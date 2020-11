Η Τζούντι Ντεντς και ο Ίαν ΜακΚέλεν σε σόου στο Zoom, για την ενίσχυση των εργαζομένων στα θέατρα

Η Τζούντι Ντεντς, ο Ίαν ΜακΚέλεν και η Μάγκι Σμιθ είναι ανάμεσα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του βρετανικού θεάτρου που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια παράσταση μέσω Zoom.

Ο Ντέρεκ Τζάκομπι και ο Κένεθ Μπράνα επίσης θα μετάσχουν στην παράσταση, που στόχο έχει τη συγκέντρωση χρημάτων για τους εργαζόμενους στα βρετανικά θέατρα, τα οποία έπληξε η πανδημία.

«Δεν μπορούμε να εμφανιστούμε επί σκηνής και δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα στούντιο. Αλλά μπορούμε να είμαστε σε αυτό το εντυπωσιακό πράγμα που λέγεται Zoom», δήλωσε η Τζούντι Ντεντς στο BBC.

Κανένα από τα μέλη του καστ δεν θα ξέρει εκ των προτέρων πολλά για το τι θα κάνουν, κάτι που η ίδια περιέγραψε ως τον «εφιάλτη του ηθοποιού». Τα έσοδα θα πάνε στην οργάνωση Acting for Others, της οποίας πρόεδρος είναι η Ντεντς, για την παροχή στήριξης σε ανθρώπους που εργάζονταν πάνω στην σκηνή, στα παρασκήνια και στα φουαγιέ των θεάτρων.

«Είναι για τους ανθρώπους που είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν παίζουν απαραίτητα, αλλά εργάζονται σε ένα θέατρο και κρατούν τα θέατρα ζωντανά», εξήγησε η ίδια. Η παράσταση με τίτλο For One Knight Only θα μεταδοθεί μέσω Zoom στις 29 Νοεμβρίου και το εισιτήριο θα κοστίζει 45 λίρες. Κατά τη διάρκειά της, οι ηθοποιοί θα απαντούν σε ερωτήσεις των θεατών.

Ο κόσμος βασίστηκε στην τηλεόραση και τις ταινίες, για τη διασκέδαση κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά το θέατρο είναι σε απελπιστική κατάσταση, τόνισε η Τζούντι Ντεντς. «Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν από τη δραματική σχολή και ανυπομονούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους ενθαρρύνουμε, να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian