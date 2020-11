Το Ethnofest επιστρέφει με 38 ταινίες και παράλληλες εκδηλώσεις

To Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας- Ethnofest επιστρέφει με μια διαδικτυακή εκδοχή, που περιλαμβάνει 38 ταινίες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Το 11ο Ethnofest θα διεξαχθεί από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου. Οι ταινίες θα προβάλλονται από την επίσημη ιστοσελίδα του και θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά εντός της Ελλάδας, για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

Οι ταινίες προβάλλονται μόνο με αγγλικούς υπότιτλους, με εξαίρεση του τμήμα του Πανοράματος, στο οποίο θα παρέχεται και δυνατότητα ελληνικού υποτιτλισμού. Οι ταινίες του προγράμματος είναι διαθέσιμες δωρεάν και θα προβάλλονται καθ'όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική επισήμανση.

Κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ παρουσιάζει μια επιλογή των πιο άρτιων δειγμάτων από τις ταινίες που παράγονται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Οπτική Ανθρωπολογία και σε συναφή πεδία. Φέτος, οι δέκα προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες του προγράμματος αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του κινηματογραφικού μέσου και το βαθμό εξέλιξης της χρήσης του στα ακαδημαϊκά προγράμματα, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση του Ethnofest.

The Daring Young Girl On The Flying Trapeze

Το φετινό Πανόραμα έχει «άρωμα» Λατινικής Αμερικής με ταινίες από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Μέσα από την προβολή επτά ντοκιμαντέρ πρωτοπόρων καλλιτεχνών διερευνά πολλαπλές θεματικές με έμφαση σε ζητήματα φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτιστικής ταυτότητας αναδεικνύοντας την αφηγηματική και ποιητική δύναμη της εικόνας μέσα από την ανθρωπολογική ματιά και ευαισθησία των κινηματογραφιστών.

Queen of Lapa

Φέτος, η ειδική θεματική ενότητα αφιερώνεται στο φαινόμενο του Brexit και τους αμέτρητους σχηματισμούς του. Την ενότητα επιμελείται o κοινωνικός ανθρωπολόγος Θεόδωρος Ρακόπουλος (Πανεπιστήμιο του Όσλο) ως καλεσμένος επιμελητής του Ethnofest.

Way My It Did I

Στο πλαίσιο των Ειδικών Προβολών, η ενότητα Focus on Archive εξετάζει την επίκαιρη τάση της δημιουργικής χρήσης του αρχείου στο ντοκιμαντέρ έχοντας στόχο να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην ανάδειξη και εξερεύνηση της τάσης που θα μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον.

The Fantastic

Το Ethnofest, διατηρώντας ως βασική του σταθερά την αναγνώριση της σημασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάδειξη των πολιτισμικών ταυτοτήτων μιας χώρας, εξετάζει στο φετινό πρόγραμμά του το Πολιτισμικό Τοπίο και τη σχέση του με το πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

St. Viniri - Το Ιερό Δάσος

Τέλος, οι παράλληλες εκδηλώσεις, με εκπαιδευτικό αλλά και κινηματογραφικό ενδιαφέρον, πλαισιώνουν τις ταινίες του φετινού προγράμματος και διευρύνουν την οπτική γύρω από την έρευνα και την παραγωγή μέσα από τη ματιά σκηνοθετριών και σκηνοθετών, ερευνητών και άλλων επαγγελματιών και να προσδώσουν ένα πιο διαδραστικό χαρακτήρα.

Με αφορμή το νέο του ντοκιμαντέρ, ο Άγγελος Ράλλης σε ένα online masterclass θα μοιραστεί με το κοινό σκέψεις για τη μέχρι τώρα εμπειρία του στη διαδικασία παραγωγής ντοκιμαντέρ και τον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισής του σε σχέση με τα θέματα που επιλέγει. Σε online συζητήσεις και πάνελ θα συζητηθούν ειδικά θέματα που προκύπτουν από τα τμήματα του προγράμματος (Brexit, Πολιτισμικό Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά, Shooting in Lockdown) ενώ μια ειδική προβολή της νέας ταινίας του Mattijs van de Port "The Body Won't Close" (Work In Progress) θα έχουν την ευκαιρία να δουν 50 μόνο θεατές πριν από μια ανοιχτή συζήτηση για την ίδια την ταινία μαζί με το δημιουργό και άλλους ομιλητές.

