Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό: Τι ισχύει από σήμερα - Οι περιορισμοί σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης

Μετά την νέα έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα η κυβέρνηση προχωρά σε λήψη έκτακτων μέτρων και περιορισμών.

Ήδη από το Σάββατο, η χρήση μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική σχεδόν σε όλους τους κλειστούς χώρους (βλ. αναλυτική λίστα) ενώ από σήμερα, Δευτέρα (3/8) έως και την Κυριακή (9/8) απαγορεύονται οι όρθιοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στην επικράτεια, καθώς και σε μπαρ, κλαμπ, μπαρ-εστιατόρια, κέντρα ζωντανής μουσικής και καφέ-μπαρ.

Οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούν τη δυνατότητα μετατροπής σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Όριο προσκεκλημένων σε γάμους, βαπτίσεις και κηδείες

Μέχρι τις 15 Αυγούστου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές και δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, κηδειών ενώ τα πανηγύρια και οι λοιπές δημόσιες ανοιχτές εκδηλώσεις έχουν απαγορευτεί έως και τις 31 Αυγούστου.

Μέχρι τον δεκαπενταύγουστο αναστέλλονται και τα επισκεπτήρια σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φιλοξενίας και νοσοκομεία. Ειδικά για τα νοσοκομεία, υπάρχει δυνατότητα για έναν συνοδό, αν διαθέτει ειδική άδεια. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες έως τις 15/8.

Πού είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Αναλυτικά η απόφαση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον πίνακα (ΚΑΔ):

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα/47.76

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες



Εξαιρέσεις



Σημειώνεται ότι για τις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Επίσης, από την υποχρέωση εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας



Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ' ιδίαν προσευχή.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.



Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β' 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Κυρώσεις



Για κάθε παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες.

Ανησυχία για τα κρούσματα

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επιδημιολόγους, που προβληματίζονται γαι τις εστίες σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, όπου εντοπίστηκαν τα περισσότερα από τα 75 νέα κρούσματα κορωνοϊού που ανακοινώθηκαν την Κυριακή.

Από τα νέα κρούσματα, τα 9 είναι εισαγόμενα, ενώ συνολικά 43 εντοπίστηκαν στις περιφερειακές ενότητας Θεσσαλονίκης και Καβάλας. Από αυτά, τα 15 σχετίζονται με ήδη γνωστές εστίες, δηλαδή με τον γάμο που έγινε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο σαββατοκύριακο και με το εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στην Καβάλα.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 19 νέα κρούσματα κορωνοϊού, από τα οποία τα τρία σχετίζονται με τη συρροή στην εθνική ομάδα πόλο. Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα πέντε πολίστες έχουν βρεθεί θετικοί, ενώ τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα ανδρών και γυναικών έχουν μπει προληπτικά σε καραντίνα.

Μικρο-εστίες φαίνεται πως υπάρχουν και στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς 4 οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην 1η ΤΑΞΑΣ της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Οι γιατροί εκτιμούν πως οι τρεις κόλλησαν από τον 20χρονο Βολιώτη οπλίτη, στον οποίο ανιχνεύτηκε ο ιός την περασμένη Πέμπτη.

Θετικά κρούσματα βρέθηκαν και σε σχολή αστυφυλάκων στην Κομοτηνή, με δύο εκπαιδευόμενους να βρίσκονται σε απομόνωση.

Η αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή νέων μέτρων και ταξιδιωτικών περιορισμών από την Κύπρο αφού οι αρχές κατέταξαν την Ελλάδα στην ταξιδιωτική κατηγορία Β, από την Α.

Το υπουργείο Υγείας της Κύπρου αποφάσισε πως από τις 6 Αυγούστου θα αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιβάτες πτήσεων από την Ελλάδα ενώ για να επιτραπεί η είσοδος στη χώρα από ταξιδιώτες από την Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν κάνει τεστ στο οποίο να έχουν βγει αρνητικοί, το πολύ 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Κύπρο.