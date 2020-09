Κορωνοϊός: Κλειστά περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ μετά τα μεσάνυχτα - Οι περιοχές

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ωράριο για καταστήματα λιανικής, σε όσες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται υπό καθεστώς περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Αναλυτικά, από σήμερα και έως τις 4 Οκτωβρίου, τα καταστήματα λιανικής πώλησης - περίπτερα, κάβες, μίνι μάρκετ, ψιλικά - θα ανοίγουν στις 5 το πρωί αντί για τις 7πμ, αλλά από τα μεσάνυχτα έως τις 5 τα ξημερώματα θα παραμένουν κλειστά. Εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Το νέο ωράριο ισχύει για όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε ειδικό καθεστώς: περιφέρεια Αττικής, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθος, Μύκονος, Λέσβος, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία.

Τόσο στις παραπάνω περιοχές, όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια, με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται πως σε επιτήρηση βρίσκονται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας και Κέρκυρας, ο δήμος Βόλου, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κως, η Πάρος και η Αντίπαρος.

Από σήμερα, και η περιφέρεια Τρικάλων τίθεται σε ειδικό καθεστώς, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και σε εξωτερικούς χώρους.

«Υπάρχει ιδιαίτερο φορτίο στο κέντρο της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους και αυστηρές ιχνηλατήσεις ιδιαίτερα στο κομμάτι των στενών επαφών», επεσήμανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κάνοντας έκκληση στους κατοίκους του κέντρου της πρωτεύουσας να τηρήσουν τα μέτρα.