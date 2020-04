Τα εστιατόρια By The Glass, Boccanegra και Cardinale μαγειρεύουν για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Μετά τα χτεσινά νέα για την πρωτοβουλία των εστιατορίων Cookoovaya, Basegrill και Travolta, άλλα τρία αθηναϊκά εστιατόρια-τα By The Glass, Boccanegra και Cardinale- συμμετέχουν στο κύμα αλληλεγγύης μαγειρεύοντας δωρεάν για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορωνοϊό.



Τα εστιατόρια By the Glass Wine Bistrot, Cardinale All Day Italian Restaurant και Boccanegra Refined Restaurant Bar με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και των συνεργατών του, παρέχουν δωρεάν γεύματα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων Αναφοράς Covid-19 του Νομού Αττικής.



Τα By the Glass, Cardinale και Boccanegra τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής των ειδικών, θα μαγειρεύουν τρεις φορές την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες ή όσο χρειαστεί, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσοκομείων αναφοράς, ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης στην τιτάνιά τους προσπάθεια.



Η διαλογή και διανομή των γευμάτων προς τα νοσοκομεία θα πραγματοποιείται από το Δήμο Αθηναίων. Στην ενέργεια αυτή συμμετέχει το «Κρεοπωλείο Αγοράς» και η «Βαtavia» για τα κρέατα και την μπακαλική. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Υγείας.



«Είναι η μικρότερη συνεισφορά σε αυτούς τους ανθρώπους, τους σημερινούς ήρωες με τις μάσκες, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που σήμερα μας δίνουν υγεία και ελπίδα για το αύριο. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς» αναφέρει η ανακοίνωση των εστιατορίων.