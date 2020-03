Κορωνοϊός: 228 κρούσματα στην Ελλάδα - 5 διασωληνωμένοι

Μέσα σε 24 ώρες τα κρούσματα κορωνοϊού αυξήθηκαν κατά 38 στη χώρα μας, αγγίζοντας τα 228, ενώ 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Από αυτά, τα 22 κρούσματα είναι «ορφανά» και η πλειονότητά τους είναι στην Αθήνα. Τριάντα επτά ασθενείς νοσηλεύονται, πέντε είναι διασωληνωμένοι και οχτώ έχουν πάρει εξιτήριο. Την ζωή τους έχουν χάσει ένας 66χρονος από την Πάτρα, ένας 67χρονος από την Ζάκυνθο και έναν 90χρονος από την Πτολεμαΐδα. Όπως ωστόσο υπογράμμισε ο επικεφαλής της επιτροπής λοιμωξιολόγων, Σωτήρης Τσιόδρας, έχουν νοσήσει και νεότερα άτομα, εμφανίζοντας πνευμονία.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που, όπως είπε, πρέπει να λειτουργούν με τον ελάχιστο δυνατό συνωστισμό, κάποια από αυτά ακόμα και με τους μισούς επιβάτες από το συνηθισμένο. Η Ελλάδα παρακολουθεί τις δοκιμές ενός πειραματικού φαρμάκου που έχει δοκιμαστεί στο εξωτερικό. Το φάρμακο έχει εισαχθεί για τρεις περιπτώσεις και στην πατρίδα μας.

Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ κλειστά παραμένουν μέχρι νεωτέρας:

-Όλα τα εμπορικά κέντρα

-Τα μπαρ, καφέ και καφετέριες

-Όλοι οι χώροι εστίασης εκτός από delivery και take away (μπορούν και οι υπόλοιποι να λειτουργούν ως delivery)

-Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οι αθλητικοί χώροι

-Oι αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός από τους ανοιχτούς χώρους για μεμονωμένη άθληση

-Tα κέντρα αισθητικής

-Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

-Αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία

-Οίκοι ανοχής

-Kέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

Οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Αντίθετα, μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):

-Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω

-Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)

-Λαϊκές αγορές

-Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away

-Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)

-Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

-Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Κλειστά θέατρα, κινηματογράφοι και κέντρα διασκέδασης

Μετά το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων, μεσοβδόμαδα είχε αποφασιστεί και το κλείσιμο παιδότοπων, γυμναστηρίων, κινηματογράφων, θεάτρων και κέντρων διασκέδασης για 15 ημέρες, για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα ανεστάλη και η λειτουργία των δικαστηρίων έως τις 27 Μαρτίου.