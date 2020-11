Grammy 2021: «Η Μπιγιονσέ και οι υπόλοιποι» - Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Με 9 φετινές υποψηφιότητες η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων Grammy.

Η Queen B έσπασε όλα τα ρεκόρ με 79 συνολικά υποψηφιότητες στην καριέρα της ενώ ηγείται και στη φετινή διοργάνωση για τα Grammy 2021 με εννέα συνολικά υποψηφιότητες.

Ισοφάρισε έτσι τον Paul McCartney, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Jay-Z, που έλαβε τρεις υποψηφιότητες φέτος και τον Quincy Jones, ο καθένας από τους οποίους έχει βρεθεί υποψήφιος συνολικά 80 φορές.

Έχοντας ήδη κερδίσει 24 Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Μπιγιονσέ, εάν κερδίσει τέσσερις από τις εννέα κατηγορίες που είναι υποψήφια, θα γίνει η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία του Grammys και αν κερδίσει οκτώ από τα εννέα, θα έχει το ρεκόρ για τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών.

Ακολουθεί με έξι υποψηφιότητες η Τέιλορ Σουίφτ, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για το άλμπουμ αλλά και το τραγούδι της χρονιάς για το "Cardigan".

Έξι υποψηφιότητες και για την Dua Lipa. Οι Lipa και Μπιγιονσέ ένωσαν τις δυνάμεις τους στο καλύτερο υποψήφιο τραγούδι της χρονιάς.

Στις ίδιες υποψηφιότητες ο Roddy Ricch, ο οποίος έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Grammy από κάθε άνδρα καλλιτέχνη φέτος, με τον DaBaby, να είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες.

Η Billie Eilish, η οποία σάρωσε στην περσινή τελετή με νίκες στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες, έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων του καλύτερου άλμπουμ και τραγουδιού της χρονιάς.

Πριν από τις υποψηφιότητες, η Ακαδημία Ηχογραφήσεων ανακοίνωσε ότι εξαλείφει τις «αστικές κατηγορίες» ως επί το πλείστον, μετά από διαμαρτυρίες από καλλιτέχνες όπως ο Tyler, ο οποίος είπε ότι η μουσική τους ταξινομείται μόνο σε «αστική» λόγω του αγώνα τους και όχι του είδους.

Για το 2021 Grammys, το Best Urban Contemporary Album θα είναι πλέον γνωστό ως Best Progressive R&B Album. Η άλλη προηγούμενη κατηγορία που χρησιμοποιεί τη λέξη "urban", Best Latin Rock, Urban ή Alternative Album, θα χωριστεί τώρα μεταξύ του Best Latin Pop ή Urban Album (που αντικατοπτρίζει τη χρήση του musíca urbana) και του Best Latin Rock ή Alternative Album.

Τα 63α ετήσια βραβεία Grammy θα προβληθούν την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 στο CBS.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων και στις 84 κατηγορίες των Grammy 2021 ΕΔΩ.

Ενδεικτικά οι πιο σημαντικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Δίσκος της Χρονιάς

"Black Parade" — Beyoncé

"Colors" — Black Pumas

"Rockstar" — DaBaby Featuring Roddy Ricch

"Say So" — Doja Cat

"Everything I Wanted" — Billie Eilish

"Don't Start Now" — Dua Lipa

"Circles" — Post Malone

"Savage" — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Album της Χρονιάς

Chilombo — Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol. 3 — Jacob Collier

Women In Music Pt. III — Haim

Future Nostalgia — Dua Lipa

Hollywood's Bleeding — Post Malone

Folklore — Taylor Swift

Τραγούδι της Χρονιάς

"Black Parade" — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice, songwriters (Beyoncé)

"The Box" — Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

"Cardigan" — Aaron Dessner & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

"Circles" — Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

"Don't Start Now" — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

"I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

"If The World Was Ending" — Julia Michaels & JP Saxe, songwriters (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Καλύτερος Νέος καλλιτέχνης

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Καλύτερη Pop Solo Εμφάνιση

"Yummy" – Justin Bieber"Say So" – Doja Cat

"Everything I Wanted" – Billie Eilish

"Don't Start Now" – Dua Lipa

"Watermelon Sugar" – Harry Styles

"Cardigan" – Taylor Swift

Καλύτερο Pop Vocal Album

Changes — Justin Bieber

Chromatica — Lady Gaga

Future Nostalgia — Dua Lipa

Fine Line — Harry Styles

Folklore — Taylor Swift

Καλύτερη Εμφάνιση Pop Duo/Group

"Un Dia (One Day)" — J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

"Intentions" — Justin Bieber Featuring Quavo

"Dynamite" — BTS

"Rain On Me" — Lady Gaga with Ariana Grande

"Exile" — Taylor Swift Featuring Bon Iver

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

Kick I — Arca

Planet's Mad — Baauer

Energy — Disclosure

Bubba — Kaytranada

Good Faith — Madeon

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

A Hero's Death — Fontaines D.C.