Το συνοπτικό Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων:

Σάββατο 28.11 | 18.00 | Angelos Rallis | Online Masterclass

Κυριακή 29.11 | 11.00 | Πολιτισμικό Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά | Online Discussion

Κυριακή 29.11 | 18.00 | Special Screening | Work in Progress | Online Discussion

Δευτέρα 30.11 | 18.30 | Επανεξετάζοντας το Brexit | Online Discussion

Σάββατο 05.12 | 18.00 | Shooting in Lockdown | Online Discussion

Οι ταινίες του προγράμματος

Φοιτητικές Ταινίες

Άγνωστη Γη

(Terra Incognita | Ολλανδία | 2019 | 30')

Σκηνοθεσία: Shirley van der Maarel

Όταν οι εξερευνητές του παρελθόντος αδυνατούσαν να χαρτογραφήσουν μια περιοχή στον κόσμο, την περιέγραφαν ως terra incognita - άγνωστη γη. Τα σημερινά χρόνια, κανένας χάρτης δεν δέχεται την ύπαρξη άγνωστης γης. Παρ' όλα αυτά, αυτή βρέθηκε ανάμεσα στα βουνά της Ιταλίας. Πέρα από την Ευρώπη, πρόσφυγες βρίσκονται σε σχεδόν άδεια χωριά, αντιμέτωποι με τον αγροτικό πληθυσμό. Πώς όμως καταφέρνουν να δημιουργήσουν σπιτικό σε ένα μέρος που άλλοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν;

Αυτοί Που Έχουν Μάτια να Δουν, Θα Δούνε (Τρινιντάντ, Τομπάγκο, Μπαρμπέιντος | 2019 | 19')

Σκηνοθεσία: Melanie Grant

Οι Πνευματικοί Βαπτιστές του Τρινιντάντ έχουν ένα ρητό που λέει: "Εκείνοι που έχουν μάτια να δουν, θα δούνε". Αυτό αναφέρεται στην ικανότητά τους να βλέπουν και να έχουν πρόσβαση τόσο στο φυσικό, όσο και στο μεταφυσικό κόσμο. Η ταινία αυτή εξερευνά τον τρόπο θέασης, συγκρίνοντας τη σαρκική, την πνευματική και την εθνογραφική ματιά.

Βασίλισσα Του Χάους (Καναδάς | 2020 | 15')

Σκηνοθεσία: Kaila Bolton

Η ταινία παρατηρεί τη ζωή της Thérèse, όσο εκείνη πολεμάει δύο αντίπαλες ανάγκες, την ανάγκη να περιβάλλει τον εαυτό της με πράγματα και την ανάγκη να ξεσκαρτάρει το διαμέρισμα της από αυτά. Μας προκαλεί να αμφισβητήσουμε τις άκαμπτες έννοιες που οι κοινωνίες μας αντιλαμβάνονται ως "φυσιολογικές", όσο παράλληλα παρατηρούμε την Thérèse να πασχίζει να αποδεχθεί τον εαυτό της και να αποδώσει νόημα στην ίδια τη ζωή της.

Ζωγραφίζοντας Έξω Από Τις Γραμμές (Νότια Αφρική, Ολλανδία | 2020 | 61')

Σκηνοθεσία: Joost van de Ven

Η σημερινή Νότια Αφρική αποκαλείται υποσχόμενα το Έθνος του Ουράνιου Τόξου. Παρ' όλα αυτά, μια έντονα διαχωρισμένη ακόμη κοινωνία φαίνεται να κυριαρχεί στις συζητήσεις. Μέσα από τον αγώνα για αποδοχή, το "μαύρο" και το "άσπρο" εμφανίζονται να είναι οριοθετημένες οντότητες, με σκοπό να κατηγοριοποιήσουν και να χαρακτηρίσουν την ταυτότητα κάποιου. Η ταινία ακολουθεί διάφορους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το προκλητικό μέσο της σάτιρας όσο επιχειρούν να διαρρήξουν τα ταμπού και τα στίγματα της κοινωνίας. Άραγε θα καταφέρουν να είναι επικριτικοί προς την κληρονομιά τους, δίνοντας έτσι ένα νέο νόημα στην Αφρικανική τους ταυτότητα;

