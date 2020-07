Κορωνοϊός: Εξετάζεται η χρήση μάσκας παντού - Οι ανησυχίες των ειδικών

Το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών και των χώρων εργασίας, φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση.

Οι ειδικοί δηλώνουν ανήσυχοι με το γεγονός ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Ωστόσο, αν και τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν χτες, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέα. Όπως ανακοινώθηκε χτες, μάσκα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά όσοι επισκέπτονται καταστήματα λιανικού εμπορίου και τροφίμων, ΔΕΚΟ, τράπεζες, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Σχεδόν σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται και η παράταση της απαγόρευσης των πανηγυριών και έως το τέλος Αυγούστου.

«Η κατάσταση είναι προς το παρόν υπό έλεγχο, αλλά σίγουρα ανησυχητική», δήλωσε στην Καθημερινή ο καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ Νικόλαος Σύψας, τονίζοντας ότι «είναι σαν να βρισκόμαστε σε έναν λεπτό πάγο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει. Ειδικά εάν συνεχιστούν τα φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρούνται κυρίως από νέους».

Όπως εξηγεί, τα κρούσματα στις μεγάλες πόλεις έχουν σημάνει συναγερμό, με δεδομένο ότι πρόκειται για πυκνοκατοικημένες περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει γρήγορα διασπορά του ιού από ένα κρούσμα. Χτες η καθηγήτρια επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, εξέφρασε την ανησυχία της από την αύξηση των κρουσμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τη διασπορά σε όλη σχεδόν τη χώρα.

«Μπορεί να φαίνονται ελάχιστα τα κρούσματα στο σύνολο των 4 εκατ. πολιτών της Αττικής, ωστόσο το κάθε κρούσμα από αυτά μπορεί να έχει πίσω του άλλα 10 ασυμπτωματικά κρούσματα και αν έχει και πολλές επαφές, αυτά θα πολλαπλασιαστούν» σημείωσε.

Τσουχτερό το πρόστιμο - Σε εξέλιξη έλεγχοι - Πιθανά «λουκέτα»



Σε εξέλιξη είναι από σήμερα σε όλη τη χώρα έλεγχοι για την διαπίστωση τήρησης των μέτρων και χρήσης της μάσκας καθώς από το πρωί η Αστυνομία διενεργεί ελέγχους σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3099) δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως και 26 και 28 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/25.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020. Τα φαινόμενα συνωστισμού κυρίως στα νησιά, όπως η Μύκονος, όπου έχουν καταφύγει ήδη χιλιάδες τουρίστες, είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος των υγειονομικών αρχών, καθώς τα πάρτι δεν σταματούν, με τον κόσμο να μην τηρεί τις αποστάσεις και τα απαραίτητα μέτρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΛ.ΑΣ. έχει αρχίσει εντατικούς ελέγχους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν μαγαζιά, στα οποία σημειώνεται συνωστισμός και να απαγορευτούν τα beach πάρτι, αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, άφησε μέσω του ΣΚΑΪ η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου. «Προτεραιότητά μας είναι η υγεία του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ανοιχτά μαγαζιά με κίνδυνο μετάδοσης, γι' αυτό θα πρέπει να πάρουμε έγκαιρα τα μέτρα», συμπλήρωσε η κυρία Κοτανίδου. «Δεν είμαστε σε δεύτερο κύμα στη χώρα μας. Το καλοκαίρι περιμέναμε ότι θα έχουμε λίγο αυξημένα κρούσματα λόγω της αύξησης του τουρισμού και το καλοκαίρι οι νέοι ξεχνάμε την ύπαρξη της COVID-19 και είναι λίγο πιο χαλαροί», ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

Τα κρούσματα

Χθες, ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 57 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών στη χώρα σε 4.336. Δεκατρία κρούσματα χαρακτηρίζονται εισαγόμενα, ενώ στην Αττική εντοπίστηκαν 18 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 11. Επτά κρούσματα εντοπίστηκαν στην Καβάλα, δύο στη Λευκάδα και από ένα σε Αχαΐα, Ημαθία, Κιλκίς, Κορινθία, Δωδεκάνησο και Ροδόπη. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 8 ασθενείς, ενώ έως χθες το απόγευμα δεν είχε καταγραφεί νέος θάνατος της νόσου. Συνολικά τα θύματα της COVID-19 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 203.

Ο κ. Σύψας επισημαίνει ότι οι ειδικοί της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων παρακολουθούν τα δεδομένα σε καθημερινή βάση και ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν ένα βήμα περαιτέρω και να προτείνουν την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης τους σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.

Υπέρ αυτής της θέσης τάσσεται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γιάννης Τούντας. Όπως αναφέρει στην Καθημερινή, οι πολίτες δεν μπορούν πάντα να θυμούνται πού είναι υποχρεωτική και πού όχι η χρήση μάσκας, ενώ η εξαίρεση κάποιων χώρων από αυτή την υποχρέωση μπορεί να δώσει και το λάθος μήνυμα ότι τελικά ίσως το μέτρο δεν είναι και τόσο απαραίτητο.

«Αλλά και οι δήμοι, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συντονίσουν εθελοντικές ομάδες πολιτών για την ενημέρωση και επιτήρηση για τη χρήση της μάσκας, αλλά και τη διάθεση μασκών προς τους δημότες», σημειώνει. «Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο», επισημαίνει ο κ. Τούντας.

Πού είναι υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.43

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.51

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /96.02

Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Και ακόμη:

Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

Φαρμακεία

Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

Ανελκυστήρες