως το Out of the Past και το Spellbound.

Συνολικά, εμφανίστηκε σε περισσότερες από 40 ταινίες με εμβληματικές τις εμφανίσεις της υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ, μεταξύ άλλων. Οι πιο γνωστές ταινίες της περιελάμβαναν το A Connecticut Yankee in King Arthur's Court του 1948 με τον Μπινγκ Κρόσμπι, το Western Gunfight at the OK Corral του 1957 και το film noir Slightly Scarlet, δίπλα στον Τζον Πέιν.

Η Φλέμινγκ υπήρξε από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Χόλιγουντ ενώ βρέθηκε δίπλα στον Ρόναλντ Ρίγκαν πριν εκείνος μπει στην πολιτική.

Γεννημένη στο Μέριλιν Λούις του Χόλιγουντ, σύμφωνα με τον αστικό μύθο ανακαλύφθηκε από τον πράκτορα Χένρι Γουίλσον ενώ πήγαινε ακόμα στο σχολείο. Το όνομά της άλλαξε γρήγορα από Γουίλσον σε Ρόντα Φλέμινγκ, όπως ήθελε η εποχή και υπέγραψε συμβόλαιο με τον παραγωγό Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ.

Ανάλογη και η πορεία της στην τηλεόραση τις δεκαετίας του 60 και του 70.

Αργότερα στη ζωή της, ασχολήθηκε με την φιλανθρωπία. Εκείνη και ο αείμνηστος σύζυγός της, ο Τεντ Μαν των Mann's Theatres, ίδρυσαν την κλινική Rhonda Fleming Mann για ολοκληρωμένη φροντίδα σε γυναίκες με καρκίνο, στο UCLA, στη μνήμη της αδερφής της Μπέβερλι. Ίδρυσε επίσης το Κέντρο Πόρων Rhonda Fleming Mann στο UCLA.

Υποστήριξε το Κέντρο Υγείας του Providence Saint John στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου ίδρυσε το Rhonda Fleming Carlson Inspiration Garden το 2014.

Υπήρξε πρέσβειρα του Childhelp, οργάνωση αφιερωμένη στη φροντίδα και τη θεραπεία ανήλικων θυμάτων κακοποίησης και του P.A.T.H. , για τους άστεγους, όπου ίδρυσε δύο οικογενειακά κέντρα Rhonda Fleming.

Με πληροφορίες του Deadline