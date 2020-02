ΤΑΙΠΕΔ: Εννιά επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ

Εννιά επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που έχει τελικό στόχο την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών θα δημιουργηθεί μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ. Σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής διάσπασης, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και ενεργούν από κοινού ως πωλητές.

Αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ θα κάνουν εισήγηση για τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής επενδυτικά σχήματα:

1. ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS. Είναι ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο επικεντρωμένο στις επενδύσεις υποδομών, με συνολική αξία κεφαλαίων περί τα 6,6 δισ. ευρώ.

2. CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED. Είναι ο κορυφαίος όμιλος επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην Κίνα.

3. EP INVESTMENT ADVISORS. Είναι ένας διακεκριμένος ενεργειακός όμιλος στην κεντρική Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

4. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II). Είναι διεθνής διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. Δολαρίων. Συμμετέχει, παράλληλα, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

5. ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP. Είναι διεθνής εταιρεία ανεξάρτητης διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Τα δύο παγκόσμια κεφάλαια επενδύσεων υποδομών της I Squared έχουν μέγεθος 3 δισ. και 7 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

6. ITALGAS SpA. Είναι ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 34% και ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της απόσχισής της από τη Snam το 2016.

7. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III LP). Είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία 11,9 δισ. δολάρια είναι επενδυμένα σε υποδομές.

8. MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Είναι ένας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, που επενδύει σε υποδομές, ακίνητα, γεωργία, μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, ιδιωτικές πιστώσεις, ρευστά διαθέσιμα και περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ. δολαρίων.

9. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd.: Είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο και άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