Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τις γυναίκες: Οπισθοδρομικές θέσεις σε ανησυχητικά ποσοστά

Τις απόψεις των Ελλήνων για μία σειρά θεμάτων που αφορούν την κοινωνία, αποτυπώνει νέα έρευνα της διαΝέοσις.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης παρουσίασε σε μια συνεκτική ανάρτηση στο Facebook, την στάση και τη θέση των Ελλήνων για ζητήματα που αφορούν το γυναικείο φύλο. Όπως προκύπτει, το 56% πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης με τους άνδρες. Παράλληλα, σχεδόν όλοι (96,4%) αναγνωρίζουν πως μια μητέρα και ένας πατέρας πρέπει να έχουν τις ίδιες ακριβώς ευθύνες για την φροντίδα των παιδιών.

Ωστόσο την ίδια στιγμή καταγράφεται σωρεία οπισθοδρομικών και αστήρικτων θέσεων, που υιοθετούνται από μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, το 26% των Ελλήνων πιστεύει πως οι άνδρες είναι πιο ικανοί στο να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις από τις γυναίκες. Το 30% των Ελλήνων θεωρεί πως, όταν οι δουλειές είναι λίγες, οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Τέλος το 54,2% θεωρεί πως οι γυναίκες οφείλουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικογένεια από την καριέρα.

Πριν λίγες ημέρες, μια παγκόσμια έρευνα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καταδείκνυε πως περίπου το 90% διατηρεί προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών. Για την έρευνα αναλύθηκαν στοιχεία από 75 χώρες στις οποίες κατοικεί το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού και, όπως προέκυψε, το 91% των ανδρών αλλά και το 86% των γυναικών παραμένει προκατειλημμένο, ως έναν βαθμό, σε βάρος των γυναικών σε σχέση με την πολιτική, την οικονομία, την εκπαίδευση, την βία και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

Ανάμεσα στις προκαταλήψεις που έχουν υιοθετεί πάνω από το 50% είναι η πεποίθηση ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι πολιτικοί ηγέτες από τις γυναίκες ενώ, εξίσου αυθαίρετα, το 40% θεωρεί πως οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι για στελέχη επιχειρήσεων. Μάλιστα το ένα τρίτο των ανδρών και των γυναικών πιστεύουν πως είναι αποδεκτό για έναν άνδρα να χτυπά τη σύζυγο ή την σύντροφό του.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο κυριαρχημένο από τους άνδρες αλλά με αυτή την αναφορά καταφέραμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις προκαταλήψεις και θεωρώ πως οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί», δήλωνε ο Πέδρο Κονσεϊσάο, διευθυντής του αρμόδιου τμήματος. «Αυτό που καταδεικνύει η αναφορά μας είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: μεγάλη πρόοδος σε πιο βασικούς κλάδους συμμετοχής και ενδυνάμωσης αλλά όταν περνάμε σε πιο κρίσιμα ζητήματα ενίσχυσης φαίνεται πως βρίσκουμε τοίχο».

«Το UNDP έχει αντιληφθεί αυτό το πισωγύρισμα για τα δικαιώματα των γυναικών. Το γνωρίζουμε και είμαστε προβληματισμένοι. Αυτή η αναφορά είναι μια προτροπή για να ασκήσουμε πίεση», λέει η Raquel Lagunas, διευθύντρια της ομάδας φύλων του UNDP. «Δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά με μια νοοτροπία "αυτά τα δικαιώματα είναι για τις γυναίκες και αυτά όχι».

Η έκθεση έρχεται σε μία περίοδο που ζητείται από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να επιταχύνουν τις δράσεις τους ώστε να πιάσουν τους διεθνείς στόχους ισότητας. Σε ανοικτή επιστολή τους, κορυφαίοι οργανισμοί για την ισότητα προειδοποιούν για τον αργό ρυθμό της προόδου: «Η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχθεί για δισεκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έως το 2030, αλλά πρέπει όλοι να κινηθούμε πιο γρήγορα», τονίζουν τα στελέχη των Plan International, Women Deliver, One Campaign και Bill and Melinda Gates Foundation.

Αλλά με τον ρυθμό που γίνονται για την ώρα οι απαιτούμενες αλλαγές, 2,1 δισεκατομμύρια γυναίκες σε 67 χώρες δεν θα απολαμβάνουν συνθήκες ισότητας ως το 2030, παρά τους σχετικούς στόχους και τις προθεσμίες των Ηνωμένων Εθνών.