Κόσμος ( Χιλή | 2019 | 19')

Σκηνοθεσία: Ana Edwards

H ταινία Κόσμος διερευνά το εκτενές φαινόμενο του Ευαγγελικού προσηλυτισμού αυτόχθονων πληθυσμών στη Νότια Αμερική, μέσω της υπόθεσης της Matilde, μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τη φυλή Aymara που εκτρέφει ζώα στα υψίπεδα των συνόρων Χιλής-Βολιβίας. Η ταινία παρατηρεί πώς το τοπίο αναδιαμορφώνεται μέσα από τις ευαγγελικές αντιλήψεις.

Σαν Φάντασμα (Γερμανία, Τουρκία | 2020 | 12')

Σκηνοθεσία: S. Buse Yildirim

Το Σαν Φάντασμα έχει σχεδιαστεί ως η καλλιτεχνική ερμηνεία της ακαδημαϊκής μελέτης που η Buse διεξήγαγε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Freie Universitat Berlin. Η έρευνα αναζητά τα μοτίβα του νέου κινήματος μετανάστευσης και συγκεκριμένα τους πρόσφατους μετανάστες υψηλής ειδίκευσης από την Κωνσταντινούπολη στο Βερολίνο. Η ταινία δεν ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, αλλά μάλλον ρέει ως μια συλλογή από ανώνυμες και αφηρημένες αναμνήσεις, στιγμές και ιστορίες, καθώς οι εικόνες αλλάζουν σκόπιμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Βερολίνου.

Σχετικά Με Την Αγάπη Σε Ενα Μικρό Νησί (Ιράν | 2019 | 27')

Σκηνοθεσία: Elaheh Habibi

Η ταινία Σχετικά με την Αγάπη σε ένα Μικρό Νησί είναι μια συμμετοχική και αυθόρμητη εθνογραφική ταινία που εξερευνά το νόημα της αγάπης σε μια Σουνιτική μουσουλμανική κοινότητα σε ένα ιρανικό χωριό στο νησί Qeshm. Ακολουθώντας την καθημερινή ζωή ενός άνδρα και των δύο συζύγων του στο νησί Qeshm, η ταινία απεικονίζει την περίπλοκη ιστορία ενός άντρα που ζει με δύο γυναίκες, αφότου η αγάπη άλλαξε δραματικά τη ζωή τους.

Το Θαρραλέο Κορίτσι Στην Ιπτάμενη Κούνια (Ηνωμένο Βασίλειο | 2019 | 27')

Σκηνοθεσία:Nina Ross

Όταν ήταν παιδί, η Nancy Willis ονειρευόταν να γίνει μέλος του τσίρκου, λαχταρώντας ελευθερία και περιπέτεια. Διαγνωσμένη με μυϊκή δυστροφία και με πρόγνωση να μη ζήσει μέχρι τα τριάντα, η πλέον εξηνταπεντάχρονη καλλιτέχνιδα μας προσκαλεί στον κόσμο της. Συνδυάζοντας σκληρές αναμνήσεις από την κοινωνική διάκριση που υπέστη, με το βάθος και την ομορφιά των καθημερινών στιγμών, μιλάει ανοιχτά για την ευαλωτότητα, την εσωτερική διερεύνηση, την οικογένεια και τη μητρότητα.

Τραγούδησε Μου Την Διεθνή (Ηνωμένο Βασίλειο | 2019 | 21')

Σκηνοθεσία: Ching Wong

Η σκηνοθέτιδα διεισδύει στο οδυνηρό παρελθόν του παππού της, στην πολιτική συμμετοχή του στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε κατηγορηθεί ως "Μαλαισιανός κομμουνιστής" και έπειτα φυλακίστηκε και απελάθηκε. Ένα ταξίδι αναζήτησης για την προσωπική ιστορία στη Μαλαισία και τη Ταϊλάνδη, χωρίς πρόθεση και αποτυχία, αποκαλύπτει, όχι ένα ισχνό οικογενειακό πορτραίτο, αλλά μια ανυπέρβλητη δύναμη που περίπλεξε τη μοίρα των ευάλωτων.

