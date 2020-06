Summer is a state of mind: Το μότο της τουριστικής καμπάνιας παίζει σε διαφήμιση καλλυντικών από τον Μάρτιο

«Το καλοκαίρι είναι κατάσταση του μυαλού» αλλά σε ποιον θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα για την εμπνευσμένη φράση;

Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει, τις τελευταίες ώρες, η αποκάλυψη πως το μότο "Greek summer is a state of mind" στο σποτ της νέας καμπάνιας για τον Τουρισμό είναι πανομοιότυπο - αν εξαιρέσει κανείς το "Greek" - με το μότο που είχε χρησιμοποιηθεί πριν τρεις μήνες σε γαλλική διαφήμιση αντιηλιακών με κεντρικό μήνυμα "Summer is a state of mind".

Σε σποτ της εταιρείας καλλυντικών Lancaster Beauty, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, το μήνυμα "Summer is a state of Mind" διατυπώνεται ρητώς και εμφανίζεται επανειλημμένα ως τίτλος βιβλίου στο σποτ των 50 δευτερολέπτων που ακολουθεί.

Το ίδιο ισχύει και για μικρότερα σποτ διάρκειας 20 δευτερολέπτων της Lancaster, με μικρές σκηνοθετικές διαφορές από την μεγαλύτερη χρονικά διαφήμιση.

Στο δωδέκατο δευτερόλεπτο της καμπάνιας για το Restart Tourism, το μήνυμα "Greek Summer is a state of mind" (μτφρ. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι πνευματική κατάσταση), τονίζεται με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά μιας παραλίας στην Εύβοια. Έχει μάλιστα επιλεγεί και ως τίτλος για το βίντεο στο επίσημο κανάλι της ελληνικής κυβέρνησης στο Youtube.

Η αντιπαραβολή των δύο σποτ συζητείται κατά κόρον στα social media και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης έκανε λόγο για «αντιγραφή», κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση για απευθείας ανάθεση της εκστρατείας σε ιδιωτική εταιρεία μετά από παράκαμψη του ΕΟΤ, «για να μας παρουσιάσει ως καμπάνια προώθησης την διαφήμιση που χρησιμοποίησε πριν από δύο μόλις μήνες γνωστή εταιρεία καλλυντικών».

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Χαρίτση και το βίντεο με το οποίο την συνόδευσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης έκανε χθες φιέστα για να παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες το "μεγαλειώδες" project του για τον ελληνικό τουρισμό.



»Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ παρέκαμψε τον ΕΟΤ και προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της διαφημιστικής εκστρατείας του ελληνικού τουρισμού συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ για να μας παρουσιάσει ως καμπάνια προώθησης την διαφήμιση που χρησιμοποίησε πριν από δύο μόλις μήνες γνωστή εταιρεία καλλυντικών!

»Ελπίζουμε να μην έχουν το θράσος να ρίξουν σήμερα το φταίξιμο για το πρωτοφανές φιάσκο στον κ. Θεοχάρη. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το «επιτελικό κράτος» του που μας επιστρέφει στις χειρότερες μέρες της ρεμούλας, της τσαπατσουλιάς, της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Του διεθνούς διασυρμού τελικά της χώρας μας.»