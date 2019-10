Ασφαλιστικά μέτρα για την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα

Την άρση της κράτησης 20 ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.



Ειδικότερα, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για 20 ασυνόδευτα παιδιά που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα, εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία υποδεικνύει στην ελληνική κυβέρνηση τη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές. Την απόφαση έκανε γνωστή η οργάνωση ΑΡΣΙΣ, που έκανε και τη σχετική προσφυγή.

Επιπροσθέτως, στην ίδια απόφαση (M.Y. and others v. Greece) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έθεσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι αύριο, προκειμένου να απαντήσει για τις συνθήκες κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων που μεταφέρθηκαν από τα αστυνομικά τμήματα στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, για τις επιπτώσεις της κράτησης αυτής στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, καθώς και για τις ενέργειες των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά των 20 ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, το σχετικό χρόνο μεταφοράς και τις ενέργειες για διορισμό επιτρόπου στα παιδιά αυτά. Σημειώνεται ότι ήδη ένα από τα παιδιά έχει μεταφερθεί σε ασφαλή ζώνη στο κέντρο φιλοξενίας στη Ριτσώνα, και το δικαστήριο ζητά λεπτομέρειες για τις συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών στο συγκεκριμένο κέντρο.

Όπως καταγγέλλει η ΑΡΣΙΣ στην ανακοίνωσή της, οι 20 ασυνόδευτοι ανήλικοι εντοπίστηκαν από κλιμάκιό της στις 20 Σεπτεμβρίου, κρατούμενοι στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού, υπό συνθήκες «που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση». «Για κανέναν δεν είχε ορισθεί επίτροπος, ενώ δεν είχαν μέχρι τότε ενημερωθεί για το λόγο και την αναμενόμενη διάρκεια κράτησής τους», σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι 14 από τα παιδιά κρατούνταν για λόγους προστατευτικής φύλαξης, ενώ έξι για λόγους διοικητικής απέλασης.

Σύμφωνα με την ΑΡΣΙΣ, το κλιμάκιο ενημέρωσε άμεσα τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τις συνθήκες κράτησης και την αναγκαιότητα λήξης της κράτησης και άμεσης μεταφοράς των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, χωρίς, μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, να λάβει καμία απάντηση, ενώ την ίδια ώρα η κράτηση των ανηλίκων συνεχίστηκε και εννιά από αυτούς μεταφέρθηκαν στο προαναχωρησιακό κέντρο της Αμυγδαλέζας. Στις 5 Οκτωβρίου, η νομική υπηρεσία του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, υπέβαλε προσφυγή στο ΕΔΔΑ ζητώντας την παρέμβασή του στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

«Η απόφαση αυτή του ΕΔΔΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναδεικνύει την παράνομη συνθήκη κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων, πλέον και σε αστυνομικά τμήματα, υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, ως μια μορφή προστατευτικής φύλαξης, ελλείψει δομών παιδικής προστασίας», αναφέρει η ΑΡΣΙΣ στην ανακοίνωσή της και εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την πρακτική της κράτησης των ασυνόδευτων ανήλικων στο προαναχωρησιακό κέντρο Αμυγδαλέζας, όπου, σύμφωνα με την οργάνωση, τελούν υπό κράτηση μέχρι και σήμερα 70 ασυνόδευτοι ανήλικοι, και σε αστυνομικά τμήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