Kiwanuka — Michael Kiwanuka

Daylight — Grace Potter

Sound & Fury — Sturgill Simpson

The New Abnormal — The Strokes

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

"Shameika" — Fiona Apple

"Not" — Big Thief

"Kyoto" — Phoebe Bridgers

"The Steps" — HAIM

"Stay High" — Brittany Howard

"Daylight" — Grace Potter

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

"Lightning & Thunder" — Jhene Aiko feat. John Legend

"Black Parade" — Beyoncé

"All I Need" — Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign

"Goat Head" — Brittany Howard

"See Me" — Emily King

Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ

Fetch the Bolt Cutters — Fiona Apple

Hyperspace — Beck

Punisher — Phoebe Bridgers

Jaime — Brittany Howard

The Slow Rush — Tame Impala

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Happy 2 Be Here — Ant Clemons

Take Time — Giveon

To Feel Love/d — Luke James

Bigger Love — John Legend

All Rise — Gregory Porter

Καλύτερο R&B Τραγούδι

"Better Than I Imagine" — Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson, songwriters (Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello)

"Black Parade" — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice, songwriters (Beyoncé)

"Collide" — Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar & Benedetto Rotondi, songwriters (Tiana Major9 & EARTHGANG)

"Do It" — Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch & Vincent Van Den Ende, songwriters (Chloe X Halle)

"Slow Down" — Nasri Atweh, Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson & Gabriella Wilson, songwriters (Skip Marley & H.E.R.)

Καλύτερο Progressive R&B Άλμπουμ

Chilombo — Jhené Aiko

Ungodly Hour — Chloe X Halle

Free Nationals — Free Nationals

F*** Yo Feelings — Robert Glasper

It Is What It Is — Thundercat

Καλύτερο Τραγούδι Rap

"The Bigger Picture" — Dominique Jones, Noah Pettigrew & Rai'shaun Williams, songwriters (Lil Baby)

"The Box" — Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

"Laugh Now, Cry Later" — Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour & Ryan Martinez, songwriters (Drake Featuring Lil Durk)

"Rockstar" — Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV & Rodrick Moore, songwriters (DaBaby Featuring Roddy Ricch)

"Savage" — Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White, songwriters (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

Καλύτερο Άλμπουμ Rap

Black Habits — D Smoke

Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony — Jay Electronica

King's Disease — Nas

The Allegory — Royce Da 5'9"

Καλύτερη ερμηνεία Rap

"Deep Reverence" — Big Sean Featuring Nipsey Hussle

"Bop" — DaBaby

"What's Poppin" — Jack Harlow

"The Bigger Picture" — Lil Baby

"Savage" — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

"Dior" — Pop Smoke

Καλύτερο Jazz Vocal Άλμπουμ

Ona — Thana Alexa

Secrets Are The Best Stories — Kurt Elling Featuring Danilo Pérez

Modern Ancestors — Carmen Lundy

Holy Room: Live At Alte Oper — Somi With Frankfurt Radio Big Band

What's The Hurry — Kenny Washington

Καλύτερο Comedy Album

Black Mitzvah — Tiffany Haddish

I Love Everything — Patton Oswalt

The Pale Tourist — Jim Gaffigan

Paper Tiger — Bill Burr

23 Hours to Kill — Jerry Seinfeld

Καλύτερο Country Άλμπουμ

Lady Like — Ingrid Andress

Your Life Is A Record — Brandy Clark

Wildcard — Miranda Lambert

Nightfall — Little Big Town

Never Will — Ashley McBryde

Καλύτερο Country Τραγούδι

"Bluebird" — Luke Dick, Natalie Hemby & Miranda Lambert, songwriters (Miranda Lambert)

"The Bones" — Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

"Crowded Table" — Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna, songwriters (The Highwomen)

"More Hearts Than Mine" — Ingrid Andress, Sam Ellis & Derrick Southerland, songwriters (Ingrid Andress)

"Some People Do" — Jesse Frasure, Shane McAnally, Matthew Ramsey & Thomas Rhett, songwriters (Old Dominion)

Καλύτερο Latin Pop ή Urban Άλμπουμ

YHLQMDLG — Bad Bunny

Por Primera Vez — Camilo

Mesa Para Dos — Kany García

Pausa — Ricky Martin

3:33 — Debi Nova

Καλύτερο τραγούδι Ταινίας

Beastie Boys Story — Beastie Boys

Black Is King — Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme — Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt

That Little Ol' Band From Texas — ZZ Top