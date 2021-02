Χρυσές Σφαίρες 2021: «Mank» και «The Crown» οδηγούν τις φετινές υποψηφιότητες

Η πιο περίεργη οσκαρική σεζόν αυτού του αιώνα ξεκίνησε επίσημα σήμερα με τις υποψηφιότητες της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ για τις 78ες Χρυσές Σφαίρες.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε από τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Ταράτζι Π.Χένσον live στα «Today Show» και E! News.

Με δεδομένη την έλλειψη αρκετών ταινιών που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας αλλά και των απροσδιόριστων πλέον ορίων που υφίστανται ανάμεσα στο σινεμά και την τηλεόραση, οι Ξένοι Ανταποκριτές κινήθηκαν στα σίγουρα χαρτιά των τελευταίων μηνών.

Το Mank προπορεύεται με 6 υποψηφιότητες, ενώ τέσσερις συνολικά ταινίες, οι Mank, Nomadland, Promising Young Woman και Η Δίκη των 7 του Σικάγου, πέτυχαν να βρίσκονται σε όλες τις βασικές κατηγορίες (Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο και μία τουλάχιστον ερμηνεία).

Στις ξενόγλωσσες ταινίες εξοστρακίστηκε το Minari, ένα αμιγώς αμερικανικό φιλμ με θέμα μια οικογένεια Κορεατών μεταναστών, που φαντάζει ως φαβορί, μαζί με τον Another Round του Τόμας Βίντερμπεργκ, ενώ αγνοήθηκαν τα Μήλα του Χρήστου Νίκου.

Αντίστοιχα με τις ταινίες, μια παραγωγή του Netflix, το The Crown, έλαμψε και στις σειρές καθώς απέσπασε επίσης 6 υποψηφιότητες, 5 εκ των οποίων είναι στις ερμηνείες. Ενδιαφέρον έχει η διπλή υποψηφιότητα της Άνια Τέιλορ-Τζόι για το τηλεοπτικό Queen's Gambit (που είναι επίσης υποψήφιο) αλλά και για το κινηματογραφικό Emma.

Η απονομή των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.

Nomadland

Δείτε παρακάτω τις υποψηφιότητες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ (Δράμα)

Ο Πατέρας

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ (Κωμωδία/Μιούζικαλ)

Borat 2

Χάμιλτον

Palm Springs

Music

The Prom

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Έμεραλντ Φένελ, Promising Young Woman

Ντέιβιντ Φίντσερ, Mank

Ρετζίνα Κινγκ, Μια Νύχτα στο Μαϊάμι

Άαρον Σόρκιν, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Κλόι Τζάο, Nomadland

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Δράμα)

Ριζ Αχμέντ, Ήχος από Μέταλλο

Τσάντγουικ Μπόουzμαν, Η Θρυλική Μα Ρέινι

Άντονι Χόπκινς, Ο Πατέρας

Γκάρι Όλντμαν, Mank

Ταχάρ Ραχίμ, Ο Μαυριτανός

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Κωμωδία/Μιούζικαλ)

Σάσα Μπάρον Κοέν, Borat 2

Τζέιμς Κορντέν, The Prom

Λιν Μανουέλ-Μιράντα, Χάμιλτον

Ντεβ Πατέλ, Ο Διαφορετικός Κύριος Κόπερφιλντ

Άντι Σαμπεργκ, Palm Springs

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Δράμα)

Βαιόλα Ντέιβις, Η Θρυλική Μα Ρέινι

Όντρα Ντέι, The United States vs. Billie Holiday

Βανέσα Κίρμπι, Θραύσματα μιας Γυναίκας

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Nomadland

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Promising Young Woman

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Κωμωδία/Μιούζικαλ)

Μαρία Μπακάλοβα, Borat 2

Τζένιφερ Χάντσον, Music

Μισέλ Φάιφερ, French Exit

Ρόζαμουντ Πάικ, I Care a Lot

Άνια Τέιλορ Τζόνσον, Emma.

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Σάσα Μπάρον Κόεν, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Τζάρεντ Λέτο, Little Things

Μπιλ Μάρει, On the Rocks

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Μια Νύχτα στο Μαιάμι

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Γκλεν Κλόουζ, Το Τραγούδι του Χιλμπίλη

Ολίβια Κόλμαν, Ο Πατέρας

Τζόντι Φόστερ, Ο Μαυριτανός

Αμάντα Σέιφριντ, Μανκ

Έλενα Ζένγκελ, News of the World

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Promising Young Woman

Mank

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Ο Πατέρας

Nomadland

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

The Croods: A New Age

Φύγαμε

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Another Round, Δανία

La Llorona, Γουαταμέλα/Γαλλία

Η Ζωή Μπροστά, Ιταλία

Minari, ΗΠΑ

Deux, Γαλλία/ΗΠΑ

ΚΑΛΥΤΕΡH MOYΣΙΚΗ

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Fight for You, Judas and the Black Messiah

Hear My Voice, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Io Si (Seen), Η Ζωή Μπροστά

Speak Now, Μία Νύχτα στο Μαϊάμι

Tigress & Tweed, The United States Vs Billie Holiday

The Queen's Gambit

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (Δράμα)

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (Κωμωδία)

Emily in Paris

Ted Lasso

The Flight Attendant

Schitt's Creek

The Great

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ (Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία)

Normal People

The Queen's Gambit

The Undoing

Small Axe

Unorthodox

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Δραματική Σειρά)

Τζέισον Μπέιτμαν, Ozark

Τζος Ο'Κόνορ, The Crown

Μπομπ Όντενκερκ, Better Call Saul

Μάθιου Ρις, Perry Mason

Αλ Πατσίνο, Hunters

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Δραματική Σειρά)

Ολίβια Κόλμαν, The Crown

Τζόντι Κάμερ, Killing Eve

Έμα Κόριν, The Crown

Λόρα Λίνεϊ, Ozark

Σάρα Πόλσον, Ratched

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Κωμική Σειρά)

Ντον Τσιντλ, Black Monday

Νίκολας Χουλτ, The Great

Γιουτζίν Λέβι, Schitt's Creek

Τζέισον Σουντέκις, Τed Lasso

Ραμί Γιούσεφ, Ramy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Κωμική Σειρά)

Λίλι Κόλινς, Emily in Paris

Κάλεϊ Κουόκο, The Flight Attendant

Έλ Φάνινγκ, The Great

Κάθριν Ο' Χάρα, Schitt's Creek

Τζέιν Λέβι, Zoey's Extraordinary Playlist

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία)

Μπράιαν Κράνστον, Your Honor

Τζεφ Ντάνιελς, The Comey Rule

Ίθαν Χοκ, The Good Lord Bird

Χιου Γκραντ, The Undoing

Μαρκ Ράφαλο, I Know This Much Is True

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ (Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία)

Άνια Τέιλορ-Τζόι, The Queen's Gambit

Σίρα Χας, Unorthodox

Νικόλ Κίντμαν, The Undoing

Κέιτ Μπλάνσετ, Mrs. America

Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Normal People

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ Β' ΡΟΛΟ (Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία)

Τζον Μπογιέγκα, Small Axe

Μπρένταν Γκλίσον, The Comey Rule

Νταν Λέβι, Schitt's Creek

Τζιμ Πάρσονς, Hollywood

Ντόναλντ Σάδερλαντ, The Undoing

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ Β' ΡΟΛΟ (Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία)

Τζίλιαν Άντερσον, The Crown

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, The Crown

Τζούλια Γκάρνερ, Ozark

Άνι Μέρφι, Schitt's Creek

Σίνθια Νίξον, Ratched