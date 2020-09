Νέα Navtex από την Τουρκία - Για το γεωτρύπανο Γιαβούζ

Νέα Navtex αυτή τη φορά για το γεωτρύπανο Γιαβούζ εξέδωσε η Τουρκία.

Ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας δημοσίευσε νέα NAVTEX σήμερα, 15/09/2020, που αφορά σε έρευνες εντός κυπριακής ΑΟΖ για το γεωτρύπανο Γιαβούζ.

Την ίδια ώρα τα τουρκικά Μέσα προαναγγέλλουν νέα Navtex και για το Oruc Reis, όταν αυτό ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησής του στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με Γενί Σαφάκ, «το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, που διεξάγει έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, έφτασε στο λιμάνι της Αττάλειας για συντήρηση»

Μετά τις εργασίες συντήρησης θα συνεχίσει τις γεωλογικές έρευνες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με την έκδοση νέας NAVTEX, γράφει η εφημερίδα.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.