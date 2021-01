Game of Thrones: Το HBO ξεκινά την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών prequels

Το Game of Thrones δεν εδραίωσε απλά το HBO στην κορυφή των τηλεοπτικών στούντιο, αλλά ήταν το τηλεοπτικό γεγονός της περασμένης δεκαετίας, με επεισόδια που είχαν budget αντίστοιχα με blockbusters και αναπόσπαστο πια κομμάτι της pop κουλτούρας.

Από τη στιγμή που ο συγγραφέας των βιβλίων Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έχει πολύ περισσότερο υλικό προς εκμετάλλευση, το HBO δε θα έμενε μόνο σε μια σειρά. Αντιθέτως ετοιμάζει αντεπίθεση τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας ήδη την παραγωγή ενός prequel αλλά κα εξετάζοντας τις λεπτομέρειες για να δώσει πράσινο φως σε πολλά περισσότερα.

Σε μια κίνηση που φαίνεται να στέκεται απέναντι στη θέληση της Disney να ξεζουμίσει το σύμπαν του Star Wars, το HBO ενδέχεται να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον κόσμο του Γουέστερος. Είναι ήδη γνωστό εδώ και καιρό πως το 2022 θα προβληθεί το House of the Dragon, η σειρά prequel που θα εστιάσει σε γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο τους Ταργκάρυεν.

Παράλληλα με αυτή τη σειρά όμως, το Variety ανέφερε πως το δίκτυο είναι σε αρχική ανάπτυξη της σειράς βιβλίων Tales of Dunk and Egg που αποτελείται από 3 ιστορίες, το The Hedge Knight (που κυκλοφόρησε το 1998), το The Sworn Sword (2003) και το The Mystery Knight (2010).

Επιπρόσθετα, το Entertainment Weekly αναφέρει συνεχείς επαφές του ΗΒΟ με ανθρώπους που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν (όπως ο Μπρούνο Χέλερ του Rome) με σκοπό τη διερεύνηση και την ανάπτυξη ιστοριών που μπορούν να προκύψουν μέσα από τα βιβλία του Μάρτιν, ώστε τα επόμενα χρόνια να υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός σειρών με θέμα την ήπειρο του Γουέστερος.