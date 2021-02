3ο Athens Fashion Film Festival: Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής η διάσημη ενδυματολόγος Ellen Mirojnick

Το Athens Fashion Film Festival επιστρέφει φέτος στην τρίτη διοργάνωσή του, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενώνει για ακόμα μια φορά τους κόσμους του κινηματογράφου και της μόδας. Το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου.

Ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι «Touch me, not | Μη μου άπτου». Η αίσθηση της «αφής» είναι ένα θέμα που παραδοσιακά και διαχρονικά έχει απασχολήσει όλες τις μορφές τέχνης (από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι τα σύγχρονα virtual arts). Φέτος, δε, η απουσία της την κάνει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής (International Jury) θα είναι η βραβευμένη με Emmy costume designer, Ellen Mirojnick. H Mirojnick θα πάρει επίσης μέρος στη σειρά ομιλιών «Design in film», που θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με τον ΕΚΟΜΕ, και το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη σημαντική ενδυματολόγο και το έργο της.

Το εικαστικό της φετινής διοργάνωσης.

Ellen Mirojnick, μια βραβευμένη ενδυματολόγος στο AthensFFF

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη με Emmy (Behind the Cantelabra, 2013) costume designer του Χόλιγουντ, γνωστή για τις συνεργασίες της με σπουδαίους σκηνοθέτες του σινεμά και της τηλεόρασης (με πιο πρόσφατη αυτή στην πετυχημένη σειρά Bridgerton του Netflix), φοίτησε στο περίφημο High School of Music and Art και σπούδασε σχέδιο στο School of Visual Arts και το Parsons School of Design.

Γρήγορα αναδείχθηκε μια από τις πιο περιζήτητες costume designers, με το ταλέντο και το πάντα επίκαιρο στυλ της να δίνει μια νέα πνοή στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η δουλειά της, σε μια πορεία 30 ετών, αποτελεί μια εκλεπτυσμένη προσέγγιση στο σύγχρονο storytelling, καταφέρνοντας να συνδημιουργήσει εμβληματικούς χαρακτήρες - σημεία αναφοράς.

Η λίστα των σκηνοθετών με τους οποίους έχει συνεργαστεί είναι τεράστια και συμπεριλαμβάνει τους Στίβεν Σόντερμπεργκ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Όλιβερ Στόουν, Πολ Βερχόφεν, Τόνι και Ρίντλεϊ Σκοτ, Κάθριν Μπίγκελοου, Τζ. Τζ. Έιμπραμς και Αντζελίνα Τζολί.

Ταινίες που φέρουν την υπογραφή της είναι, μεταξύ άλλων, οι: Maleficent, Wall Street I & II, Unfaithful, Showgirls, Basic Instinct, Fatal Attraction.

Ανάμεσα στα highlights της καριέρας της είναι η βράβευσή της με το Cutty Sark Menswear Award για το ενδυματολογικό της statement στην ταινία Wall Street και το Career Achievement Award, το 2016.

Το 2010 συνεργάστηκε με τον ηθοποιό Τζέιμς Φράνκο για τη δημιουργία εικόνων που φιλοξενήθηκαν στο «Visionaire 59: Fairytales». Στη συνέχεια ένωσε τις δυνάμεις της με τον καλλιτέχνη Ρίτσαρντ Φίλιπς, για μια σειρά βίντεο τα οποία εξέθεσαν το 2011 στην Μπιενάλε τη Βιέννης. Η συνεργασία αυτή στάθηκε για τη Mirojnick η αφορμή να συνεχίσει αυτό το παράλληλο φλερτ με τη μόδα, τις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο.

Η δουλειά της παρουσιάστηκε στην έκθεση με τίτλο «50 Designers/50 Films» στο AMPAS, την Μπιενάλε της Φλωρεντίας, την ετήσια έκθεση του FIDM (2011-13 και 2015), καθώς και στην έκθεση «Hollywood Costume» που ξεκίνησε από το London's Victoria and Albert Museum.

Σημείωμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας του AthensFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival, Νικόλ Αλεξανδροπούλου. Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

Θυμάμαι την τελετή λήξης του περσινού φεστιβάλ, του τελευταίου φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Ελλάδα, πριν από την ανακοίνωση του πρώτου lockdown. Ήμασταν όλοι μαζί εκεί, φίλοι και συνεργάτες, ξένοι κι Έλληνες, αγκαλιαζόμασταν και ανανεώναμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Κανείς δεν φανταζόταν τότε πως ο χρόνος που θα μεσολαβούσε θα άλλαζε τόσο τις ζωές μας. Ένας χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου, ο οπτικοακουστικός τομέας, η μόδα και οι τέχνες συνολικά, θα δοκιμάζονταν όσο ποτέ, θα κατάφερναν όμως ακόμα και μέσα στις δυσκολίες να ανθίσουν.

Μαζί με τις ανθρώπινες απώλειες και τις απώλειες στις δουλειές και τις συνήθειές μας, συνέβη κάτι ακόμα: Ήταν ένας χρόνος χωρίς άγγιγμα, χωρίς αγκαλιά, χωρίς αφή κι επαφή. Ένας χρόνος που αν μπορούσα να τον συνοψίσω σε ένα σύνθημα, θα ήταν «Touch me, not | Μη μου άπτου».

Μετατρέποντας την ανάγκη για αποστασιοποίηση σε μία δημιουργική πρόκληση, στήσαμε digitally ένα πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα, με εξαιρετικές ταινίες και ξεχωριστές παράλληλες δράσεις, που θα κάνουν το 3ο Athens Fashion Film Festival να ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας.

Επίσης, για πρώτη χρονιά θεσπίζουμε το βραβείο «Best Greek Fashion Film», με στόχο να δώσουμε κίνητρο σε όλο και περισσότερους δημιουργούς στην Ελλάδα να γνωρίσουν το είδος του Fashion Film και να το αξιοποιήσουν ως ένα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μέσο για να προωθήσουν τις δημιουργίες τους και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Σε συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕ, πραγματοποιούμε τη σειρά ομιλιών με θέμα «Design in film», φέρνοντας ανθρώπους από διαφορετικές δημιουργικές βιομηχανίες στο ίδιο τραπέζι, ώστε να ανοίξουν τον διάλογο δημόσια για την αλληλεπίδρασή τους στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ο κινηματογράφος περιγράφεται συνήθως ως η τέχνη της όρασης και του ήχου, αλλά οι ταινίες αναφέρονται συχνά στην αφή, τη μυρωδιά και τη γεύση. Στο φεστιβάλ φέτος θα ασχοληθούμε με την αίσθηση της αφής, σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τη μνήμη κόντρα στην απώλειά της.

Σας περιμένω online.

Το Athens Fashion Film Festival πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του ΕΚΟΜΕ και της Ιταλικής Πρεσβείας, αλλά και σε συνεργασία με διεθνή Fashion Film festivals και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.