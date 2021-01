Στο Διαδίκτυο μια συναυλία του Dylan του 2002 με εξαιρετικό ήχο

Από τις 3.066 συναυλίες που έδωσε ο Bob Dylan από την έναρξη της τουρνέ Never Ending Tour το 1988 μόνον μία επισήμως δόθηκε ολόκληρη στη δημοσιότητα, το 1994, στο MTV Unplugged.

Η μεγάλη πλειονότητα των υπολοίπων ηχογραφήθηκε από φανατικούς θαυμαστές, και μία από αυτές, η συναυλία που ο Dylan έδωσε στη Philips Arena στην Ατλάντα στις 2 Φεβρουαρίου του 2002, κυκλοφορούσε παράνομα για χρόνια, ως «Got a Line on You». Πριν λίγες ημέρες, εμφανίστηκε στο YouTube και η ηχογράφηση είναι καταπληκτική, ακούγεται ως ένα οποιοδήποτε άλμπουμ που κυκλοφορεί επισήμως.

Στο show, ο Dylan είναι σε εξαιρετική περίοδο της Never Ending Tour: ήταν μόλις πέντε μήνες μετά την εμφάνιση του «Love and Theft» στα δισκοπωλεία. Και επιπλέον, οι Charlie Sexton και Larry Campbell ήταν δύο από τους καλύτερους κιθαρίστες με τους οποίους έπαιξε ποτέ.

Εξαιρετική είναι και η επιλογή των τραγουδιών: μια μίξη κομματιών από το «Love and Theft» με επιτυχίες όπως τα «All Along the Watchtower» και «Like a Rolling Stone», αλλά και πιο βαθιές συνθέσεις σαν τα «Drifter's Escape» και «My Black Pages» χωρίς να απουσιάζουν ερμηνείες παραδοσιακών φολκ τραγουδιών σαν το «Searching for a Soldier's Grave» και το τραγούδι που ανοίγει τη συναυλία, το «I Am the Man, Thomas».

Εκείνη την περίοδο ο Dylan έδειχνε πολύ μεγάλος, αλλά ήταν μόλις 60 χρόνων. Η φωνή του δεν συγκρίνεται με τα ύψη του 1966 ή, του 1975 ή, του 1980, αλλά είναι ξεκάθαρη και διαφανής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