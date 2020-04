Μια μεγάλη διαδικτυακή συζήτηση για το μέλλον των χώρων εστίασης, διασκέδασης και φιλοξενίας

Με πρωτοβουλία της βραβευμένης ζυθοποιίας «Νήσος» και της μεγαλύτερης και παλαιότερης εταιρείας διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας AΜΒΥΞ, διοργανώνεται την Δευτέρα 18 Μαΐου μια μεγάλη, διαδικτυακή συζήτηση με σημαντικούς ομιλητές και θέμα την επόμενη μέρα στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και φιλοξενίας.

Σκοπός της δράσης είναι να συνδράμει στον δημόσιο διάλογο και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο επαγγελματίες του χώρου θα μπορέσουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να σκιαγραφήσουν του τρόπου λειτουργίας των καταστημάτων μετά το lockdown.

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ειδικοί στο χώρο της εστίασης και του τουρισμού, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και φιλοξενίας, σεφ και δημοσιογράφοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και φιλοξενίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Λαμβάνουμε υπόψιν τα τελευταία επιστημονικά συμπεράσματα και μελετούμε τις πιθανές νέες ανάγκες και συμπεριφορές των πελατών. Αναζητούμε νέες καλές πρακτικές, τολμηρές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την απειλούμενη επιχειρηματική βιωσιμότητα, τρόπους μείωσης του ρίσκου καθώς και ευκαιρίες για καινοτομία και εξέλιξη.

Ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας σαλπάρει σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς πυξίδα και χωρίς αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πρακτικές πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί. Ουσιαστικά, καλούμαστε να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας. Να εξυπηρετήσουμε ή να δημιουργήσουμε καινούριες ανάγκες εν μέσω μίας τεράστιας "αξιακής" αλλαγής που αναδεικνύει την ασφάλεια ως την νέα, απόλυτη προτεραιότητα.

Επιφανείς προσκεκλημένοι θα συζητήσουν για τις νέες προκλήσεις, τους κινδύνους και τις απειλές, αλλά και για το πώς αλλάζουν οι χώροι, τα υλικά, οι διαδικασίες και η διάδραση στο περιβάλλον της εστίασης, της διασκέδασης και της φιλοξενίας.

Τι μπορεί να μας δώσει η νέα τεχνολογία; Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στις πρώτες ύλες και τα μενού; Ποια είναι η θέση του delivery και των ghost kitchens; Πώς θα ενδυναμώσουμε τις σχέσεις με τους πελάτες; Τι περιμένουν να δουν οι άνθρωποι που έρχονται στα καταστήματα καθώς επιστρέφουν μετά το lockdown; Ποια είναι η ψυχολογία μετά την αναγκαστική διακοπή των δραστηριοτήτων, τη ζωή στο σπίτι ή τις μοναχικές βόλτες στις πόλεις φαντάσματα; Ποια είναι η νέα σημασία του προσωπικού χώρου;

Είναι αρκετά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να καταστεί δυνατή η φετινή λειτουργία των καταστημάτων του κλάδου; Ποιος είναι ο νέος, απαραίτητος εξοπλισμός για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τι πρέπει να καταργηθεί προσωρινά έως ότου επανέλθει η νέα κανονικότητα; Ποια όμως κανονικότητα; Θα επιστρέψει ποτέ η λειτουργία στα πρότυπα τις προ-covid εποχής ή μπαίνουμε πλέον σε μία νέα πιο «αποστειρωμένη» φάση κοινωνικής ζωής με de facto, αναβαθμισμένα πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης υγείας; Μένουμε μαζί, ανταλλάσσουμε γνώσεις, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και ξεκινάμε όσο πιο δυνατοί μπορούμε».

Οι ομιλητές

Bernard Boutboul, Πρόεδρος της Gira Conseil, της πιο εξειδικευμένης στην εστίαση, εταιρίας συμβουλευτικής και μάρκετινγκ της Γαλλίας.



