Η Warner Bros θα βγάλει το Matrix 4, το Dune και όλες τις ταινίες της σε streaming το 2021

Όταν η Warner Bros ανακοίνωσε ότι το «Wonder Woman 1984» θα παιζόταν από την HBO Max τα Χριστούγεννα, την ίδια στιγμή που θα έκανε ντεμπούτο στους κινηματογράφους, πολλοί θεώρησαν ότι ήταν μια μεμονωμένη επιλογή λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο, η Warner Bros θα συνεχίσει αυτή τη «στρατηγική» στην κυκλοφορία ταινιών και για το επόμενο έτος. Έτσι, σύμφωνα με την Warner Bros το 2021, μια σειρά από ταινίες ανάμεσα στις οποίες το «The Matrix 4», το remake της ταινίας «Dune», το «In the Heights», το «The Many Saints of Newark» και το «The Suicide Squad», θα κάνουν το ντεμπούτο τους τόσο στο HBO Max όσο και στους κινηματογράφους τις ίδιες ημερομηνίες.

Η πρωτόγνωρη αυτή κίνηση για την ταυτόχρονη κυκλοφορία ταινιών φέρεται να «επισφραγίζει» τη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουν οι κινηματογράφοι λόγω της πανδημίας, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση σε συνδρομητικές πλατφόρμες αυτού του είδους.

Η λίστα με τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν από την Warner Bros για το 2021 περιλαμβάνει επίσης το θρίλερ του Ντένζελ Ουάσινγκτον «The Little Things», το δράμα «Judas and the Black Messiah», ένα remake του «Tom and Jerry», το «Godzilla vs. Kong», το «The Conjuring: The Devil Made Me Do It», το «Space Jam: A New Legacy», το «Reminiscence», και το «Sports Richard». Επίσης, θα κυκλοφορήσει ένα πρίκουελ εμπνευσμένο από τη σειρά Sopranos και η συνέχεια της ταινίας σούπερ ηρώων Suicide Squad.

Σε πρώτη ανάγνωση, η κίνηση της εταιρείας δείχνει ένα «καλωσόρισμα» προς την HBO Max, ανταγωνιστή του Netflix. Την ίδια ώρα, ένας από τους βασικούς αντιπάλους της Warner Bros, η εταιρεία Walt Disney, έχει αυξήσει την τιμή της μετοχής της, λόγω της επένδυσής της σε πλατφόρμες όπως το Disney Plus, ακόμη και όταν τα θεματικά πάρκα και οι κινηματογραφικές επιχειρήσεις της έχουν κλείσει λόγω πανδημίας.

Όπως και με την ταινία «Wonder Woman 1984», οι ταινίες που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει η Warner Bros. το 2021 θα είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές του HBO Max για 31 ημέρες. Μετά το πέρας ενός μήνα, αυτές οι ταινίες θα προβάλλονται μόνο στους κινηματογράφους. Έπειτα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις «νοικιάσουν» μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Amazon, το iTunes ή το Fandango.



Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, καθώς η HBO Max δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το στάδιο σε άλλες χώρες, όπου ο κατάλογος των ταινιών της Warner Bros βγαίνει συνήθως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον επόμενο χρόνο.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Warner, Ann Sarnoff, αναφέρθηκε στο νέο «καθεστώς» χαρακτηρίζοντάς το ως «μοναδικό σχέδιο». «Ζούμε μια περίοδο χωρίς προηγούμενο, που απαιτεί να επιδείξουμε δημιουργικότητα για να βρούμε λύσεις», εξήγησε, κατά την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας.

Ωστόσο στελέχη της εταιρείας τόνισαν ότι η πρωτοβουλία δεν θα συνεχιστεί το 2022 καθώς φέρεται να θεωρείται προσωρινή λύση ως απάντηση στην τρέχουσα παγκόσμια υγειονομική κρίση.