«Πάρτε πράγματα για 5-7 ημέρες»: Η «συμβουλή» σε ένστολους - Επικοινωνία Μητσοτάκη με Δένδια, Παναγιωτόπουλο και ΑΓΕΕΘΑ

Η σημερινή τουρκική NAVTEX για «σεισμική έρευνα» προκάλεσε νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας.

Η ναυτική οδηγία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια του Καστελόριζου και δυτικά της Πάφου. Προβληματισμό προκαλεί ότι ένα από τα δεσμευμένα σημεία βρίσκεται πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 15 τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από τον ναύσταθμο του Αξάζ.

Η τελευταία εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Θερινές άδειες στρατιωτικών και ολιγοήμερες άδειες στρατιωτών ανακαλούνται και πληρώματα τίθενται σε επιφυλακή. «Πάρτε πράγματα για 5 με 7 ημέρες», είναι η συμβουλή που δίνεται σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που υπηρετούν σε πλοία και ελικόπτερα, όπως αποκαλύπτει στο LiFO.gr ένστολος που μίλησε με την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, παραμένει για την ώρα αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας (στοιχεία διαδραστικού χάρτη marinetraffic.com) και υπολογίζεται πως χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να καταπλεύσει προς τη δεσμευμένη θαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Κρήτης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο.

Επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ

O κ. Παναγιωτόπουλος είχε το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Το τηλεφώνημα είχε προγραμματιστεί μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του κ. ΥΕΘΑ στην Ουάσιγκτον και ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελορίζου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, ο ίδιος «παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.»

Εικόνα ετοιμότητας επικρατεί και στον Έβρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ανακληθεί άδειες βαθμοφόρων σε διάφορες μονάδες της περιοχής.

Καταδίκη από τον Μητσοτάκη

Στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ζήτημα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά. Εφόσον συνεχίσει η Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από ΕΕ εναντίον της θα είναι μονόδρομος.», σχολίασε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Η Τουρκία για ακόμα μια φορά προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Δεν ξέρω αν ενοχλείται καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο από την Ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες [...] Προσβλέπουμε στη στήριξη των συμμάχων μας»

«Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει τον λάθος δρόμο».

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.