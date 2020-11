Shazam: Η λίστα με τα 100 τραγούδια που αναζητήθηκαν περισσότερο

Τη λίστα με τα τραγούδια που οι χρήστες του έχουν αναζητήσει περισσότερο έδωσε στη δημοσιότητα το Shazam.

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει το «Dance Monkey» η επιτυχία της Αυστραλής ποπ σταρ Tones And I. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια χρήστες, κάθε μήνα, καταφεύγουν στο Shazam ώστε να μάθουν ποια είναι τα κομμάτια που ακούν χωρίς να γνωρίζουν τους τίτλους τους και τους καλλιτέχνες που τα ερμηνεύουν. Το «Dance Monkey» αναζητήθηκε 36,6 εκατομμύρια φορές. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κομμάτι «Player In C» των Lilly Wood and The Prick.

Η Tones And I, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Toni Watson, ανέφερε ότι η εφαρμογή είναι ανεκτίμητη για την καριέρα της δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, πως το Shazam της έδωσε την ευκαιρία να διευρύνει το ακροατήριό της. Το «Dance Monkey» έμεινε για έντεκα ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα βρέθηκε στο Νο1 των charts άλλων 29 χωρών. Το κομμάτι κατέχει επίσης το ρεκόρ με τις περισσότερες αναζητήσεις σε μία ημέρα στο Shazam.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Shazam οι χρήστες αναζητούν περισσότερο χορευτικές και ποπ επιτυχίες. Το «Wake Me Up» του Avicii και το «Cheerleader» του Ami βρίσκονται υψηλά στη λίστα αναζητήσεων. Τέσσερα κομμάτια ανάμεσα στα δέκα που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αποτελούν «one-hit wonders». Μεταξύ τους το «Let Her Go» του Passenger και το «Somebody That I Used To Know» του Gotye.

Δύο κομμάτια του Ed Sheeran βρίσκονται στις είκοσι πρώτες θέσεις. Από τρεις καταχωρήσεις στην εκατοντάδα έχουν Sia, Sam Smith, Clean Bandit και Imagine Dragons.

Το Shazam λειτουργεί αναλύοντας το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα του κάθε κομματιού. Έκανε πρεμιέρα το 2002, τότε ονομαζόταν 2580 - ο τηλεφωνικός αριθμός που καλούσαν οι χρήστες για να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Τότε, στη βάση δεδομένων του, είχε καταχωρηθεί 1 εκατ. τραγούδια και χρειαζόταν 15 δευτερόλεπτα για να αναγνωριστεί το κομμάτι. Ο χρήστης ενημερωνόταν με μήνυμα στο κινητό του.

Σήμερα απαιτούνται μόλις δύο δευτερόλεπτα για την ταυτοποίηση του κομματιού, ενώ ο αριθμός καταχωρημένων τραγουδιών στη βάση δεδομένων έχει δεκαπλασιαστεί. Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη το 2016 και μία χρονιά αργότερα πουλήθηκε στην Apple, κατά πληροφορίες για 400 εκατομμύρια δολάρια.

Mε πληροφορίες από BBC