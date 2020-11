Οι BTS γράφουν ιστορία: Η πρώτη K-Pop μπάντα που είναι υποψήφια για Grammy

Το αγγλόφωνο κομμάτι των BTS «Dynamite» βρέθηκε στις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy για το 2021 δίπλα στους διασημότερους σταρ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Οι οπαδοί των Bangtan Boys δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι καθώς η αγαπημένη τους μπάντα φιγουράρει μεταξύ των πιο λαμπρών υποψηφιοτήτων στα Grammy 2021.

Η μπάντα είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Pop Duo / Group Performance για το «Dynamite», ένα κομμάτι που κατέκτησε την κορυφή των charts του Billboard για εβδομάδες. Τώρα καλείται να επικρατήσει των Dua Lipa, Τζάστιν Μπίμπερ, Lady Gaga, Αριάνα Γκράντε και Τέιλορ Σουίφτ.

Οι αντίπαλοι των BTS είναι:

- "Un Dia (One Day)" — J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

- "Intentions" — Justin Bieber Featuring Quavo

- "Rain On Me" — Lady Gaga with Ariana Grande

- "Exile" — Taylor Swift Featuring Bon Iver

Το 2019, το εξώφυλλο του άλμπουμ «Love Yourself: Tear» κέρδισε το βραβείο του Best Recording Package, που έλαβε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του άλμπουμ.

Τα 2021 Grammy Awards θα προβληθούν στις 31 Ιανουαρίου του 2021.

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Αμερικανική πρεσβεία στη Σεούλ.