Χρυσές Σφαίρες: Στην Τζέιν Φόντα θα απονεμηθεί φέτος το τιμητικό βραβείο Σέσιλ ντε Μιλ

Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα θα τιμηθεί με το βραβείο Σέσιλ ντε Μιλ (Cecil B. Demille) στις 78ες Χρυσές Σφαίρες που γιορτάζουν την αριστεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Το αναμφισβήτητο ταλέντο της την έχει φέρει στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», δήλωσε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ (HFPA) που διοργανώνει την τελετή, η οποία θα διεξαχθεί στα τέλη του επόμενου μήνα. «Η επαγγελματική της ζωή έχει πάρει πολλές στροφές, αλλά η ακλόνητη δέσμευσή της για την αλλαγή διατηρήθηκε» συμπλήρωσε η δήλωση.

Η Φόντα η οποία είναι σήμερα 83 ετών, έχει μια λαμπερή καριέρα που μετρά έξι δεκαετίες. Η ηθοποιός που βραβεύτηκε με Όσκαρ έκανε το ντεμπούτο της το 1960 και αργότερα έγινε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του Χόλιγουντ με ταινίες όπως οι Barbarella, Nine to Five και On Golden Pond. Η πιο πρόσφατη ερμηνεία της ήταν στην κωμωδία του Netflix «Grace & Frankie».

H Φόντα είναι επίσης μια παθιασμένη και πολύ ενεργή ακτιβίστρια που πρόσφατα τάχθηκε στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Το 2016, πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών μαζί με διαδηλωτές στο Standing Rock, διαδηλώνοντας κατά της κατασκευής του αγωγού πρόσβασης στη Ντακότα. Η ακτιβιστική της δράσης έχει ωστόσο πολύ μακρινό παρελθόν, από την εποχή που διαμαρτυρόταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ, ενώ συνέχισε πάντα να είναι στο πλευρό όσων μάχονταν για τα πολιτικά δικαιώματα και την υπεράσπιση φεμινιστικών σκοπών.

Η ηθοποιός - η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να εμπλακούν στον ακτιβισμό - συνελήφθη πολλές φορές κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στις ΗΠΑ και ελπίζει ότι οι ενέργειές της έχουν ευαισθητοποιήσει τους θαυμαστές της. Το βραβείο Σέσιλ ντε Μιλ είναι η υψηλότερη τιμή που απονέμεται από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Οι προηγούμενοι παραλήπτες περιλαμβάνουν τους Σοφία Λόρεν, Σόν Κόνερι και Μέριλ Στριπ ενώ πέρυσι το βραβείο απονεμήθηκε στον Τομ Χανκς.