Saudade (Γερμανία | 2019 | 30')

Σκηνοθεσία: Denize Galiao

Αφορμώμενη από την ασθένεια του πατέρα της, η Αφρο-Βραζιλιάνα σκηνοθέτιδα εξερευνά τα βαθύτερα συναισθήματά της για το σπίτι και τις ρίζες της, τα οποία δεν θέλει να χάσει μετά από είκοσι χρόνια διαμονής στη Γερμανία. Η λέξη Saudade, που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα, είναι η κόκκινη γραμμή που διαπερνά την ιστορία μιας οικογένειας που ζει μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτισμών.

Πανόραμα

Βασίλισσα Lapa (Βραζιλία, ΗΠΑ | 2019 | 74')

Σκηνοθεσία: Carolina Monnerat

Η Luana Muniz, είναι μια περήφανη τρανσέξουαλ, εργάτρια του σεξ από την ηλικία των έντεκα. Πενήντα εννέα ετών πια, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στον «ξενώνα» της στεγάζοντας μια νέα γενιά τρανσέξουαλ εργατριών του σεξ στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η ταινία εξερευνά τις καθημερινές ζωές, τις αντιπαλότητες και τις αναζητήσεις για την αγάπη των εργατριών του σεξ, καθώς η Muniz τους καθοδηγεί σε μια πόλη γεμάτη εχθρότητα απέναντι στην κοινότητα LGBTQ.

Επιμονή (Γερμανία, Μεξικό | 2019 | 54')

Σκηνοθεσία: Anne Huffschmid, Jan-Holger Hennies

Τα ανθρώπινα σώματα δεν εξαφανίζονται απλά. Απήχθησαν, θάφτηκαν, έσπασαν σε κομμάτια. Αναζητούνται, αναρρώνουν και εάν οι ιατροδικαστές καταφέρουν το απίθανο, ανακατασκευάζονται ως άτομα. Ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στα τοπία εξαφάνισης του Μεξικού, ανάμεσα σε μαζικούς τάφους και θραύσματα, οικογένειες θυμάτων και ανθρωπολόγους ιατροδικαστές. Αναζητώντας τον άνθρωπο που παραμένει, απέναντι στις πιθανότητες.

Κατασκευές (Αργεντινή, Κατάρ | 2018 | 78')

Σκηνοθεσία: Fernando Martín Restelli

Ο Pedro είναι νυχτερινός φύλακας κτιρίων υπό κατασκευή, όπου περνά τις ώρες του τριγυρνώντας σε άδειους διαδρόμους με την παρέα ενός παλιού ραδιοφώνου. Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας επιστρέφει στο σπίτι του όπου τον περιμένει ο Juampi, ο μικρός γιος του. Βυθισμένος σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, αυτός ο ανύπαντρος πατέρας προσπαθεί να είναι παρών τουλάχιστον για έναν άνθρωπο.

Παραλία Kosher (Ισραήλ, ΗΠΑ | 2019 | 62')

Σκηνοθεσία: Karin Kainer

Η όμορφη ακτογραμμή του Τελ Αβίβ προσελκύει πιστούς παραθεριστές. Μεταξύ αυτών είναι και οι γυναίκες από το Bnei Brak, ένα κλειστό ορθόδοξο προαστίο, οι οποίες συχνάζουν σε μια διαχωρισμένη πλευρά της παραλίας, αποκομμένη από τις κοντινές gay παραλίες. Η διορατική και συχνά χιουμοριστική ταινία της Kainer διερευνά τη σημασία αυτής της κοσμικής παραλίας και αψηφά τις επιθυμίες των ραβίνων που φοβούνται τη «ανηθικότητα» της παραλίας.

Τραγούδια Που Δεν Τελειώνουν Ποτέ (ΗΠΑ | 2019 | 114')

Σκηνοθεσία: Yehuda Sharim

Έχοντας εγκαταλείψει το σπίτι τους στο Ιράν, η οικογένεια Dayan καταφθάνει στο Χιούστον του Τέξας. Η εννιάχρονη Χάνα, τολμηρή και λαμπρή, αγωνίζεται να ακουστεί, ενώ η οικογένειά της έρχεται να αντιμετωπίσει τη ζωή σε μια εκτεταμένη μητρόπολη. Η ταινία είναι ένας λυρικός και ποιητικός διαλογισμός πάνω στον εκτοπισμό.

