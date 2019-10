«Brown Acropol»: Ανοίγει το ιστορικό ξενοδοχείο Ακροπόλ στην Ομόνοια

To ιστορικό ξενοδοχείο της Ομόνοιας «Ακροπόλ» στην Πειραιώς, ανοίγει ξανά τις πύλες του ως «Brown Acropol».

Η διεθνής αλυσίδα Brown Hotels εγκαινιάζει τις δραστηριότητές στην Ελλάδα με την επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου Ακροπόλ στην Πειραιώς 1. Το ξενοδοχείο που μετονομάζεται σε «Brown Acropol», έχει στόχο να επανασυστήσει στην εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά την ιστορική περιοχή της Ομόνοιας.

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και με επιρροές από την κοσμοπολίτικη δεκαετία του 1960, θα διαθέτει 165 δωμάτια, συνεδριακούς χώρους και rooftop bar restaurant με μοναδική θέα. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Brown Acropol αναλαμβάνει ο Μανώλης Παπαδάκης.

O κ. Παπαδάκης είχε διατελέσει ως Γενικός Διευθυντής σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως οι Helios Hotels & Resorts, Chandris Hotels & Resorts, Sani Resort, Grecotel Hotels & Resorts. Η Brown Hotels στελεχώνει το κεντρικό γραφείο της Ελλάδας με τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη: τη Δήμητρα Αρίδα ως Director of Sales & Marketing, το Διονύση Μαράτο ως Director of Human Resources και το Γιώργο Ξύδα ως Director of Finance.Επισημαίνεται ότι η αλυσίδα Brown Hotels, με έδρα το Τελ Αβίβ, διαθέτει boutique hotels σε πολλές σημαντικές πόλεις του κόσμου.

Συγκεκριμένα, διαθέτει τα φημισμένα Brown TLV, Brown Beach House, Poli House και DAVE στο Τελ Αβίβ, καθώς και τα Villa Brown και Villa Ba'Moshava στην Ιερουσαλήμ. Έχει επίσης ξενοδοχεία στην πόλη Τρογκίρ της Κροατίας, στην Κύπρο και τη Γερμανία, ενώ επεκτείνεται και στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.