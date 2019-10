Reader's Choice Awards 2019: Τρία ελληνικά νησιά στο «Top 5» της Ευρώπης - Ποια ξεχώρισαν

Μύκονο, Πάρο και Κρήτη στο «Top 5 νησιών της Ευρώπης» ψήφισαν οι αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller.

Σημαντικές διακρίσεις, για άλλη μια χρονιά, απέσπασε η Ελλάδα στα βραβεία «Reader's Choice Awards 2019», αυτή τη φορά από τους αναγνώστες της αμερικανικής έκδοσης του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάχθηκε στην 7η θέση της κατηγορίας «Κορυφαίες 20 χώρες» (Top 20 Countries), όπου υποψήφιες ήταν συνολικά 193 χώρες, ενώ στην κατηγορία «Καλύτερα νησιά στον κόσμο» (Best islands in the World) και ειδικότερα στα «Κορυφαία 5 νησιά της Ευρώπης» (Top 5 in Europe) η Ελλάδα απέσπασε τη «μερίδα του λέοντος», καθώς η Μύκονος κατέλαβε την 3η θέση, η Πάρος την 4η και η Κρήτη την 5η θέση.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες του περιοδικού, η Μύκονος «δεν εγκαταλείπει ποτέ την παγκόσμια φήμη της ως νησί της ξέφρενης διασκέδασης, ωστόσο, σταδιακά προσελκύει ολοένα και περισσότερους "υποψιασμένους" και "ποιοτικούς" επισκέπτες».

Για την Πάρο υπογραμμίζουν πως είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά νησιά των Κυκλάδων, από το οποίο, ωστόσο, «δεν λείπουν οι πανέμορφες παραλίες, τα ολόλευκα γραφικά χωριά και τα υπέροχα θαλάσσια σπήλαια», ενώ για την Κρήτη επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι είναι «το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και ένα από τα πλέον προβεβλημένα, με αψεγάδιαστο πολιτισμό, μοναδικά τοπία, εξαιρετική γαστρονομική παράδοση και σπάνια μυθολογική ιστορία».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα φετινά βραβεία «Reader's Choice Awards» αποτελούν την πλέον επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού από πλευράς συμμετοχής, καθώς περισσότεροι από 600.000 αναγνώστες έλαβαν μέρος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των δημοφιλέστερων επιλογών σε 12 βασικές κατηγορίες και δεκάδες υποκατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