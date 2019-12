Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου: Αδικαιολόγητη η σύλληψη του Δημήτρη Ινδαρέ

Μεγάλο είναι το κύμα συμπαράστασης τόσο από την Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ), όσο και από ηθοποιούς προς τον γνωστό σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ, μετά τη σύλληψή του σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στο Κουκάκι.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η αστυνομία διεξήγαγε τριπλή επιχείρηση εκκένωσης καταλήψεων στο Κουκάκι, συλλαμβάνοντας συνολικά εννέα άτομα. Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί χτύπησαν στο σπίτι της οικογένειας του σκηνοθέτη, θέλοντας να περάσουν από το σπίτι σε διπλανό ακίνητο. Η οικογένεια όμως ζήτησε εισαγγελική εντολή για να δώσει την άδεια στους αστυνομικούς. Πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές και οι δύο γιοι του, στους οποίους καταγγέλλεται ότι ασκήθηκε βία από τους αξιωματικούς της αστυνομίας.

H Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών του Ελληνικού Κινηματογράφου σχολιάζοντας τα γεγονότα αναφέρει στο Facebook: «Παρακολουθούμε σοκαρισμένοι την αδικαιολόγητη και βίαιη σύλληψη του εξαιρετικού συναδέλφου μας και μέλους της ΕΣΠΕΚ Δημήτρη Ινδαρέ και της οικογένειας του. Θα επικοινωνήσουμε για τις όποιες εξελίξεις, προσμένοντας επίσημες ανακοινώσεις και εξηγήσεις», την ίδια ώρα που η ΕΛ.ΑΣ υποστηρίζει ότι «όλα έγιναν νόμιμα».

Παράλληλα, αρκετοί συνάδελφοι ή άτομα από τον επαγγελματικό του χώρο εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στον Δημήτρη Ινδαρέ μέσω των social media.

Ποιος είναι ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές

Γεννήθηκε στην Πάτρα, τον Απρίλιο του 1964. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις στην Πάντειο (1987) και Σκηνοθεσία στη σχολή Λυκ. Σταυράκου (1987). Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη κοντά στους Παντελή Βούλγαρη, Nίκο Περάκη, Φρίντα Λιάππα, Διαγόρα Χρονόπουλο. Ως διευθυντής παραγωγής στην ταινία «Λευτέρης Δημακόπουλος» του Περικλή Χούρσογλου.

Φιλμογραφία:

1987, Η Κυρία Έρση, μικρού μήκους

1991, Το κυνήγι της πάπιας, μικρού μήκους - Α' Βραβείο ταινίας μικρού μήκους στο 32ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

1995, Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming, μεγάλου μήκους - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και Βραβείο Ήχου στο 36ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

1996, Περί χαρακτικής (About the art of engraving), 19', beta, ντοκιμαντέρ για τη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Συμβούλιο

1997, Μια ταινία για την ταινία "Προστάτης Οικογενείας" του Νίκου Περάκη, (Making of), 27', beta, Μega Channel

1999, Πάτρα, μια περιπλάνηση, ντοκιμαντέρ, 11', beta

2003, Γαμήλια Νάρκη, μεγάλου μήκους - Βραβείο Ερμηνείας 2ου Ανδρικού Ρόλου (Αλέξανδρος Λογοθέτης) και Βραβείο Σεναρίου (Δημήτρης Ινδαρές) στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 44ο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης - Platinum βραβείο για Καλύτερη Κωμωδία στο WorldFest - Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χιούστον, 2004