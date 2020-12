O Banksy αποκάλυψε το «φτέρνισμα», το νέο του έργο στο Μπρίστολ

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω από το έργο τέχνης στο Μπρίστολ που δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα να φτερνίζεται και να φεύγει από το στόμα της η μασέλα της.

Η τοιχογραφία με τίτλο «Aachoo !!» (Αψού), στην πλευρά ενός ημιτελούς σπιτιού στο Τότερντάουν, ήταν καλυμμένη πριν από τα αποκαλυπτήριά της την Πέμπτη το πρωί. Το mural δείχνει μια γυναίκα με μαντίλα στα μαλλιά της να κρατάει ένα μαντήλι, ενώ το μπαστούνι και η τσάντα της πέφτουν καθώς χάνει την τεχνητή οδοντοστοιχία από το δυνατό φτέρνισμα.

Ο Banksy επιβεβαίωσε στον ιστότοπό του και στο λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης ότι το έργο ήταν δικό του. Η οδός Vale, η τοποθεσία που φιλοξενεί το έργο, είναι διάσημη ως ο πιο απότομος σε κλίση οικιστικός δρόμος της Αγγλίας.

Ο Fred Loosmore, 28 ετών, κατασκευαστής επίπλων που μέχρι πρόσφατα ενοικίαζε ένα δωμάτιο στο σπίτι που φιλοξενεί το έργο τέχνης, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA Media ότι είχε τοποθετήσει μια κάλυψη για προστασία του έργου. «Θέλαμε να βρούμε κάτι γιατί οι άνθρωποι θα το κατέστρεφαν, και ευτυχώς έχουμε ένα εργαστήριο και ένα τεράστιο ακρυλικό κομμάτι που μας είχε μείνει», είπε και πρόσθεσε πως το έργο ήταν υπέροχο και επίκαιρο.

Την Πέμπτη, αρκετοί βρέθηκαν στο σημείο για να δουν και να φωτογραφίσουν το έργο τέχνης. Ο Jason Bartlett, 47 ετών, που μεγάλωσε στη γειτονιά είπε στο BBC: «Το άκουσα στις ειδήσεις και σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω να ρίξω μια ματιά. Θα έχει ενδιαφέρον για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που έργο του Banksy εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τον Οκτώβριο, ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν πίσω από μια τοιχογραφία στο Λέντον του Νότινγχαμ που απεικόνιζε ένα κορίτσι που κάνει χούλα-χουπ με ένα ελαστικό αυτοκινήτου.

Τον Ιούλιο, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως είναι ο δημιουργός των γκράφιτι στο μετρό του Λονδίνου με τίτλο «If You Not Mask, You Don't Get a London Underground carriage» που απεικονίζει αρουραίους να φτερνίζονται και άλλους με μάσκες προσώπου. Ωστόσο τα έργα αφαιρέθηκαν από την Transport for London στο πλαίσιο της πολιτικής κατά των γκράφιτι.