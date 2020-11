«Realize», καινούργιο τραγούδι από τους AC/DC

Οι AC/DC κυκλοφόρησαν το πρώτο τους LP μετά το «Rock or Bust» του 2014.

Το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ «Power Up» είναι το «Realize». Πίσω από όλα τα τραγούδια του καινούργιου δίσκου βρίσκεται ο Angus και ο αδελφός του, Malcolm Young, (rhythm guitar στους AC/DC), ο οποίος πρόλαβε να συνεισφέρει σε αρκετές από τις μελωδίες πριν φύγει από τη ζωή το 2017.

Ο Angus μίλησε στο περιοδικό Rolling Stone για το πως εξακολουθεί να σκέφτεται τον χαμένο αδελφό του κατά τη σύνθεση: «Ακόμη κι όταν κάθομαι σπίτι και πιάνω την κιθάρα μου κι αρχίζω να παίζω, το πρώτο πράγμα πού έρχεται στο μυαλό μου είναι «νομίζω ότι αυτό το ριφ που παίζω θ' αρέσει στον Mal». Μ' αυτό τον τρόπο κρίνω πολλά».

Ο δίσκος περιλαμβάνει ακόμα επιτυχίες όπως το Shot in The Dark, Demon Fire, Through the Mists of Time και Kick You When You're Down.