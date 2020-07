Ελληνική NAVTEX: Για ασκήσεις με πυρά στο Καστελόριζο - «Καθιερωμένη άσκηση» λένε κυβερνητικές πηγές

ΝAVTEX του Πολεμικού Ναυτικού για ασκήσεις με πυρά στην περιοχή του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους που μίλησαν με το LiFO.gr, πρόκειται για μία καθιερωμένη άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο, και δεν συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά.

Σύμφωνα με την NAVTEX απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα η Τουρκία απάντησε με anti-Navtex με την οποία κρίνουν ως παράνομη την ελληνική.

H ελληνική NAVTEX

ZCZC QA81

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

35-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS – PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 0991/20

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/milotaire