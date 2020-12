Ντέιβιντ Μπόουι: Single 45 στροφών με ακυκλοφόρητες διασκευές σε κομμάτια των Ντύλαν και Λένον

Δύο διασκευές του Ντέιβιντ Μπόουι, σε ένα κομμάτι του Τζον Λένον και σε ένα κομμάτι του Μπομπ Ντίλαν, θα κυκλοφορήσουν σε single πάνω, από δύο δεκαετίες μετά την ηχογράφησή τους.

Τα κομμάτια θα κυκλοφορήσουν στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα που συμπληρώνονται 74 χρόνια από τη γέννηση του Μπόουι. Ο λόγος για το «Mother» του Τζον Λένον, ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό δίσκο του καλλιτέχνη John Lennon/Plastic Ono Band, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει το 1970. Η διασκευή είχε ηχογραφηθεί το 1998 με παραγωγό τον επί χρόνια συνεργάτη του Μπόουι, Τόνι Βισκόντι. Τα σχέδια ήθελαν το κομμάτι να συμπεριλαμβάνεται σε έναν δίσκο - αφιέρωμα στον Λένον, ο οποίος όμως δεν κυκλοφόρησε.

Το δεύτερο κομμάτι είναι το «Tryin' to Get to Heaven», από το Time Out of Mind του Ντίλαν, που το 1997 είχε βραβευτεί με Γκράμι. Ο Μπόουι ηχογράφησε τη δική του εκτέλεση το 1998, ενώ δούλευε πάνω στον δίσκο του LiveAndWell.com.

Ο δίσκος 45 στροφών θα κυκλοφορήσει σε μόλις 8147 κόπιες από τη Rhino Records. Χίλια αντίτυπα του δίσκου θα είναι σε κρεμ χρώμα. Ψηφιακά downloads και streaming θα είναι επίσης διαθέσιμα.

Στις 8 Ιανουαρίου, μια σειρά από καλλιτέχνες, θα πάρουν μέρος στο αφιέρωμα "A Bowie Celebration: Just For One Day!" που θα μεταδοθεί μέσω livestream. Ανάμεσά τους ο Τρεντ Ρέζνορ των Nine Inch Nails, ο Μπίλι Κόργκαν των The Smashing Pumpkins και ο Πέρι Φάρελ των Jane's Addiction.