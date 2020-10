Σε δημοπρασία τα αγριολούλουδα του Βαν Γκογκ - Στα 18 εκατ. δολ. εκτιμάται η αξία του πίνακα

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's πρόκειται να δημοπρατήσει τον πίνακα «Fleurs dans un Verre» (Ποτήρι με αγριολούλουδα) του Βίνσεντ Βαν Γκογκ στη Νέα Υόρκη στις 28 Οκτωβρίου, με την εκτιμώμενη αξία του να υπολογίζεται μεταξύ 14- 18 εκατ. δολαρίων.

Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού, ο πίνακας είναι διαθέσιμος για προβολή μόνο κατόπιν ραντεβού. Η δημοπρασία θα μεταδοθεί ζωντανά, χωρίς πλειοδότες στο δωμάτιο.

Το Fleurs dans un Verre φιλοτεχνήθηκε περίπου τον Ιούνιο του 1890 στο Auvers-sur-Oise, το χωριό ακριβώς βόρεια του Παρισιού, όπου ο Βαν Γκογκ έζησε τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Πιθανώς ο Βαν Γκογκ περπάτησε μέσα από τα αγαπημένα του χωράφια με σιτάρι, πέρασε έναν αμπελώνα και εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο έργο αναφέρει ο ειδικός Μάρτιν Μπέιλι.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του στο Παρίσι, το 1886-88, ο Βαν Γκογκ είχε ολοκληρώσει πάνω από 50 νεκρές φύσεις λουλουδιών, μια εμπειρία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αίσθησης του χρώματος.

Συνέχισε να ζωγραφίζει τα εμβληματικά ηλιοτρόπια του κατά την επόμενη παραμονή του στην Αρλ. Με την ενθάρρυνση του φίλου του δρ Gachet, τελικά ζωγράφισε 11 μπουκέτα στο Auvers.

Ο πίνακας Fleurs dans un Verre έχει μία ασυνήθιστη ιστορία. Η πρώιμη προέλευση του παραμένει ένα μυστήριο: μπορεί να ανήκε αρχικά στον αδερφό του Βαν Γκογκ ή τον Dr Gachet, αν και δεν έχει καταγραφεί σε καμία από τις δύο συλλογές.

Το 1908 ο πίνακας αγοράστηκε από τη La Peau de l'Ours (The Skin of the Bear), μια ασυνήθιστα ονομαστική κοινοπραξία 13 προοδευτικών συλλεκτών που συνέβαλαν κάθε χρόνο στην αγορά της σύγχρονης τέχνης.

Η συλλογή τους δημοπρατήθηκε το 1914, με τον Van Gogh να φτάνει τα 924 δολάρια. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, το Fleurs dans un Verre ανήκε στον Alfred Lindon, έναν Παριζιάνο με καταγωγή από την Πολωνία.

Ως Εβραίος, η ζωή του Linton τέθηκε σε κίνδυνο από τη γερμανική κατοχή της Γαλλίας το 1940. Έβαλε τη συλλογή του σε ένα θησαυροφυλάκιο στην Chase Manhattan Bank στο Παρίσι και κατέφυγε εξόριστος στην Αμερική.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ένας ναζιστής κομάντο εισέβαλε στην τράπεζα, παίρνοντας τους πίνακες, οι οποίοι στάλθηκαν στο Schloss Neuschwanstein, το κάστρο στις Βαυαρικές Άλπεις. Ο πίνακας έφτασε στην κατοχή του Hermann Göring, αναπληρωτή του Χίτλερ, ο οποίος ήθελε να μάθει την οικονομική αξία του έργου.

Έστειλε τον πίνακα στη Galerie Fischer στη Λουκέρνη, στην ουδέτερη Ελβετία τότε, ανταλλάσσοντας αρκετούς πίνακες του Γερμανού καλλιτέχνη Lucas Cranach.

Ο Linton πέθανε τον Μάιο του 1948, αλλά ο γιος του Ζακ (που έγινε έμπορος τέχνης) κατάφερε να ανακτήσει τον λεηλατημένο Βαν Γκογκ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα τον πούλησε.

Από το 1963 έως το 1998, ο πίνακας Fleurs dans un Verre συμμετείχε στη συλλογή Diger's Collection, που δημιουργήθηκε από τη Lila Acheson Wallace.

Αργότερα δημοπρατήθηκε από τον οικο Sotheby's το 1998 έναντι 4,1 εκατ. δολαρίων και το 2000 έναντι 4,6 εκατ. δολ. Έκτοτε παραμένει σε μια ακοινοποίητη ιδιωτική συλλογή.

Οι νεκρές φύσεις του Van Gogh από τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του είναι συλλεκτικοί πίνακες, καθιστώντας τον Fleurs dans un Verre ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ενδέχεται ο πίνακας Fleurs dans un Verre να κατευθυνθεί σύντομα προς την Ανατολική Ασία, καθώς εκεί βρίσκονται πλέον οι περισσότεροι από τους κορυφαίους πίνακες του Βαν Γκογκ.

Με πληροφορίες του TheArtNewspaper/Sotheby's