Faltenrock (Γερμανία | 2019 | 83')

Σκηνοθεσία: Leonie Kock, Janina Rasch

Τι σημαίνει να γερνάς σε μια κοινωνία που το προσδόκιμο της ζωής έχει αυξηθεί; Δύο νέοι σκηνοθέτες ακολουθούν τέσσερις τακτικούς θαμώνες της σκηνής Faltenrock του Αμβούργου όπου για να μπεις πρέπει να είσαι άνω των 60 ετών. Ένα μόνο πράγμα είναι σίγουρο: Η συνταξιοδότηση δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι η ζωή παραλύει.

Zagros (Καναδάς | 2018 | 58')

Σκηνοθεσία: Shahab Mihandoust & Ariane Lorrain

Η ταινία αποτυπώνει την παρασκευή χαλιών στα δυτικά βουνά του Ιράν, τη χώρα της φυλής Μπαχτάρι. Το μαλλί είναι το νήμα που διασχίζει πολιτισμούς, αποκαλύπτοντας τον κόσμο των υφαντών, των χρωμάτων και της εργασίας των βοσκών. Τα χαλιά υφαίνουν το κοινωνικό ύφασμα της ζωής τους, δίνοντάς τους μορφή και χρώμα. Το έργο είναι σκληρό αλλά εξαργυρώνεται μέσω της αγάπης για τις παραδόσεις.

Ειδική Θεματική Ενότητα | Επανεξετάζοντας το Brexit

Ακούστε Τη Βρετανία (Ηνωμένο Βασίλειο | 2017 | 19')

Σκηνοθεσία: Rhys Lewis

Η ταινία ακολουθεί τον "μετανάστη" δεύτερης γενιάς, Farzand Anwar, στη διαδρομή του να ανακαλύψει τι σημαίνει να είναι κανείς Βρετανός το 2017. Οπλισμένος μόνο με την ερώτηση "Από πού είσαι;", ο Farzand πραγματοποιεί εκατοντάδες συνεντεύξεις σε χαρακτήρες που επισκέπτονται το διάσημο Hyde Park κάθε βδομάδα, για να διαφωνήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Τελευταίος Γύρος Jaldi 5 (Ηνωμένο Βασίλειο | 2019 | 31')

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα συνταξιούχων Αγγλο-Ινδών στο St Chad's Catholic Church Hall του Νότιου Λονδίνου, σε μια εποχή που τα ερωτήματα για το "ανήκειν" και τον εθνικισμό βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Εξετάζει τη θέση τους στη Βρετανία μετά την ψηφοφορία για το Brexit, μέσα σε ένα χάος μπίνγκο, φαγητού και χορού.

Way My It Did I (Ηνωμένο Βασίλειο | 2020 | 35')

Σκηνοθεσία: Maria Anastassiou

Η ταινία αποτυπώνει τους μήνες πριν το Brexit στα περίχωρα του Τίλμπουρι στο Έσσεξ, τον Μάρτιο του 2019. Η Μαρία Αναστασίου με μια 16mm Βolex, μια κάμερα με ιδιαίτερη αισθητική η οποία συνδέθηκε με την περίοδο του avant-garde κινηματογράφου, προσδίδει ποίηση στα φαινομενικά πεζά μέρη που καταγράφει.

Κινηματογραφικοί Πειραματισμοί στην Εθνογραφία

Απουσία (Γερμανία, Βραζιλία | 2020 | 23')

Σκηνοθεσία: Roxanne Abel Gintz

Η Απουσία είναι μια ερμηνευτική αυτοεθνογραφική ταινία που εκθέτει, διακόπτοντας τη χρονικότητα, τις πρώτες δυσκολίες που συναντά μια ερευνήτρια κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας.

Με τη φωνή της, η ερευνήτρια επαναδιεκδικεί τα συναισθήματα, τις διαισθήσεις και τις ευαισθησίες, οι οποίες, τη στιγμή που βιώθηκαν, είχαν υποτιμηθεί. Με την αλληλεγγύη της κύριας συνεργάτιδάς της, επανακτούν τις γυναικείες φωνές τους για να σπάσουν τη σιωπή της καταπίεσης που προέρχεται από την τοξική πατριαρχική αρρενωπότητα.

