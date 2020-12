Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Ο Χρίστος Γαλιλαίας νέος καλλιτεχνικός διευθυντής

Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας και καθηγητής στο πανεπιστήμιο «Georgia State University» των ΗΠΑ Χρίστος Γαλιλαίας είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η τριετής θητεία Χρίστου Γαλιλαία ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2021. «Με την ανάδειξη του Χρίστου Γαλιλαία στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης τερματίζεται μια παρατεταμένη περίοδος όπου ο Οργανισμός ήταν καλλιτεχνικά ακέφαλος», σημειώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΜΜΘ Βασίλης Γάκης, προσθέτοντας ότι «η στελέχωση της θέσης αυτής ήταν ένας από τους πρώτους στόχους της διοίκησής μας και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέσα από μια ανοιχτή και αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία μάλιστα διεξήχθη εν μέσω πανδημίας και προβλημάτων στην ομαλή ροή εργασιών των φορέων πολιτισμού».

Βιογραφικό Χρίστου Γαλιλαία

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού από τον πατέρα του, τον βιολονίστα και αρχιμουσικό Κοσμά Γαλιλαία. Συνέχισε με τον Στέλιο Καφαντάρη, ο οποίος υπήρξε και ο κυρίως δάσκαλός του.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Oberlin Conservatory των ΗΠΑ με υποτροφία του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και στην Juilliard School της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα στην τάξη της διάσημης καθηγήτριας Dorothy Delay, με υποτροφία της Juilliard School και με την υποτροφία «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Το 2005 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου State University of New York at Stony Brook.

Έχει διδάξει σε Διεθνή Σεμινάρια και Master Classes στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια και μουσικές σχολές του κόσμου, όπως The Juilliard School, Manhattan School of Music, Indiana University, Oberlin Conservatory, κ.ά. Ο Δρ. Χρίστος Γαλιλαίας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Georgia State University στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όπου είναι και υπεύθυνος του προγράμματος Μουσικής Δωματίου.

Έχει εμφανισθεί ως σολίστ σε περισσότερες από 30 χώρες συμπράττοντας με σημαντικές ορχήστρες όπως: Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου, Φιλαρμονική του Βουκουρεστίου «George Enescu», Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λετονίας, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, Talich Chamber Orchestra, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας, Canadian Chamber Orchestra του Τορόντο, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Ορχήστρα Δωματίου της Λισαβόνας, Ορχήστρα «Gustav Mahler», Camerata Stuttgart κ.ά.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ όπως: Rencontres Musicales Internationales des Graves, Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου, Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, Masterclass Al Andalus, Δημήτρια, Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών, Festival Lago Di Como κ.ά., ενώ έχει εμφανισθεί στις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών παγκοσμίως όπως: Musikverein, Rudolfinum, Gasteig, Smetana Hall, Kennedy Center, Hercules Saal, Konzerthaus, Teatro Nacional (Κόστα Ρίκα), Athenaeum, Van Wezel Performing Arts Hall, Khachaturian Hall, κ.ά.

Ο Χρίστος Γαλιλαίας έχει συνεργασθεί με διεθνούς φήμης ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες και σχήματα όπως: Δημήτρης Σγούρος, Mischa Maisky, Andris Nelsons, Roberto Paternostro, Louis Lane, Otto Werner Mueller, Roberto Minczuk, Ilarion Ionescu Galati, Αλέξανδρος Μυράτ, Βύρων Φιδετζής, Νίκος Αθηναίος, Κάρολος Τρικολίδης, Μύρων Μιχαηλίδης, Ηλίας Βουδούρης, τα κουαρτέτα Borodin και Komitas, κ.ά.

Σημαντικοί Έλληνες και ξένοι συνθέτες έχουν αφιερώσει σ' αυτόν έργα τους, όπως ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός Θόδωρος Αντωνίου το Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα. Ηχογραφήσεις του κυκλοφορούν από την Albany Records. O Χρίστος Γαλιλαίας παίζει με βιολί Giuseppe Guarneri (1705) και Jean-Baptiste Vuillaume (1847).

Το 2002 ίδρυσε την Ορχήστρα «Ελληνική Καμεράτα», με την οποία περιόδευσε στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική δίνοντας περισσότερες από 35 συναυλίες. Από το 2015 είναι Εκτελεστικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής και συνιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μουσικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