Επανεκκίνηση σήμερα για τον τουρισμό: «Ανοίγουν» αερομεταφορές, εποχικά καταλύματα, μουσεία

Αερομεταφορές, εποχικά καταλύματα, αλλά και μουσεία «ανοίγουν» σήμερα και η Ελλάδα «δηλώνει» έτοιμη για την επόμενη φάση της άρσης των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, καλούμενη να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού.

Με «όπλα» τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια της κρίσης, την προετοιμασία της σε υγειονομικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα όποια κρούσματα προκύψουν, η χώρα μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τουρίστες που θα την επιλέξουν ως προορισμό για το φετινό - δύσκολο ωστόσο κατά γενική ομολογία - καλοκαίρι.

Οι αερομεταφορές

Από σήμερα ανοίγουν τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας για να υποδεχθούν τουρίστες από το εξωτερικό, έχοντας ως βασική τους προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια όλων. Τόσο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όσο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμα, αφού έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την Covid 19.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο δεν σταμάτησε όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διεθνείς πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, αυξάνονται οι πτήσεις εξωτερικού. Από σήμερα Δευτέρα και έως τις 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς), ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως της λίστας ΕΑSA.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από τρεις μήνες μέτρων περιορισμού, υποδέχεται και πάλι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έτσι, από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς την ΕΕ για τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την απαγόρευση των πτήσεων.

Οι τουρίστες

Τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί της κυβέρνησης προανήγγειλαν το «άνοιγμα» της χώρας στους ξένους επισκέπτες. Από τη Σαντορίνη, με φόντο την μαγευτική καλντέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στα διεθνή ΜΜΕ το άνοιγμα του τουρισμού από σήμερα, Δευτέρα, προτάσσοντας την ασφάλεια της υγείας όλων. Και των επισκεπτών και των εργαζομένων στον τουρισμό, αλλά και των κατοίκων των περιοχών που θα υποδεχτούν τους τουρίστες. Προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας αλλά και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα σε όλους να επισκεφτούν την Ελλάδα. «Ελάτε στην Ελλάδα. Φέρτε τους φίλους σας. Ενημερώστε ότι πλέον η χώρα είναι ανοιχτή. Μάθαμε το μάθημά μας από την αντιμετώπιση της πανδημίας και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες μας θα παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς» ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Παράλληλα, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε μια ημέρα μετά, από το ίδιο νησί, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που αφορά σε 250.000 δικαιούχους και αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης προς όφελος και των επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, μέσω της επιδοτούμενης διαμονής για ένα τόσο μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, «θα ενισχυθεί η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπλέον πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες. Και, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, κατ' αυτό τον τρόπο εν τέλει προστατεύονται πολλές θέσεις εργασίας».

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ετοιμότητα των υγειονομικών δομών σε τουριστικούς προορισμούς, οι οποίες ενισχύθηκαν το τελευταίο διάστημα για να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν περιπτώσεις κορωνοϊού.

Τα ξενοδοχεία και τα εποχικά καταλύματα

Ο ξενοδοχειακός κλάδος δηλώνει έτοιμος να υποδεχτεί τους τουρίστες από σήμερα. Τα εποχικά καταλύματα, αλλά και οι μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας, όπως η Grecotel, ο Όμιλος Aldemar, η Costa Navarino και φυσικά πολλές άλλες, ανοίγουν τις πύλες τους προκειμένου να υποδεχτούν τις υποψήφιους πελάτες στην εποχή του Covid 19 με αρωγό τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και "Ad Hoc" συνεργασίες με ιατρικούς ομίλους, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όλοι στέλνουν μήνυμα ασφαλούς διαμονής στον υποψήφιο επισκέπτη τους και υπόσχονται, ότι τίποτα δεν θα χαθεί από την "ξεγνοιασιά" και την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επανέναρξη των πτήσεων εξωτερικού, αρχικά από σήμερα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από την 1η Ιουλίου για την υπόλοιπη χώρα, αλλά και στην πτητική δυναμική τους, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι κάνουν "Restart" εκκινώντας σε μια πρωτόγνωρη για αυτούς χρονιά, όπως επισημαίνουν.

Σε ό,τι αφορά σε ορισμένα, εμβληματικά, ξενοδοχεία της Αθήνας το Athens Plaza στο Σύνταγμα δεν έκλεισε καθόλου, αφού ήταν από τα ξενοδοχεία που λειτουργούσαν κανονικά εν μέσω πανδημίας. Τις πύλες του άνοιξε το Electra Hotel Athens αλλά και το Electra Metropolis, ενώ στα τέλη Ιουνίου αναμένεται και το Electra Palace. Στην τελική ευθεία είναι εξάλλου και η λειτουργία των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George αλλά και του Intercontinental Athenaeum, Hilton κλπ. Τέλος τη δική του βαρύτητα στην διεθνή τουριστική αγορά έχει και το άνοιγμα του Four Seasons Astir Palace (Αστέρας Βουλιαγμένης), όπου με αρωγό το πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της Four Seasons, με την κωδική ονομασία "Lead With Care" και τη σφραγίδα της Johns Hopkins Medicine International ανοίγει σταδιακά τις εγκαταστάσεις του. Πρώτο στην εκκίνηση ήταν το ξενοδοχείο Ναυσικά (12 Ιουνίου) και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υποδεχτεί τους πελάτες του και ο Αρίωνας.

Μετά τους αρχαιολογικούς χώρους ανοίγουν και τα Μουσεία

Το τρίτο μεγάλο στοίχημα είναι ο ρόλος που θα παίξουν σε αυτή την φάση της «επανεκκίνησης» του τουρισμού, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ελληνικά Μουσεία. Τα αρχαιολογικά μνημεία, ήταν και είναι ένα από τα διαχρονικά «ατού» του ελληνικού τουρισμού και το άνοιγμα των ανοικτών αρχαιολογικών χώρων πριν μερικές ημέρες έτυχε διεθνούς προβολής. Ποιος είναι αυτός άλλωστε που αν έρθει στη χώρα μας δεν θέλει να επισκεφτεί την Ακρόπολη;

Μετά λοιπόν τους αρχαιολογικούς χώρους, από σήμερα Δευτέρα ανοίγουν και τα Μουσεία με την... παράσταση να κλέβει το Μουσείο της Ακρόπολης.

Μετά από τρεις μήνες που παρέμειναν κλειστά λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό ανοίγουν τις πύλες τους και περιμένουν τους επισκέπτες τους, με τους επικεφαλής και εργαζόμενους να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο οδικός τουρισμός

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι και ο οδικός τουρισμός, κάτι που επίσης «επανεκκινεί» από σήμερα, με το άνοιγμα των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε αυτή τη φάση και σε ό,τι αφορά τις χερσαίες αφίξεις μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα παραμείνουν κλειστά τα σύνορα με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων επαγγελματικών μετακινήσεων. Ωστόσο, όπως έχει ανακοινωθεί, από 1η Ιουλίου θα γίνει άρση περιορισμών από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες και θα επανεξεταστεί έως τις 30 Ιουνίου το θέμα της απαγόρευσης για την Τουρκία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