Darren Comber, Διευθύνων Σύμβουλος, Scott Brownrigg, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Η Scott Brownrigg , είναι διεθνές δίκτυο που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στον αστικό σχεδιασμό και στην εσωτερική διακόσμηση. Το Design Research Unit της εταιρίας έχει εστιάσει πλήρως στην μελέτη του αστικού περιβάλλοντος μετά τον COVID 19.



Τάσος Γεωργατζής, Αρχιτέκτονας, Managing Director / Partner, Urban Soul Project, Θεσσαλονίκη. Βραβευμένη εταιρία αρχιτεκτονικών μελετών και κατασκευών με μεγάλη εμπειρία σε γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα μαζικής εστίασης.



Αλέξης Δαμαλάς, Partner Deloitte, Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Γνωρίζει όσο λίγοι την οικονομική δομή του κλάδου και μας παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την πρόσφατη ανάλυση της Deloitte για τις επιχειρήσεις της εστίασης, της διασκέδασης και της φιλοξενίας, τα υφιστάμενα μέτρα της Κυβέρνησης και το πρόβλημα που δημιουργείται με τα ενοίκια, τη μειωμένη χρήση του χώρου και την αύξηση των εξόδων σχετικά με τον COVID19.



Κωσταντίνος Καραβασίλης, Επιστήμονας τροφίμων (MSc, MBA) με εμπειρία στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, την καινοτομία, και την διαχείριση ποιότητας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στα τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσω της εταιρίας συμβούλων RaD45. Συμμετέχει ενεργά σε τεχνικές και επιστημονικές επιτροπές της Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Τροφίμων (FIF).



Μιχάλης Μαυρολέων, Αρχιτέκτονας, Ιδρυτής, The Α&Μ Group Architects, Αθήνα, εταιρίας με τεράστια εμπειρία στον κλάδο της εστίασης, της διασκέδασης και της φιλοξενίας. Με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεται κάθε έργο σαν πρόκληση και διεκδικεί την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από το «ομαδικό» πνεύμα.



Kαθηγητής Δημήτριος Μπουχάλης, Bournemouth University, Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικός στην στρατηγική, στην διοίκηση και το μάρκετινγκ στους τομείς του τουρισμού, των ταξιδιών, της φιλοξενίας και του ελεύθερου χρόνου. 35 χρονια παγκόσμιας επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εμπειρίας στον τουρισμό και ξενοδοχεία. Σύμβουλος το Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού και τέως Αντιπρόεδρος τον Affiliate Members. Αρχισυντάκτης του έγκριτου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Tourism Review που φέτος γιορτάζει τη εβδομηκοστή πέμπτη έκδοση του.



Έλενα Σπανού PhD, Ψυχολόγος, Νευροεπιστήμων και Ψυχοθεραπεύτρια, με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT), τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) και τη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (CFT). Έχει κάνει 5ετή διδακτορική έρευνα στις Νευροεπιστήμες στο Deutsches Primatenzentrum και στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Goettingen της Γερμανίας.



Vaughn Tan, σύμβουλος στρατηγικής, συγγραφέας με έδρα το Λονδίνο, εξειδικευμένος στον χώρο των τροφίμων και ποτών και μελετητής του φαινομένου της «Αβεβαιότητας». Συγγραφέας του βιβλίου «Uncertainty Mindset» (Η νοοτροπία της αβεβαιότητας) καθώς και του «Coronavirus Guide for the F&B Industry».

Τα ονόματα των Ελλήνων πρωταγωνιστών του κλάδου που θα τοποθετηθούν και θα συμμετέχουν στη συζήτηση ως ομιλητές θα ανακοινωθούν άμεσα. Το WebConference θα κλείσει με ερωτήσεις δημοσιογράφων. Τα συμπεράσματα, οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις θα δημοσιοποιηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

Η διαδικτυακή συζήτηση απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες των κλάδων της εστίασης, της διασκέδασης και της φιλοξενίας και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε στέλνοντας email (με ονοματεπώνυμο/ τηλ./σε ποιο κλάδο ανήκετε) στη διεύθυνση katerina-georgopoulou@amvyxsa.gr/ τηλ.211 9692215