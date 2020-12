O Andrew Lloyd Webber ανακοίνωσε πότε θα ανοίξουν τα σημαντικότερα από τα θέατρά του

O Andrew Lloyd Webber ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που τα σημαντικότερα θέατρά του θα ανοίξουν ξανά.

Ο συνθέτης δήλωσε «ιδιαίτερα αισιόδοξος» για την επιστροφή των θεατών μετά την κυκλοφορία του εμβολίου κατά του κορωνοϊού και αποκάλυψε πως τα περισσότερα από τα θέατρά του θα ανοίξουν ξανά στις αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού, περισσότερο από έναν χρόνο μετά το κλείσιμό τους λόγω της πανδημίας.

Ο ίδιος ανέφερε πως εργάστηκε ασταμάτητα όλη τη χρονιά για την επιστροφή στο θέατρο και εξέφρασε τη σιγουριά του για τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν.

Αναλυτικότερα, η πρεμιέρα του νέου μιούζικαλ Cinderella θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου στο Gillian Lynne Theatre στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Το «Φάντασμα της Όπερας» θα επιστέψει στο Γουέστ Εντ στο Her Majesty's Theatre, τον Ιούνιο του 2021, ενώ μία μεταφορά της ταινίας της Ντίσνεϊ, «Frozen» σε μιούζικαλ θα παρουσιαστεί στο Theatre Royal Drury Lane, του Λονδίνου, την άνοιξη. Η μεταφορά του «Back To The Future» σε μιούζικαλ θα ανέβει στο Adelphi Theatre το οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ιούνιο.

Το «Matilda», μία συνεργασία του κωμικού Tim Minchin και του Royal Shakespeare Company θα επιστρέψει στο Cambridge Theatre, στο Κόβεντ Γκάρντεν, στα τέλη της άνοιξης. Η ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί.

Το The Other Place, ένα μικρότερο θέατρο που ανήκει στον όμιλο, ανακοίνωσε πως θα ανοίξει στα τέλη του Ιουνίου.