Αλλού, Παντού (Βέλγιο | 2020 | 63')

Σκηνοθεσία: Vivianne Perelmuter, Isabelle Ingold

Μια οθόνη υπολογιστή, εικόνες από τις τέσσερις γωνίες του κόσμου. Περνάμε τα σύνορα με ένα κλικ και μια ιστορία φτάνει σε εμάς μέσα από γραπτά μηνύματα, συνομιλίες, τηλεφωνικές συζητήσεις. Είναι η διαδρομή του Σαχίν, ενός εικοσάχρονου αγοριού από το Ιράν, το οποίο εγκαταλείπει τη χώρα του, προσγειώνεται στην Ελλάδα και καταλήγει στην Αγγλία, όπου ζητάει άσυλο.

Αυτή Η Μέρα Δεν Θα Διαρκέσει (Τυνησία, Βέλγιο | 2020 | 26')

Σκηνοθεσία: Mouaad el Salem

Μια μέρα που θα μπορούσε να είναι μια ζωή. Ένας νεαρός άντρας που θα μπορούσε να είναι μια μεγαλύτερη γυναίκα. Ένας εφιάλτης που θα μπορούσε να είναι ένα όνειρο. Στην Τυνησία - παρόλο που θα μπορούσε να είναι και κάπου αλλού- μεταξύ της αναγκαιότητας και του φόβου να δημιουργήσεις μια ταινία, της αναγκαιότητας και του φόβου για επανάσταση, το Αυτή η μέρα δε θα διαρκέσει είναι μια συνεργασία εξ αποστάσεως. Η αυτοπροσωπογραφία μετατρέπεται σε συλλογικό πορτρέτο. Με αφανή τρόπο, αλλά κατευθείαν μέσα από την καρδιά: ένα τέλος που θα μπορούσε να είναι μια νέα αρχή.

Δάσος Από Σύννεφα (Ολλανδία | 19')

Σκηνοθεσία: Eliane Esther Bots

Μια ταινία σαν παραμύθι, όπου πέντε Ολλανδέζες οδηγούν το θεατή σε ένα φαντασιακό ταξίδι μέσα από αναμνήσεις και εικόνες που έχουν δημιουργήσει από τις εμπειρίες των γονιών τους στον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μας καλούν να γίνουμε μέρος των στενών δεσμών της οικογένειάς τους.

Initiations



Αγία Ειρήνη- Ανάμεσα Σε Δύο Στεριές (Ελλάδα | 2019 | 11')

Σκηνοθεσία: Evgenia Pouli, Melina Schina, Marina Satanaki

Η Αγία Ειρήνη είναι ένα φέρι μποτ που συνδέει την Κέρκυρα με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτή η ταινία μικρού μήκους ακολουθεί μία από τις πολλές διαδρομές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας κανονικής χειμερινής ημέρας και αποτυπώνει την προοπτική των επιβατών και του πληρώματος.

Είσαι Εδώ (Ηνωμένο Βασίλειο | 2020 | 3')

Σκηνοθεσία: Melisa Erdem

Το Είσαι εδώ είναι μια προσωπική εξερεύνηση της ταυτότητας της διασποράς στο Λονδίνο με τη χρήση αρχειακού υλικού. Αποτελεί φόρο τιμής και αναγνώριση της διαθεματικής και διαγενεακής εμπειρίας της διασποράς στο Λονδίνο, κάτι που μπορεί να εντοπιστεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες

Μ'αγαπά, Δεν Μ'αγαπά (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία | 2019 | 4')

Σκηνοθεσία: Emelie Eckerud

Τέσσερα πρόσωπα θυμούνται τις ευάλωτες οικογενειακές σχέσεις. Οικογενειακές φωτογραφίες αποκαλύπτουν κλεφτές ματιές σε οικείες αναμνήσεις και σκέψεις για την αγάπη: πώς παρουσιάζεται, πώς γίνεται αντιληπτή και πώς κερδίζεται. Μια εξερεύνηση εμπειριών παρουσίας και απουσία ή παρούσας απουσίας.

