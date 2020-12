Η Μαράια Κάρεϊ κατακτά την κορυφή των charts στην Ευρώπη - Με τραγούδι του 1994

Είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία το κλασικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, All I Want for Christmas Is You βρέθηκε στην κορυφή πολλών ευρωπαϊκών charts.

Από το άλμπουμ του 1994 Merry Christmas, το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή αυτήν την εβδομάδα, αφού οι χρήστες έκαναν 10,8 εκατομμύρια φορές streaming για να το ακούσουν.

Αυστρία, Ιταλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία και Hνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να ακούσουν το All I want For Christas Is You και η τραγουδίστρια δεν μπορούσε παρά να ευχαριστεί τους φανς της με μία ανάρτηση.





«Πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που αν και δεν ήταν ποτέ το νούμερο ένα έχει φτάσει τελικά στην πρώτη θέση», δήλωσε ο Scott Mills του Radio 1, ο οποίος αποκάλυψε την αντίστροφη μέτρηση την Παρασκευή.

«Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων!» πρόσθεσε.

Με αυτή την κίνηση, η Κάρεϊ κατάφερε να ρίξει από την κορυφή την Αριάνα Γκράντε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες του BBC