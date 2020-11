e-Week: Η πολιτιστική εβδομάδα online (5-11/11)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με σύνθημα «Σινεμά με κάθε τρόπο», το 61ο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά, προβάλλοντας περισσότερες από 170 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η έναρξη του 61ου ΦΚΘ θα γίνει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 με το συγκινητικό Ταξίδι της φάλαινας του Φίλιπ Γιούργιεφ. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 με την προβολή της ταινίας Δεν θα ξαναχιονίσει των Μαουγκοζάτα Σιμόφσκα και Μίχαου Ένγκλερτ.

5-15/11, filmfestival.gr

ΘΕΑΤΡΟ

Πρόσωπα του ήρωα

Ο Έκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί τις Παραβάσεις, τη σειρά δραματοποιημένων αναλογίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

8/11, 17:00, ζωντανά στο snfcc.org/ParabasesHomer, στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube

ΘΕΑΤΡΟ

This is not Romeo & Juliet

Σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση και σε πραγματικό χρόνο θα προβληθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο σαιξπηρικό αριστούργημα, που έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου. Ερμηνεύει ο ίδιος και η Έλλη Τρίγγου.

Real time live streaming: 8/11, 21.00, poreiatheatre.com/live-stream/

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ελένη Καραΐνδρου, Τα Κινηματογραφικά

Ελένη Καραΐνδρου

Η Ελένη Καραΐνδρου παρουσιάζει μια επιλογή από τις κορυφαίες συνθέσεις της για τον κινηματογράφο με τίτλο «Τα Κινηματογραφικά». Πιο συγκεκριμένα, η συνθέτρια θα παρουσιάσει τα μουσικά θέματα απ’ όλες τις συνεργασίες της με τον διεθνούς φήμης Έλληνα δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο. Θα ακουστούν ακόμη επιλογές από τις συνεργασίες της με σκηνοθέτες όπως ο Χριστόφορος Χριστοφής (Ρόζα, 1982), η Τώνια Μαρκετάκη (Η τιμή της αγάπης, 1983), ο Λευτέρης Ξανθόπουλος (Καλή πατρίδα, σύντροφε, 1985), η Margarethe von Trotta (L’ Africana, 1990), η Πηγή Δημητρακοπούλου («Το 10» του Μ. Καραγάτση, 2008) και ο Ιρανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Payman Maadi (Bomb, a love story, 2018).

9/11, 20:30, www.snfcc.org/Cosmos_EleniKaraindrou

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Niñato

Ο Νταβίντ, γνωστός και ως Νινιάτο, είναι ένας νέος εργένης πατέρας που περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας φροντίζοντας τρία μικρά παιδιά. Αν και είναι άνεργος και ζει στο σπίτι των γονιών του, το πάθος και η ελπίδα που το χιπ-χοπ ξυπνάει μέσα του, ενισχύει την αφοσίωσή του στην εκπαίδευση των παιδιών. To ντοκιμαντέρ του Αντριάν Όρ προβάλλεται δωρεάν στο πλαίσιο του κινηματογραφικού κύκλου «Νέες Σινεφιλίες: Ο άλλος ισπανικός κινηματογράφος» με τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, της Πρεσβείας της Ισπανίας, του Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας (FeCHA) και του Φεστιβάλ της Σεβίλλης.

6/11, 21:00, https://vimeo.com/467728648

ΘΕΑΤΡΟ

Οι Μάρτυρες των Αθηνών

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Οι Μάρτυρες των Αθηνών, σε σκηνοθεσία και κείμενο του Μάνου Καρατζογιάννη, αφηγούνται την ιστορία ενός ολόκληρου λαού με αφορμή τα εβδομήντα πέντε χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας. Τα παιδικά χρόνια των παππούδων μας ως ρίζα της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας.

5/11, 20:30, δείτε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Movement Radio

Ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα προκάλεσε αίσθηση στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Movement 1920-2020: Πέρα και ανάμεσα από σύνορα» τον Φεβρουάριο του 2020 και αρχίζει να εκπέμπει εκ νέου, σε επιμέλεια των Detach (Voltnoi & Quetempo). Είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με πρωτότυπες ραδιοφωνικές δράσεις από μια πολυάριθμη ομάδα παραγωγών από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή, από τους Optimo έως τη Moor Mother, από τον Alan Bishop έως τον Christopher C. King, από τους Black Athena έως την Carina.

www.movement.radio