Μπουσουλώντας Στη Σκόνη (Αίγυπτος, Γερμανία | 2019 | 14')

Σκηνοθεσία: Farah Hallaba

Μια ταινία για τον Ali Zaraay και το έργο του για τους νομάδες Βεδουίνους στην Αίγυπτο. Μέσα στα ταξίδια τους, ο Αλί μπόρεσε να δει τον εαυτό του στους αγώνες, την αστάθεια και την αναζήτηση για αυτοπραγμάτωση. Σέρνονται και βρίσκονται στη συνεχή κίνησή μέσα σε κάτι τόσο ασταθές και αβέβαιο όσο η σκόνη. Η ταινία διερευνά αυτό που, σε έναν τόσο ανήσυχο τρόπο ζωής, αξίζει τον κόπο.

Ο Βασιλιάς των Παπουτσιών (Γερμανία | 2019 | 12')

Σκηνοθεσία: Alexander Chenchenko, Édi Kettemann ,Jelena Brezac

Στο Βασιλιά των Παπουτσιών οι θεατές συνοδεύουν για μια μέρα τον Τυνήσιο τσαγκάρη, Faical Soei, στο μαγαζί του στο κέντρο του Göttingen. Από τις διάφορες εργασίες για την κατασκευή ενός παπουτσιού, τη συνύπαρξη με φίλους, συναδέλφους και πελάτες, μέχρι και την προσωπική του ζωή, η ταινία δημιουργεί μια πολύπλευρη εικόνα ενός φαινομενικά αδιάφορου παπουτσάδικου.

Ψηφιακή Πραγματικότητα (Ελλάδα | 2020 | 10')

Σκηνοθεσία: Μιλένα Περδικάρη

Μια φοιτήτρια κινηματογράφου από την Ελλάδα περνά τις μέρες της σε καραντίνα μόνη της στο σπίτι των γονιών της. Δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα που πρέπει να ζήσει, οπότε επιλέγει να δημιουργήσει από την αρχή έναν κόσμο μέσα σε ένα βιντεοπαιχνίδι όπου τα όνειρά της γίνονται αληθινά και η πραγματικότητα είναι πιο διασκεδαστική.

Ψωμί Και Μια κουβέρτα (Ελλάδα | 2020 | 39')

Σκηνοθεσία:Δημήτρης Γκρίντζος

Είναι Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 1943 και η μικρή πόλη των Καλαβρύτων καίγεται από το στρατό κατοχής της ναζιστικής Γερμανίας, ενώ ο ανδρικός πληθυσμός αφανίζεται από τα πυρά. Αυτό το έγκλημα πολέμου θα καταγραφεί στην ιστορία, μαζί με τη σφαγή της Μεραρχίας Άκουι, ως η μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τρεις άνδρες, που παρακολούθησαν αυτά τα γεγονότα ως παιδιά, θυμούνται αυτήν την τραυματική εμπειρία.

UHURU: Πραξικοπήματα Και Η Υπόσχεση Της Ελευθερίας (Ηνωμένο Βασίλειο | 2019 | 3')

Σκηνοθεσία: Rambisayi Marufu

Uhuru στα Σουαχίλι σημαίνει «ελευθερία». Στις 21 Νοεμβρίου 2017, οι κάτοικοι της Ζιμπάμπουε γιόρτασαν μια στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στην πτώση τριανταεπτά ετών δικτατορικής κυριαρχίας του Ρόμπερτ Γκαμπριέλ Μουγκάμπε. Μετά το πραξικόπημα, οι Ζιμπαμπουανοί που ζουν στη χώρα αλλά και στη διασπορά γιόρτασαν και σημάδεψαν τη στιγμή ως δείκτη της ελευθερίας που περίμεναν από καιρό. Το ντοκιμαντέρ αντιπαραθέτει τον εορταστικό ήχο των πολιτών της Ζιμπάμπουε μετά το πραξικόπημα στην κρατική βία που βιώνεται τώρα υπό το νέο καθεστώς.

Ειδικές Προβολές- Focus on Archive

Cernobila (Τσεχική Δημοκρατία | 2019 | 19')

Σκηνοθεσία: Eluned Zoe Aiano, Anna Benner

Η μικρή τσεχική πόλη Třeboň βρέθηκε στο κέντρο απροσδόκητης διεθνούς προσοχής όταν κυκλοφόρησε στον διεθνή Τύπο ένας ασαφής αστικός θρύλος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εν λόγω ιστορία περιλαμβάνει νοσοκόμες, Ναζί, αποπλάνηση και σύφιλη, αλλά κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει για το τι πραγματικά συνέβη. Η ομάδα Black&White εξερευνά αυτόν τον θρύλο με ένα κολάζ συνεντεύξεων με μια ομάδα ντόπιων. Η ταινία διερευνά πώς ξεκίνησε η ιστορία και πώς εξελίχθηκε αφού προβλήθηκε στις ειδήσεις.

