Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μουδιασμένοι οι καταναλωτές- Αρνητικό πρόσημο πωλήσεων την πρώτη μέρα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κατέγραψε τον δισταγμό των καταναλωτών κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα λειτουργίας αναρίθμητων καταστημάτων μετά το σχεδόν δίμηνο lockdown λόγω κορωνοϊού.

«Η καταναλωτική κίνηση, όπως αναμενόταν, ήταν μουδιασμένη και οι πωλήσεις της πρώτης ημέρας είχαν σίγουρα αρνητικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη διστακτικότητα του κοινού. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας», σημειώνει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Οι έμποροι τονίζουν πως ο κλάδος τους έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και έχει ανάγκη από «την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης», για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

«Φοροελαφρύνσεις, ενοίκια και χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν τους τρεις κύριους άξονες που θα βοηθήσουν την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων και την διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών διαβεβαιώνει τους καταναλωτές πως οι εμπορικές επιχειρήσεις τηρούν απόλυτα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, «φροντίζοντας πάνω από όλα για την υγεία» πελατών και εργαζομένων.

Περίπου 66.000 επιχειρήσεις άνοιξαν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.

Αναλυτικά, τις πόρτες τους στους καταναλωτές άνοιξαν καταστήματα:

-εξοπλισμού ήχου και εικόνας

- επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης

- ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

- ενδυμάτων

- εγγραφών μουσικής και εικόνας

- παιχνιδιών κάθε είδους

- υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

- καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού

- ρολογιών και κοσμημάτων

- καινούριων ειδών

- μεταχειρισμένων ειδών

- κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

- σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών

- χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου

- ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

- ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων

- ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

- τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop).

Την ίδια ημέρα άνοιξαν και οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και άλλων ειδών, οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικό κατάστημα και οι υπηρεσίες διαιτολογίας.

Ποια καταστήματα παραμένουν κλειστά

Το 65% της αγοράς παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας και με νέα απόφαση, κλειστές παραμένουν οι εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: α) είδη ψιλικών (ΚΑΔ 47.19.10.01) και περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.λπ.) και γ) των επιχειρήσεων (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) (ΚΑΔ 4719).

2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).

4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).

5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).

7. Κινηματογράφοι (ΚΑΔ 5914).

8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).

9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).

10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).

11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).

12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.

14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).

15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαι-ρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].

16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).

17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).

18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).

19. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).

20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

21. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).

22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).

23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).

24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).

25. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).

26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.

27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).

28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).

29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).

30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).

31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).

32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).

33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).

34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

«Με μεγάλο ενθουσιασμό οι εμπορικές επιχειρήσεις υποδέχθηκαν ξανά τους καταναλωτές, τηρώντας απόλυτα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, φροντίζοντας πάνω από όλα για την υγεία καταναλωτών και εργαζομένων. Η άψογη λειτουργία της αγοράς σήμερα, ανέδειξε την μεγάλη ωριμότητα της Ελληνικής κοινωνίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας όλων μας, η οποία το κρίσιμο διάστημα μας έκανε να ξεπεράσουμε με επιτυχία την υγειονομική κρίση.

Η καταναλωτική κίνηση, όπως αναμενόταν, ήταν μουδιασμένη και οι πωλήσεις της πρώτης ημέρας είχαν σίγουρα αρνητικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη διστακτικότητα του κοινού. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αλλά θεωρούμε σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο εμπορικός κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, έχει ανάγκη από την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης, αφ' ενός για την μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και αφ' ετέρου για την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Φοροελαφρύνσεις, ενοίκια και χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν τους τρεις κύριους άξονες που θα βοηθήσουν την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων και την διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν με το πρωινό άνοιγμα, καταστήματα λιανικής στο κέντρο της Αθήνας και μοίρασαν υφασμάτινες προστατευτικές μάσκες και ατομικές συσκευασίες αντισηπτικών στους εμπόρους και στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους, για χρήση κατά τη μετακίνηση τους από και προς τα καταστήματα.

Η προγραμματισμένη αυτή ενέργεια πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών:

- ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ: Αντισηπτικό gel Natura, σε ατομική συσκευασία 24 ml

- M DUE: Υφασμάτινες προστατευτικές μάσκες

- IOANNA KOURBELA HQ: Υφασμάτινες προστατευτικές μάσκες»