Η Τζούντι Ενάντια Στον Καπιταλισμό (Καναδάς | 2020 | 63')

Σκηνοθεσία: Mike Hoolboom

Ριζοσπαστική φεμινίστρια, μαχήτρια του δρόμου, πρακτική ονειροπόλος. Αυτό το λυρικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με σούπερ 8, αφηγείται τον κεντρικό ρόλο της Τζούντι Ρέμπικ στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στον Καναδά. Η ταινία κλείνει με μια σκληρή προσωπική αφήγηση ενός διχασμένου εαυτού και αγκαλιάζει αναπάντεχα τη ψυχική ασθένεια ως δημιουργικότητα.

Specialised Tecnique (Ηνωμένο Βασίλειο | 2018 | 7')

Σκηνοθεσία: Onyeka Igwe

Ο William Sellers και η Colonial Film Unit ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για τον αποικιακό κινηματογράφο, το οποίο περιελάμβανε αργές αλλαγές και ελάχιστη κίνηση της κάμερας χωρίς κινηματογραφικά κόλπα. Εκατοντάδες ταινίες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με αυτό το σύνολο κανόνων. Σε μια προσπάθεια ανάκτησης του μαύρου χορού από αυτό το αποικιακό έργο, το Specialized Technique, προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το υλικό από θέαμα προς μελέτη, σε κάτι ζωντανό.

The Fantastic (Φινλανδία | 2020 | 30')

Σκηνοθεσία: Maija Blåfield

Το The Fantastic είναι μια ταινία για την αντιμετώπιση του άγνωστου και τη σχέση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Η ταινία βασίζεται σε συνεντεύξεις με εξόριστους Βορειοκορεάτες, οι οποίοι περιγράφουν πώς φαντάζονταν να είναι ο έξω κόσμος με βάση την εμπειρία τους να βλέπουν λαθραίες ταινίες φαντασίας από τη Δύση. Εναλλάσσοντας πλάνα ντοκιμαντέρ και οπτικά εφέ, η ταινία εγείρει το ερώτημα για το πώς ορίζεται η πραγματικότητα και σε τι θέλουμε να πιστέψουμε. Για τη δημιουργία του The Fantastic δε χρησιμοποιήθηκε αρχειακό υλικό.

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά- Ειδικό Αφιέρωμα Πολιτισμικό Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά

Ιερά Δάση Ζαγορίου (Ελλάδα | 2019 | 28')

Σκηνοθεσία: Kostas Vrakas

Η ταινία πραγματεύεται τη διατήρηση της φύσης μέσω θρησκευτικών δοξασιών και υπό το φόβο υπερφυσικών τιμωριών. Στους ορεινούς οικισμούς της Ηπείρου, τα ιερά δάση λειτουργούν ως τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης. Συνδέονται κυρίως με λειτουργικές ανάγκες των κοινοτήτων, όπως η διαφύλαξη σημαντικών φυσικών πόρων ή η προστασία κατακείμενων οικισμών από φυσικές καταστροφές. Σήμερα, πέρα από τις άλλες αξίες τους, αποτελούν τόπους σημαντικούς για τη διατήρηση της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας τους. Από το 2014 εντάσσονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO.

St. Viniri- Το Iερό Δάσος (Ελλάδα | 2019 | 25')

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Μεσσήνη

Το δάσος της Αγίας Παρασκευής στη Βωβούσα, στο Ανατολικό Ζαγόρι, είναι ένα από τα εναπομείναντα ιερά δάση. Ανέγγιχτο στον χρόνο, το διατηρούν οι μύθοι που υφαίνουν την προφορική παράδοση του χωριού και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας τον θρύλο του δάσους. Οι κάτοικοι λένε ότι αν «πειραχτεί» οτιδήποτε από το δάσος, οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Ως αποτέλεσμα, το δάσος συνεχίζει να υπάρχει χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, πράγμα σπάνιο στην εποχή μας.